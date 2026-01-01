Pinchflat là một trình quản lý nội dung YouTube tự host được xây dựng trên yt-dlp, tự động tải xuống và sắp xếp video từ các kênh và danh sách phát. Chỉ cần thiết lập một quy tắc một lần — Pinchflat định kỳ kiểm tra nội dung mới và tự động tải xuống, với sự hỗ trợ hàng đầu cho các thư viện Plex, Jellyfin và Kodi để trung tâm đa phương tiện của bạn luôn được cập nhật mà không cần thao tác thủ công.

Chạy Pinchflat trên VPS của bạn giúp quá trình tải xuống hoạt động 24/7 mà không chiếm băng thông hoặc máy tính tại nhà của bạn. Tích hợp SponsorBlock bỏ qua các phân đoạn được tài trợ, tạo nguồn cấp dữ liệu RSS biến các kênh thành nguồn cấp dữ liệu podcast và tính năng tự động xóa tùy chọn quản lý bộ nhớ tự động khi thư viện của bạn phát triển.