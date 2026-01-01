Triển khai Gotenberg với một nhấp cài đặt.
API Docker không trạng thái để chuyển đổi HTML, tài liệu Office và URL thành các tệp PDF chất lượng cao.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Gotenberg
Gotenberg là một API HTTP phi trạng thái, tập trung vào nhà phát triển, dùng để tạo PDF và chuyển đổi tài liệu. Được xây dựng trên Chromium và LibreOffice, nó chuyển đổi các trang HTML, Markdown, URL, tài liệu Word, bảng tính Excel, v.v. thành PDF chỉ với một lệnh gọi API — không cần thư viện máy khách, không cần phụ thuộc cài đặt và không cần quản lý trạng thái giữa các yêu cầu.
Tự host Gotenberg trên VPS của bạn giúp việc xử lý tài liệu nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn, loại bỏ phí SaaS theo từng lần chuyển đổi, xóa bỏ các lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu đối với các tài liệu nhạy cảm và cho phép tích hợp với các dịch vụ nội bộ mà các API bên ngoài không thể truy cập.
Các tính năng chính của Gotenberg
HTML sang PDF
Kết xuất bất kỳ trang HTML hoặc URL nào thành PDF bằng cách sử dụng công cụ Chromium đầy đủ, giữ nguyên phông chữ, CSS và nội dung được kết xuất bằng JavaScript chính xác như được hiển thị trong trình duyệt.
Chuyển đổi tài liệu văn phòng
Chuyển đổi các tệp Word, Excel và PowerPoint sang PDF thông qua tích hợp LibreOffice, hỗ trợ đầy đủ các định dạng Microsoft Office và OpenDocument.
Kiến trúc phi trạng thái
Mỗi yêu cầu API hoàn toàn độc lập và không có trạng thái phiên, điều này giúp Gotenberg dễ dàng mở rộng và an toàn khi khởi động lại hoặc thay thế mà không mất dữ liệu.
Hỗ trợ Webhook
Chuyển các tác vụ chuyển đổi kéo dài sang các callback webhook không đồng bộ, giải phóng ứng dụng của bạn khỏi việc bị chặn trong khi các tài liệu lớn đang được xử lý.
Prometheus Metrics
Điểm cuối chỉ số tích hợp cung cấp khả năng hiển thị tức thì về tốc độ yêu cầu, thời lượng chuyển đổi và độ sâu hàng đợi để giám sát quy trình tài liệu.
Tại sao lại chạy Gotenberg trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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