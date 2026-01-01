Horilla là một nền tảng Quản lý Nguồn nhân lực (Human Resource Management) và CRM mã nguồn mở hoàn toàn, được xây dựng trên Django và PostgreSQL. Nó hợp nhất toàn bộ vòng đời của nhân viên — tuyển dụng, giới thiệu, chấm công, nghỉ phép, tính lương, đánh giá hiệu suất, bộ phận hỗ trợ (helpdesk) và quy trình thôi việc (offboarding) — cùng với một CRM tích hợp sẵn cho các quy trình bán hàng (sales pipelines) và hồ sơ khách hàng, thay thế nhiều công cụ SaaS bằng một hệ thống tự host.

Tự host Horilla trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu nhạy cảm của nhân viên, tiền lương và hồ sơ khách hàng dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn mà không phải trả phí theo người dùng. Bạn giữ quyền truy cập đầy đủ vào cơ sở dữ liệu để tạo báo cáo tùy chỉnh và tích hợp, cộng với quyền tự do mở rộng các module mà không cần chờ đợi lộ trình của nhà cung cấp.