Giảm giá lên đến 69% cho Datasette

Triển khai Datasette với cài đặt một nhấp.

Công cụ mã nguồn mở để khám phá, xuất bản và chia sẻ cơ sở dữ liệu SQLite dưới dạng các trang web tương tác và API.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Datasette với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Datasette

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Datasette

Datasette là một công cụ đa năng mã nguồn mở để khám phá và xuất bản dữ liệu. Nó lấy các tệp cơ sở dữ liệu SQLite và ngay lập tức biến chúng thành các trang web tương tác, có thể tìm kiếm với JSON API tích hợp sẵn — không yêu cầu lập trình back-end. Các nhà báo, nhà nghiên cứu và đội ngũ dữ liệu sử dụng Datasette để chia sẻ bộ dữ liệu công khai, xây dựng các ứng dụng dựa trên dữ liệu và tạo mẫu bảng điều khiển phân tích mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng phức tạp.

Tự lưu trữ Datasette trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn các bộ dữ liệu nhạy cảm, cho phép bạn cài đặt các plugin tùy chỉnh để trực quan hóa và xác thực, đồng thời cung cấp cho bạn một URL vĩnh viễn, có thể chia sẻ cho mọi truy vấn và chế độ xem bảng mà dữ liệu của bạn chứa.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Datasette

Xuất bản dữ liệu ngay lập tức

Thả bất kỳ tệp cơ sở dữ liệu SQLite nào vào ổ đĩa dữ liệu và Datasette ngay lập tức phục vụ nó như một trang web có thể duyệt, có thể tìm kiếm.

JSON API tích hợp

Mọi bảng, truy vấn và hàng đều tự động truy cập được dưới dạng điểm cuối API JSON, giúp dễ dàng xây dựng các ứng dụng trên dữ liệu của bạn.

Công cụ khám phá SQL mạnh mẽ

Chạy các truy vấn SQL tùy ý trực tiếp trong trình duyệt với trình chỉnh sửa truy vấn tương tác và bảng kết quả được định dạng.

Hệ sinh thái Cắm vào

Mở rộng Datasette với hơn 100 plugin cộng đồng cho biểu đồ, bản đồ, xác thực, tìm kiếm toàn văn và các định dạng xuất tùy chỉnh.

Duyệt theo khía cạnh

Các khía cạnh và bộ lọc được tạo tự động cho phép người dùng đi sâu vào các tập dữ liệu lớn mà không cần viết bất kỳ câu lệnh SQL nào.

Tại sao lại chạy Datasette trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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