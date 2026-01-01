Triển khai Pinchflat với 1 nhấp.
Self-hosted YouTube trình quản lý media tự động tải xuống các video mới từ các kênh và danh sách phát yêu thích của bạn mà không cần bất kỳ thao tác thủ công nào.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Pinchflat
Pinchflat là một trình quản lý nội dung YouTube tự host được xây dựng trên yt-dlp, tự động tải xuống và sắp xếp video từ các kênh và danh sách phát. Chỉ cần thiết lập một quy tắc một lần — Pinchflat định kỳ kiểm tra nội dung mới và tự động tải xuống, với sự hỗ trợ hàng đầu cho các thư viện Plex, Jellyfin và Kodi để trung tâm đa phương tiện của bạn luôn được cập nhật mà không cần thao tác thủ công.
Chạy Pinchflat trên VPS của bạn giúp quá trình tải xuống hoạt động 24/7 mà không chiếm băng thông hoặc máy tính tại nhà của bạn. Tích hợp SponsorBlock bỏ qua các phân đoạn được tài trợ, tạo nguồn cấp dữ liệu RSS biến các kênh thành nguồn cấp dữ liệu podcast và tính năng tự động xóa tùy chọn quản lý bộ nhớ tự động khi thư viện của bạn phát triển.
Các tính năng chính của Pinchflat
Tải xuống kênh tự động
Đặt quy tắc cho các kênh hoặc danh sách phát và Pinchflat định kỳ kiểm tra các nội dung tải lên mới, tự động tải xuống mà không cần bất kỳ thao tác kích hoạt thủ công nào.
Tích hợp Trung tâm đa phương tiện
Hỗ trợ hàng đầu cho Plex, Jellyfin và Kodi với một hệ thống đặt tên mạnh mẽ giúp sắp xếp các tệp tin chính xác như media server của bạn mong muốn.
SponsorBlock Hỗ trợ
Tự động bỏ qua hoặc cắt các phân đoạn được tài trợ, phần giới thiệu và phần kết từ các video đã tải xuống bằng cách sử dụng dữ liệu SponsorBlock do cộng đồng đóng góp.
Tạo RSS Feed
Chuyển đổi các kênh và danh sách phát YouTube thành nguồn cấp dữ liệu RSS để bạn có thể theo dõi người tạo video trong bất kỳ ứng dụng podcast hoặc đọc nguồn cấp dữ liệu nào.
Quản lý Lưu trữ Thông minh
Cấu hình tự động xóa nội dung cũ theo thời gian hoặc số lượng để kiểm soát mức sử dụng dung lượng đĩa khi kho lưu trữ của bạn tăng lên.
Tại sao lại chạy Pinchflat trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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