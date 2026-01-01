Triển khai Littlelink-Server với 1 nhấp cài đặt.
Giải pháp thay thế Linktree tự host không trạng thái dành cho các trang tiểu sử của nhà sáng tạo với hàng chục nút thương hiệu mạng xã hội tích hợp sẵn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Littlelink-Server
Littlelink-Server là một dịch vụ link-in-bio nhẹ, mã nguồn mở, không trạng thái, được xây dựng như một giải pháp thay thế tự host cho Linktree. Nó hiển thị một trang đích duy nhất tổng hợp tất cả các liên kết quan trọng của bạn - hồ sơ mạng xã hội, kênh nội dung, email, trang quyên góp - đằng sau một URL ngắn mà bạn có thể đặt trong bất kỳ tiểu sử nào.
Bởi vì toàn bộ trang được tạo ra từ các biến môi trường, nên không có cơ sở dữ liệu, không có bảng quản trị và không có giá theo từng người dùng. Tự host trên VPS của riêng bạn giúp giữ lưu lượng truy cập của khách, thương hiệu và phân tích trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, với quyền sở hữu hoàn toàn tên miền và không có dữ liệu nào được chia sẻ với nền tảng bên thứ ba.
Các tính năng chính của Littlelink-Server
Container không trạng thái
Không yêu cầu cơ sở dữ liệu hoặc bộ nhớ lưu trữ liên tục - toàn bộ trang được hiển thị từ các biến môi trường, giúp việc triển khai nhanh chóng và có thể loại bỏ.
Hơn 150 nút thương hiệu
Đi kèm với các nút gốc, dễ nhận biết cho GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify và hơn một trăm dịch vụ khác có sẵn.
Chủ đề sáng và tối
Chọn giữa các chế độ trình bày sáng và tối tích hợp sẵn để phù hợp với thương hiệu cá nhân của bạn mà không cần viết CSS tùy chỉnh.
Thứ tự nút tùy chỉnh
Sắp xếp lại thứ tự các liên kết xuất hiện đầu tiên bằng cách sử dụng một danh sách đơn giản được phân tách bằng dấu phẩy, để các điểm đến quan trọng nhất luôn hiển thị mà không cần cuộn.
Siêu dữ liệu Open Graph
Bao gồm các thẻ Open Graph và Twitter Card có thể cấu hình để các bản xem trước trên các nền tảng mạng xã hội hiển thị ảnh đại diện, tên và tiểu sử của bạn một cách rõ ràng.
Phân tích Umami tùy chọn
Tích hợp với Umami tự host để theo dõi lượt nhấp liên kết một cách riêng tư mà không cần cookie của bên thứ ba hoặc trình theo dõi bên ngoài.
Tại sao lại chạy Littlelink-Server trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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