OpenEMR là hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) và quản lý phòng khám y tế mã nguồn mở được áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Được xây dựng cho các phòng khám nhỏ đến các tổ chức chăm sóc sức khỏe lớn, nó cung cấp một bộ công cụ hoàn chỉnh để đăng ký bệnh nhân, lập tài liệu lâm sàng, lên lịch hẹn, thanh toán và báo cáo — tất cả trong một nền tảng tự lưu trữ duy nhất.

Tự lưu trữ OpenEMR trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu bệnh nhân nhạy cảm, đảm bảo tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và giữ hồ sơ y tế trên cơ sở hạ tầng mà bạn sở hữu. Không có phí cấp phép cho mỗi người dùng và một cộng đồng toàn cầu năng động, OpenEMR là một giải pháp thay thế đã được chứng minh cho các hệ thống EHR độc quyền đắt tiền.