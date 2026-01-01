Triển khai Huginn chỉ với một nhấp.
Nền tảng tự động hóa tự lưu trữ để xây dựng các tác nhân giám sát thông minh theo dõi web và hành động thay cho bạn.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Huginn
Huginn là một nền tảng tự động hóa mã nguồn mở cho phép bạn xây dựng các tác nhân để giám sát trang web, theo dõi thay đổi dữ liệu, tổng hợp nội dung và thực thi các quy trình làm việc đa bước — tất cả trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Hãy coi nó như một IFTTT hoặc Zapier tự lưu trữ không giới hạn tốc độ và không có phí đăng ký. Các tác nhân có thể theo dõi các sự kiện, chuyển đổi và định tuyến dữ liệu giữa các dịch vụ, gửi thông báo và điều phối các quy trình phức tạp thông qua giao diện web trực quan.
Chạy Huginn trên VPS của bạn có nghĩa là các quy trình làm việc tự động hóa thực thi đáng tin cậy suốt ngày đêm với quyền truy cập đầy đủ vào các hệ thống nội bộ và nguồn dữ liệu riêng tư mà các dịch vụ tự động hóa dựa trên đám mây không thể tiếp cận, trong khi vẫn giữ API keys và logic nghiệp vụ của bạn hoàn toàn trong tầm kiểm soát.
Các tính năng chính của Huginn
Trình tạo Tác nhân Tùy chỉnh
Tạo tác nhân giám sát và tự động hóa thông qua giao diện trực quan mà không cần viết mã, kết nối các dịch vụ web và nguồn dữ liệu vào quy trình làm việc.
Giám sát trang web
Theo dõi thay đổi nội dung trên bất kỳ trang web nào và kích hoạt hành động khi giá giảm, tin tức xuất hiện hoặc các từ khóa cụ thể được phát hiện.
Lên lịch thực thi
Chạy các tác nhân theo lịch trình giống cron hoặc kích hoạt chúng bằng các sự kiện, đảm bảo các tự động hóa nhạy cảm về thời gian không bao giờ bỏ lỡ thời điểm của chúng.
Chuyển đổi dữ liệu
Lọc, phân tích và định dạng lại dữ liệu giữa các bước bằng cách sử dụng các tác nhân chuyển đổi tích hợp xử lý các mẫu JSON, XML và regex.
Hỗ trợ đa người dùng
Quyền dựa trên vai trò cho phép các nhóm chia sẻ và cộng tác trên các quy trình làm việc tự động mà không làm lộ thông tin xác thực tác nhân nhạy cảm.
Tại sao lại chạy Huginn trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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