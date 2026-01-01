Rotki là một công cụ theo dõi danh mục đầu tư, phân tích và báo cáo thuế mã nguồn mở được xây dựng dựa trên một nguyên tắc duy nhất: dữ liệu tài chính của bạn không bao giờ rời khỏi máy của bạn. Không giống như các ứng dụng danh mục đầu tư tập trung tổng hợp tài sản trên các sàn giao dịch và ví trên máy chủ của họ, Rotki chạy cục bộ và xử lý mọi thứ trên VPS của riêng bạn — không tài khoản, không chia sẻ dữ liệu, không rủi ro vi phạm.

Nó kết nối với Binance, Coinbase, Kraken và hàng chục sàn giao dịch khác thông qua khóa API chỉ đọc, theo dõi ví Ethereum và Bitcoin, đồng thời giám sát các vị thế DeFi trong các giao thức như Aave và Uniswap. Tự lưu trữ cung cấp cho bạn quyền truy cập liên tục từ mọi thiết bị mà không làm lộ khóa API nhạy cảm cho bên thứ ba.