Triển khai Kodi với 1 nhấp.
Máy chủ thư viện đa phương tiện Kodi không giao diện để tập trung hóa và chia sẻ cơ sở dữ liệu đa phương tiện của bạn trên nhiều phiên bản Kodi.
Chọn gói VPS cho Kodi
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Kodi
Triển khai Kodi không giao diện này chạy một máy chủ thư viện đa phương tiện liên tục mà không cần màn hình, cho phép nhiều Kodi client trên mạng của bạn chia sẻ một cơ sở dữ liệu tập trung duy nhất được hỗ trợ bởi MariaDB. Thay vì mỗi phiên bản Kodi duy trì thư viện riêng biệt của nó, tất cả các client kết nối với cơ sở dữ liệu được chia sẻ để có lịch sử xem, xếp hạng và metadata thống nhất. Một giao diện web tích hợp cho phép bạn quản lý các nguồn đa phương tiện, kích hoạt quét thư viện và cài đặt các add-on từ bất kỳ trình duyệt nào.
Tự host trên một VPS làm cho thư viện Kodi được chia sẻ của bạn luôn khả dụng cho mọi client trên mạng của bạn, bất kể máy nào khác có đang chạy hay không. Kết nối các cài đặt Kodi khác của bạn với các cổng database và web interface của triển khai để bắt đầu chia sẻ thư viện của bạn.
Các tính năng chính của Kodi
Thư viện truyền thông tập trung
Lưu trữ cơ sở dữ liệu phương tiện dùng chung được hỗ trợ bởi MariaDB để tất cả các máy khách Kodi của bạn kết nối, giúp loại bỏ các thư viện trùng lặp và giữ lịch sử xem được đồng bộ hóa.
Quản lý dựa trên trình duyệt
Cấu hình nguồn phương tiện, quét nội dung mới và quản lý tiện ích bổ sung thông qua giao diện web Kodi mà không cần màn hình vật lý.
Lịch sử xem thống nhất
Tất cả các client Kodi đã kết nối chia sẻ cùng một tiến độ xem, xếp hạng và siêu dữ liệu, để bạn có thể tiếp tục nội dung từ bất kỳ thiết bị nào.
Máy chủ thư viện luôn bật
Chạy trên VPS giúp máy chủ thư viện của bạn luôn khả dụng 24/7, ngay cả khi máy tính cá nhân hoặc trình phát đa phương tiện đã tắt.
Quản lý Add-on
Cài đặt và quản lý tiện ích bổ sung Kodi từ xa thông qua giao diện web, mở rộng chức năng mà không cần truy cập trực tiếp vào vùng chứa.
Tại sao lại chạy Kodi trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.