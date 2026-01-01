Giảm giá lên đến 69% cho Rotki

Triển khai Rotki với 1 nhấp.

Công cụ theo dõi danh mục đầu tư tiền điện tử mã nguồn mở, xử lý tất cả dữ liệu cục bộ, giữ cho thông tin tài chính của bạn hoàn toàn riêng tư.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Rotki với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Rotki

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Rotki

Rotki là một công cụ theo dõi danh mục đầu tư, phân tích và báo cáo thuế mã nguồn mở được xây dựng dựa trên một nguyên tắc duy nhất: dữ liệu tài chính của bạn không bao giờ rời khỏi máy của bạn. Không giống như các ứng dụng danh mục đầu tư tập trung tổng hợp tài sản trên các sàn giao dịch và ví trên máy chủ của họ, Rotki chạy cục bộ và xử lý mọi thứ trên VPS của riêng bạn — không tài khoản, không chia sẻ dữ liệu, không rủi ro vi phạm.

Nó kết nối với Binance, Coinbase, Kraken và hàng chục sàn giao dịch khác thông qua khóa API chỉ đọc, theo dõi ví Ethereum và Bitcoin, đồng thời giám sát các vị thế DeFi trong các giao thức như Aave và Uniswap. Tự lưu trữ cung cấp cho bạn quyền truy cập liên tục từ mọi thiết bị mà không làm lộ khóa API nhạy cảm cho bên thứ ba.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Rotki

Xử lý dữ liệu địa phương

Tất cả dữ liệu danh mục đầu tư được xử lý trên máy chủ của riêng bạn — không có gì được gửi đến các dịch vụ bên ngoài, loại bỏ nguy cơ vi phạm dữ liệu tài chính.

Theo dõi đa sàn

Kết nối với Binance, Coinbase, Kraken và nhiều sàn giao dịch khác thông qua API key chỉ đọc để có cái nhìn tổng hợp về danh mục đầu tư.

Hỗ trợ Giao thức DeFi

Tự động phát hiện các vị thế trong Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO và các giao thức DeFi khác, bao gồm lợi suất và phần thưởng.

Tạo báo cáo thuế

Tạo báo cáo chi tiết về giao dịch, thu nhập và các sự kiện chịu thuế được định dạng cho kế toán viên hoặc để nhập vào phần mềm thuế.

Giám sát Blockchain

Theo dõi các địa chỉ Ethereum với tất cả các token ERC-20, các địa chỉ Bitcoin và tài sản NFT với định giá theo thời gian thực.

Tại sao lại chạy Rotki trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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