Datasette là một công cụ đa năng mã nguồn mở để khám phá và xuất bản dữ liệu. Nó lấy các tệp cơ sở dữ liệu SQLite và ngay lập tức biến chúng thành các trang web tương tác, có thể tìm kiếm với JSON API tích hợp sẵn — không yêu cầu lập trình back-end. Các nhà báo, nhà nghiên cứu và đội ngũ dữ liệu sử dụng Datasette để chia sẻ bộ dữ liệu công khai, xây dựng các ứng dụng dựa trên dữ liệu và tạo mẫu bảng điều khiển phân tích mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng phức tạp.

Tự lưu trữ Datasette trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn các bộ dữ liệu nhạy cảm, cho phép bạn cài đặt các plugin tùy chỉnh để trực quan hóa và xác thực, đồng thời cung cấp cho bạn một URL vĩnh viễn, có thể chia sẻ cho mọi truy vấn và chế độ xem bảng mà dữ liệu của bạn chứa.