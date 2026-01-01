Triển khai Rotki với 1 nhấp.
Công cụ theo dõi danh mục đầu tư tiền điện tử mã nguồn mở, xử lý tất cả dữ liệu cục bộ, giữ cho thông tin tài chính của bạn hoàn toàn riêng tư.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Rotki
Rotki là một công cụ theo dõi danh mục đầu tư, phân tích và báo cáo thuế mã nguồn mở được xây dựng dựa trên một nguyên tắc duy nhất: dữ liệu tài chính của bạn không bao giờ rời khỏi máy của bạn. Không giống như các ứng dụng danh mục đầu tư tập trung tổng hợp tài sản trên các sàn giao dịch và ví trên máy chủ của họ, Rotki chạy cục bộ và xử lý mọi thứ trên VPS của riêng bạn — không tài khoản, không chia sẻ dữ liệu, không rủi ro vi phạm.
Nó kết nối với Binance, Coinbase, Kraken và hàng chục sàn giao dịch khác thông qua khóa API chỉ đọc, theo dõi ví Ethereum và Bitcoin, đồng thời giám sát các vị thế DeFi trong các giao thức như Aave và Uniswap. Tự lưu trữ cung cấp cho bạn quyền truy cập liên tục từ mọi thiết bị mà không làm lộ khóa API nhạy cảm cho bên thứ ba.
Các tính năng chính của Rotki
Xử lý dữ liệu địa phương
Tất cả dữ liệu danh mục đầu tư được xử lý trên máy chủ của riêng bạn — không có gì được gửi đến các dịch vụ bên ngoài, loại bỏ nguy cơ vi phạm dữ liệu tài chính.
Theo dõi đa sàn
Kết nối với Binance, Coinbase, Kraken và nhiều sàn giao dịch khác thông qua API key chỉ đọc để có cái nhìn tổng hợp về danh mục đầu tư.
Hỗ trợ Giao thức DeFi
Tự động phát hiện các vị thế trong Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO và các giao thức DeFi khác, bao gồm lợi suất và phần thưởng.
Tạo báo cáo thuế
Tạo báo cáo chi tiết về giao dịch, thu nhập và các sự kiện chịu thuế được định dạng cho kế toán viên hoặc để nhập vào phần mềm thuế.
Giám sát Blockchain
Theo dõi các địa chỉ Ethereum với tất cả các token ERC-20, các địa chỉ Bitcoin và tài sản NFT với định giá theo thời gian thực.
Tại sao lại chạy Rotki trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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