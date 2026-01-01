Triển khai OpenEMR với cài đặt một nhấp.
Hệ thống quản lý phòng khám và hồ sơ sức khỏe điện tử mã nguồn mở được sử dụng bởi các phòng khám và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới.
Chọn gói VPS cho OpenEMR
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpenEMR
OpenEMR là hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) và quản lý phòng khám y tế mã nguồn mở được áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Được xây dựng cho các phòng khám nhỏ đến các tổ chức chăm sóc sức khỏe lớn, nó cung cấp một bộ công cụ hoàn chỉnh để đăng ký bệnh nhân, lập tài liệu lâm sàng, lên lịch hẹn, thanh toán và báo cáo — tất cả trong một nền tảng tự lưu trữ duy nhất.
Tự lưu trữ OpenEMR trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu bệnh nhân nhạy cảm, đảm bảo tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và giữ hồ sơ y tế trên cơ sở hạ tầng mà bạn sở hữu. Không có phí cấp phép cho mỗi người dùng và một cộng đồng toàn cầu năng động, OpenEMR là một giải pháp thay thế đã được chứng minh cho các hệ thống EHR độc quyền đắt tiền.
Các tính năng chính của OpenEMR
Quản lý hồ sơ bệnh nhân
Lưu trữ và truy xuất toàn bộ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, bao gồm thông tin nhân khẩu học, tiền sử bệnh, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc và ghi chú lâm sàng trong một hồ sơ có cấu trúc.
Đặt lịch hẹn
Quản lý lịch của nhà cung cấp, các cuộc hẹn của bệnh nhân và các lượt thăm khám định kỳ bằng một công cụ lập lịch đa tài nguyên có thể xử lý nhiều chuyên gia và địa điểm.
Thanh toán và mã hóa
Tạo yêu cầu bồi thường bảo hiểm với sự hỗ trợ mã hóa ICD-10 và CPT, theo dõi các khoản thanh toán và quản lý các khoản tiền gửi để giảm chi phí quản lý thanh toán.
Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng
Hiển thị cảnh báo tương tác thuốc, cảnh báo dị ứng và nhắc nhở chăm sóc phòng ngừa ngay tại điểm chăm sóc để hỗ trợ các quyết định lâm sàng an toàn hơn.
Kê đơn điện tử và xét nghiệm
Gửi đơn thuốc điện tử đến các nhà thuốc và nhận kết quả xét nghiệm có cấu trúc trực tiếp vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mà không cần nhập lại thủ công.
Tại sao lại chạy OpenEMR trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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