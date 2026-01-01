Giảm giá lên đến 69% cho Huginn

Triển khai Huginn chỉ với một nhấp.

Nền tảng tự động hóa tự lưu trữ để xây dựng các tác nhân giám sát thông minh theo dõi web và hành động thay cho bạn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Huginn chỉ với một nhấp.

Chọn gói VPS cho Huginn

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Huginn

Huginn là một nền tảng tự động hóa mã nguồn mở cho phép bạn xây dựng các tác nhân để giám sát trang web, theo dõi thay đổi dữ liệu, tổng hợp nội dung và thực thi các quy trình làm việc đa bước — tất cả trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Hãy coi nó như một IFTTT hoặc Zapier tự lưu trữ không giới hạn tốc độ và không có phí đăng ký. Các tác nhân có thể theo dõi các sự kiện, chuyển đổi và định tuyến dữ liệu giữa các dịch vụ, gửi thông báo và điều phối các quy trình phức tạp thông qua giao diện web trực quan.

Chạy Huginn trên VPS của bạn có nghĩa là các quy trình làm việc tự động hóa thực thi đáng tin cậy suốt ngày đêm với quyền truy cập đầy đủ vào các hệ thống nội bộ và nguồn dữ liệu riêng tư mà các dịch vụ tự động hóa dựa trên đám mây không thể tiếp cận, trong khi vẫn giữ API keys và logic nghiệp vụ của bạn hoàn toàn trong tầm kiểm soát.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Huginn

Trình tạo Tác nhân Tùy chỉnh

Tạo tác nhân giám sát và tự động hóa thông qua giao diện trực quan mà không cần viết mã, kết nối các dịch vụ web và nguồn dữ liệu vào quy trình làm việc.

Giám sát trang web

Theo dõi thay đổi nội dung trên bất kỳ trang web nào và kích hoạt hành động khi giá giảm, tin tức xuất hiện hoặc các từ khóa cụ thể được phát hiện.

Lên lịch thực thi

Chạy các tác nhân theo lịch trình giống cron hoặc kích hoạt chúng bằng các sự kiện, đảm bảo các tự động hóa nhạy cảm về thời gian không bao giờ bỏ lỡ thời điểm của chúng.

Chuyển đổi dữ liệu

Lọc, phân tích và định dạng lại dữ liệu giữa các bước bằng cách sử dụng các tác nhân chuyển đổi tích hợp xử lý các mẫu JSON, XML và regex.

Hỗ trợ đa người dùng

Quyền dựa trên vai trò cho phép các nhóm chia sẻ và cộng tác trên các quy trình làm việc tự động mà không làm lộ thông tin xác thực tác nhân nhạy cảm.

Tại sao lại chạy Huginn trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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