Triển khai Tunarr với 1 nhấp.
Xây dựng các kênh TV trực tiếp tùy chỉnh từ thư viện Plex, Jellyfin và Emby của bạn với tính năng giả lập HDHomeRun.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Tunarr
Tunarr biến các bộ phim, chương trình và clip đã có trong thư viện Plex, Jellyfin hoặc Emby của bạn thành các kênh truyền hình trực tiếp theo lịch trình, hoạt động như một kênh truyền hình cáp truyền thống. Thông qua giao diện dựa trên trình duyệt, bạn lập trình các khe thời gian, xây dựng các kênh phát lặp và phát theo khối, chèn nội dung phụ giữa chương trình và quản lý các kênh theo chủ đề — sau đó xuất kết quả dưới dạng bộ dò tương thích HDHomeRun hoặc danh sách phát M3U mà bất kỳ ứng dụng IPTV nào cũng có thể phát.
Là phiên bản kế nhiệm hiện đại của dizqueTV, Tunarr được viết lại trên một máy chủ nhanh hơn với giao diện web mới, tính năng chuyển mã FFmpeg gốc và được bảo trì liên tục. Tự host Tunarr trên một VPS giúp bộ dò có thể truy cập được từ mọi nơi, chạy các kênh của bạn suốt ngày đêm mà không chiếm dụng máy tính tại nhà và không bao giờ chạm vào các tệp gốc trong máy chủ media của bạn.
Các tính năng chính của Tunarr
Các kênh đa nguồn
Kéo các chương trình từ Plex, Jellyfin và Emby vào một kênh ảo duy nhất mà không cần sao chép hoặc mã hóa lại các tệp phương tiện cơ bản.
HDHomeRun giả lập
Tunarr giả lập một bộ dò kênh mạng HDHomeRun để Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR và các máy khách khác tự động nhận diện nó.
Lên lịch nâng cao
Lập trình kênh với các khung giờ, xáo trộn ngẫu nhiên, xáo trộn theo khối và các chương trình theo chủ đề có thể lặp lại trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần liền.
Phần đệm giữa
Chèn quảng cáo, đoạn giới thiệu hoặc đoạn xen kẽ giữa các chương trình để tái tạo cảm giác phát sóng chân thực trên mọi kênh.
FFmpeg transcoding
Các FFmpeg pipelines tích hợp sẵn chuyển đổi và ghép các chương trình ngay lập tức, với tính năng tăng tốc phần cứng tùy chọn trên các GPU được hỗ trợ.
Đầu ra M3U playlist
Xuất mọi kênh dưới dạng danh sách phát M3U để phát trên VLC, Kodi, Tivimate và bất kỳ ứng dụng IPTV tuân thủ tiêu chuẩn nào khác.
Tại sao lại chạy Tunarr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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