Triển khai Datasette với cài đặt một nhấp.
Công cụ mã nguồn mở để khám phá, xuất bản và chia sẻ cơ sở dữ liệu SQLite dưới dạng các trang web tương tác và API.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Datasette
Datasette là một công cụ đa năng mã nguồn mở để khám phá và xuất bản dữ liệu. Nó lấy các tệp cơ sở dữ liệu SQLite và ngay lập tức biến chúng thành các trang web tương tác, có thể tìm kiếm với JSON API tích hợp sẵn — không yêu cầu lập trình back-end. Các nhà báo, nhà nghiên cứu và đội ngũ dữ liệu sử dụng Datasette để chia sẻ bộ dữ liệu công khai, xây dựng các ứng dụng dựa trên dữ liệu và tạo mẫu bảng điều khiển phân tích mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng phức tạp.
Tự lưu trữ Datasette trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn các bộ dữ liệu nhạy cảm, cho phép bạn cài đặt các plugin tùy chỉnh để trực quan hóa và xác thực, đồng thời cung cấp cho bạn một URL vĩnh viễn, có thể chia sẻ cho mọi truy vấn và chế độ xem bảng mà dữ liệu của bạn chứa.
Các tính năng chính của Datasette
Xuất bản dữ liệu ngay lập tức
Thả bất kỳ tệp cơ sở dữ liệu SQLite nào vào ổ đĩa dữ liệu và Datasette ngay lập tức phục vụ nó như một trang web có thể duyệt, có thể tìm kiếm.
JSON API tích hợp
Mọi bảng, truy vấn và hàng đều tự động truy cập được dưới dạng điểm cuối API JSON, giúp dễ dàng xây dựng các ứng dụng trên dữ liệu của bạn.
Công cụ khám phá SQL mạnh mẽ
Chạy các truy vấn SQL tùy ý trực tiếp trong trình duyệt với trình chỉnh sửa truy vấn tương tác và bảng kết quả được định dạng.
Hệ sinh thái Cắm vào
Mở rộng Datasette với hơn 100 plugin cộng đồng cho biểu đồ, bản đồ, xác thực, tìm kiếm toàn văn và các định dạng xuất tùy chỉnh.
Duyệt theo khía cạnh
Các khía cạnh và bộ lọc được tạo tự động cho phép người dùng đi sâu vào các tập dữ liệu lớn mà không cần viết bất kỳ câu lệnh SQL nào.
Tại sao lại chạy Datasette trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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