Triển khai Horilla với 1 nhấp.
Nền tảng HR và CRM mã nguồn mở miễn phí bao gồm nhân viên, tính lương, tuyển dụng và chấm công.
Chọn gói VPS cho Horilla
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Horilla
Horilla là một nền tảng Quản lý Nguồn nhân lực (Human Resource Management) và CRM mã nguồn mở hoàn toàn, được xây dựng trên Django và PostgreSQL. Nó hợp nhất toàn bộ vòng đời của nhân viên — tuyển dụng, giới thiệu, chấm công, nghỉ phép, tính lương, đánh giá hiệu suất, bộ phận hỗ trợ (helpdesk) và quy trình thôi việc (offboarding) — cùng với một CRM tích hợp sẵn cho các quy trình bán hàng (sales pipelines) và hồ sơ khách hàng, thay thế nhiều công cụ SaaS bằng một hệ thống tự host.
Tự host Horilla trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu nhạy cảm của nhân viên, tiền lương và hồ sơ khách hàng dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn mà không phải trả phí theo người dùng. Bạn giữ quyền truy cập đầy đủ vào cơ sở dữ liệu để tạo báo cáo tùy chỉnh và tích hợp, cộng với quyền tự do mở rộng các module mà không cần chờ đợi lộ trình của nhà cung cấp.
Các tính năng chính của Horilla
Tuyển dụng và hội nhập
Theo dõi các vị trí tuyển dụng, quy trình ứng viên, các giai đoạn phỏng vấn và các nhiệm vụ giới thiệu nhân viên mới mà không cần một hệ thống ATS hoặc công cụ giới thiệu nhân viên mới riêng biệt.
Chấm công và nghỉ phép
Quản lý lịch làm việc theo ca, chấm công bằng sinh trắc học, quyền lợi nghỉ phép và quy trình phê duyệt cho toàn bộ lực lượng lao động.
Tính lương tích hợp
Cấu hình hợp đồng, phụ cấp, các khoản khấu trừ và các quy tắc thuế, sau đó chạy các chu kỳ tính lương với việc tạo phiếu lương trực tiếp trong Horilla.
Hiệu suất và mục tiêu
Xác định KPI và OKR, thực hiện các chu trình phản hồi 360 độ, và liên kết các mục tiêu cá nhân với mục tiêu của tổ chức.
CRM tích hợp
Quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội, tài khoản khách hàng và quy trình bán hàng cùng với dữ liệu nhân sự trong một cơ sở dữ liệu thống nhất duy nhất.
API REST theo mô-đun
Mỗi mô-đun đi kèm với một API REST có tài liệu để tích hợp Horilla với các nhà cung cấp dịch vụ tính lương, hệ thống nhận dạng và các công cụ BI.
Tại sao lại chạy Horilla trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
Khám phá thêm các ứng dụng để triển khai
AppFlowy
AppFlowy là không gian làm việc mã nguồn mở được hỗ trợ bởi AI và là giải pháp thay thế Notion