Triển khai Plandex với 1 nhấp.
Tác nhân mã hóa AI mã nguồn mở trên terminal, lập kế hoạch và thực thi các tác vụ lớn, nhiều bước trên nhiều tệp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Plandex
Plandex là một tác nhân mã hóa AI mã nguồn mở hoạt động trong terminal của bạn và giải quyết các tác vụ phần mềm thực tế trải dài hàng chục tệp và nhiều bước. Thay vì tạo ra các đoạn mã một lần, nó xây dựng và tinh chỉnh một kế hoạch, cô lập các thay đổi tệp để xem xét dựa trên diff trước khi áp dụng chúng, và xử lý tới 2 triệu tokens ngữ cảnh để làm việc trên các cơ sở mã lớn.
Tự host Plandex trên VPS của bạn giúp giữ mã, lời nhắc và kế hoạch của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, đồng thời cung cấp cho bạn một máy chủ liên tục mà Plandex CLI nhẹ có thể kết nối từ bất kỳ máy phát triển nào. Bạn tự cung cấp thông tin đăng nhập nhà cung cấp mô hình của mình — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google hoặc Ollama cục bộ — để không có phí nền tảng theo chỗ ngồi hoặc tình trạng khóa nhà cung cấp.
Các tính năng chính của Plandex
Lập kế hoạch các nhiệm vụ lớn
Xây dựng các kế hoạch nhiều bước cho các thay đổi trải rộng hàng chục tệp thay vì tạo ra các đoạn mã dùng một lần.
2M token context
Tải và suy luận trên các cơ sở mã lớn với cửa sổ ngữ cảnh lên đến 2 triệu token.
Đánh giá dựa trên diff
Hộp cát chỉnh sửa tệp và hiển thị sự khác biệt cho mỗi thay đổi để bạn chấp thuận hoặc từ chối trước khi bất kỳ điều gì chạm vào cây làm việc của bạn.
Mô hình đa nhà cung cấp
Kết nối tới OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini và các mô hình Ollama cục bộ từ một phiên CLI duy nhất.
REPL gốc Terminal
Chạy trong một terminal REPL với tính năng gợi ý lệnh mờ, hỗ trợ scripting và piping — không yêu cầu tab trình duyệt.
Máy chủ tự lưu trữ
CLI trên máy tính xách tay của bạn kết nối với máy chủ Plandex trên VPS của bạn, giúp giữ các kế hoạch và trạng thái dự án dưới sự kiểm soát của bạn.
Tại sao lại chạy Plandex trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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