Hemmelig là một ứng dụng tự lưu trữ để chia sẻ thông tin nhạy cảm thông qua các liên kết được mã hóa, tự hủy. Mật khẩu, khóa API và ghi chú riêng tư được mã hóa phía máy khách trước khi chúng rời khỏi trình duyệt, do đó máy chủ chỉ lưu trữ văn bản mã hóa mà nó không thể giải mã. Mỗi bí mật có thể được khóa bằng mật khẩu, bị giới hạn bởi IP, được đặt để hết hạn sau một thời gian đã chọn hoặc giới hạn số lượt xem tối đa.

Chạy Hemmelig trên VPS của riêng bạn giúp mọi thông tin xác thực được chia sẻ không nằm trên cơ sở hạ tầng của bên thứ ba. Bạn kiểm soát các quy tắc lưu giữ, nhật ký truy cập và ranh giới mã hóa, làm cho nó phù hợp với các nhóm chuyển giao thông tin xác thực, dữ liệu khách hàng hoặc bất kỳ tải trọng nào quá nhạy cảm để để lại trong email hoặc lịch sử trò chuyện.