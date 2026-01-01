Huginn là một nền tảng tự động hóa mã nguồn mở cho phép bạn xây dựng các tác nhân để giám sát trang web, theo dõi thay đổi dữ liệu, tổng hợp nội dung và thực thi các quy trình làm việc đa bước — tất cả trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Hãy coi nó như một IFTTT hoặc Zapier tự lưu trữ không giới hạn tốc độ và không có phí đăng ký. Các tác nhân có thể theo dõi các sự kiện, chuyển đổi và định tuyến dữ liệu giữa các dịch vụ, gửi thông báo và điều phối các quy trình phức tạp thông qua giao diện web trực quan.

Chạy Huginn trên VPS của bạn có nghĩa là các quy trình làm việc tự động hóa thực thi đáng tin cậy suốt ngày đêm với quyền truy cập đầy đủ vào các hệ thống nội bộ và nguồn dữ liệu riêng tư mà các dịch vụ tự động hóa dựa trên đám mây không thể tiếp cận, trong khi vẫn giữ API keys và logic nghiệp vụ của bạn hoàn toàn trong tầm kiểm soát.