Gotenberg là một API HTTP phi trạng thái, tập trung vào nhà phát triển, dùng để tạo PDF và chuyển đổi tài liệu. Được xây dựng trên Chromium và LibreOffice, nó chuyển đổi các trang HTML, Markdown, URL, tài liệu Word, bảng tính Excel, v.v. thành PDF chỉ với một lệnh gọi API — không cần thư viện máy khách, không cần phụ thuộc cài đặt và không cần quản lý trạng thái giữa các yêu cầu.

Tự host Gotenberg trên VPS của bạn giúp việc xử lý tài liệu nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn, loại bỏ phí SaaS theo từng lần chuyển đổi, xóa bỏ các lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu đối với các tài liệu nhạy cảm và cho phép tích hợp với các dịch vụ nội bộ mà các API bên ngoài không thể truy cập.