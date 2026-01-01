Triển khai Kodi không giao diện này chạy một máy chủ thư viện đa phương tiện liên tục mà không cần màn hình, cho phép nhiều Kodi client trên mạng của bạn chia sẻ một cơ sở dữ liệu tập trung duy nhất được hỗ trợ bởi MariaDB. Thay vì mỗi phiên bản Kodi duy trì thư viện riêng biệt của nó, tất cả các client kết nối với cơ sở dữ liệu được chia sẻ để có lịch sử xem, xếp hạng và metadata thống nhất. Một giao diện web tích hợp cho phép bạn quản lý các nguồn đa phương tiện, kích hoạt quét thư viện và cài đặt các add-on từ bất kỳ trình duyệt nào.

Tự host trên một VPS làm cho thư viện Kodi được chia sẻ của bạn luôn khả dụng cho mọi client trên mạng của bạn, bất kể máy nào khác có đang chạy hay không. Kết nối các cài đặt Kodi khác của bạn với các cổng database và web interface của triển khai để bắt đầu chia sẻ thư viện của bạn.