Tunarr biến các bộ phim, chương trình và clip đã có trong thư viện Plex, Jellyfin hoặc Emby của bạn thành các kênh truyền hình trực tiếp theo lịch trình, hoạt động như một kênh truyền hình cáp truyền thống. Thông qua giao diện dựa trên trình duyệt, bạn lập trình các khe thời gian, xây dựng các kênh phát lặp và phát theo khối, chèn nội dung phụ giữa chương trình và quản lý các kênh theo chủ đề — sau đó xuất kết quả dưới dạng bộ dò tương thích HDHomeRun hoặc danh sách phát M3U mà bất kỳ ứng dụng IPTV nào cũng có thể phát.

Là phiên bản kế nhiệm hiện đại của dizqueTV, Tunarr được viết lại trên một máy chủ nhanh hơn với giao diện web mới, tính năng chuyển mã FFmpeg gốc và được bảo trì liên tục. Tự host Tunarr trên một VPS giúp bộ dò có thể truy cập được từ mọi nơi, chạy các kênh của bạn suốt ngày đêm mà không chiếm dụng máy tính tại nhà và không bao giờ chạm vào các tệp gốc trong máy chủ media của bạn.