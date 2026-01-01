Littlelink-Server là một dịch vụ link-in-bio nhẹ, mã nguồn mở, không trạng thái, được xây dựng như một giải pháp thay thế tự host cho Linktree. Nó hiển thị một trang đích duy nhất tổng hợp tất cả các liên kết quan trọng của bạn - hồ sơ mạng xã hội, kênh nội dung, email, trang quyên góp - đằng sau một URL ngắn mà bạn có thể đặt trong bất kỳ tiểu sử nào.

Bởi vì toàn bộ trang được tạo ra từ các biến môi trường, nên không có cơ sở dữ liệu, không có bảng quản trị và không có giá theo từng người dùng. Tự host trên VPS của riêng bạn giúp giữ lưu lượng truy cập của khách, thương hiệu và phân tích trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, với quyền sở hữu hoàn toàn tên miền và không có dữ liệu nào được chia sẻ với nền tảng bên thứ ba.