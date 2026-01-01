Giảm giá lên đến 69% cho Horilla

Triển khai Horilla với 1 nhấp.

Nền tảng HR và CRM mã nguồn mở miễn phí bao gồm nhân viên, tính lương, tuyển dụng và chấm công.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Horilla với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Horilla

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Horilla

Horilla là một nền tảng Quản lý Nguồn nhân lực (Human Resource Management) và CRM mã nguồn mở hoàn toàn, được xây dựng trên Django và PostgreSQL. Nó hợp nhất toàn bộ vòng đời của nhân viên — tuyển dụng, giới thiệu, chấm công, nghỉ phép, tính lương, đánh giá hiệu suất, bộ phận hỗ trợ (helpdesk) và quy trình thôi việc (offboarding) — cùng với một CRM tích hợp sẵn cho các quy trình bán hàng (sales pipelines) và hồ sơ khách hàng, thay thế nhiều công cụ SaaS bằng một hệ thống tự host.

Tự host Horilla trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu nhạy cảm của nhân viên, tiền lương và hồ sơ khách hàng dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn mà không phải trả phí theo người dùng. Bạn giữ quyền truy cập đầy đủ vào cơ sở dữ liệu để tạo báo cáo tùy chỉnh và tích hợp, cộng với quyền tự do mở rộng các module mà không cần chờ đợi lộ trình của nhà cung cấp.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Horilla

Tuyển dụng và hội nhập

Theo dõi các vị trí tuyển dụng, quy trình ứng viên, các giai đoạn phỏng vấn và các nhiệm vụ giới thiệu nhân viên mới mà không cần một hệ thống ATS hoặc công cụ giới thiệu nhân viên mới riêng biệt.

Chấm công và nghỉ phép

Quản lý lịch làm việc theo ca, chấm công bằng sinh trắc học, quyền lợi nghỉ phép và quy trình phê duyệt cho toàn bộ lực lượng lao động.

Tính lương tích hợp

Cấu hình hợp đồng, phụ cấp, các khoản khấu trừ và các quy tắc thuế, sau đó chạy các chu kỳ tính lương với việc tạo phiếu lương trực tiếp trong Horilla.

Hiệu suất và mục tiêu

Xác định KPI và OKR, thực hiện các chu trình phản hồi 360 độ, và liên kết các mục tiêu cá nhân với mục tiêu của tổ chức.

CRM tích hợp

Quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội, tài khoản khách hàng và quy trình bán hàng cùng với dữ liệu nhân sự trong một cơ sở dữ liệu thống nhất duy nhất.

API REST theo mô-đun

Mỗi mô-đun đi kèm với một API REST có tài liệu để tích hợp Horilla với các nhà cung cấp dịch vụ tính lương, hệ thống nhận dạng và các công cụ BI.

Tại sao lại chạy Horilla trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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