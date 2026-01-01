Triển khai Hemmelig chỉ với một cú nhấp.
Chia sẻ các bí mật được mã hóa, tự hủy thông qua các liên kết dùng một lần sẽ biến mất sau lần đọc đầu tiên.
Chọn gói VPS cho Hemmelig
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Hemmelig
Hemmelig là một ứng dụng tự lưu trữ để chia sẻ thông tin nhạy cảm thông qua các liên kết được mã hóa, tự hủy. Mật khẩu, khóa API và ghi chú riêng tư được mã hóa phía máy khách trước khi chúng rời khỏi trình duyệt, do đó máy chủ chỉ lưu trữ văn bản mã hóa mà nó không thể giải mã. Mỗi bí mật có thể được khóa bằng mật khẩu, bị giới hạn bởi IP, được đặt để hết hạn sau một thời gian đã chọn hoặc giới hạn số lượt xem tối đa.
Chạy Hemmelig trên VPS của riêng bạn giúp mọi thông tin xác thực được chia sẻ không nằm trên cơ sở hạ tầng của bên thứ ba. Bạn kiểm soát các quy tắc lưu giữ, nhật ký truy cập và ranh giới mã hóa, làm cho nó phù hợp với các nhóm chuyển giao thông tin xác thực, dữ liệu khách hàng hoặc bất kỳ tải trọng nào quá nhạy cảm để để lại trong email hoặc lịch sử trò chuyện.
Các tính năng chính của Hemmelig
Mã hóa phía client
Bí mật được mã hóa trong trình duyệt bằng AES-256-GCM trước khi tải lên, do đó máy chủ không bao giờ thấy dữ liệu gốc.
Liên kết dùng một lần
Mỗi liên kết tự hủy sau một số lượt xem có thể cấu hình hoặc một khoảng thời gian hết hạn, không để lại dấu vết nào.
Bảo vệ mật khẩu và IP
Khóa bí mật bằng cụm mật khẩu tùy chọn hoặc hạn chế quyền truy cập đối với các dải IP cụ thể để tăng cường thêm một lớp bảo mật.
Tải tệp lên mã hóa
Đính kèm tệp vào một bí mật với cùng một mã hóa đầu cuối được áp dụng cho nội dung văn bản, sẵn sàng cho người dùng đã xác thực.
Chia sẻ mã QR
Tạo mã QR cho bất kỳ liên kết bí mật nào để người nhận có thể mở nó trên điện thoại mà không cần sao chép các URL dài.
Không cần tài khoản
Bất kỳ ai cũng có thể tạo và mở một bí mật mà không cần đăng ký, trong khi tài khoản tùy chọn sẽ mở khóa tệp và lịch sử.
Tại sao lại chạy Hemmelig trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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