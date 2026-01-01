Plandex là một tác nhân mã hóa AI mã nguồn mở hoạt động trong terminal của bạn và giải quyết các tác vụ phần mềm thực tế trải dài hàng chục tệp và nhiều bước. Thay vì tạo ra các đoạn mã một lần, nó xây dựng và tinh chỉnh một kế hoạch, cô lập các thay đổi tệp để xem xét dựa trên diff trước khi áp dụng chúng, và xử lý tới 2 triệu tokens ngữ cảnh để làm việc trên các cơ sở mã lớn.

Tự host Plandex trên VPS của bạn giúp giữ mã, lời nhắc và kế hoạch của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, đồng thời cung cấp cho bạn một máy chủ liên tục mà Plandex CLI nhẹ có thể kết nối từ bất kỳ máy phát triển nào. Bạn tự cung cấp thông tin đăng nhập nhà cung cấp mô hình của mình — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google hoặc Ollama cục bộ — để không có phí nền tảng theo chỗ ngồi hoặc tình trạng khóa nhà cung cấp.