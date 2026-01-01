Triển khai ConvertX với 1 nhấp cài đặt.
Dịch vụ chuyển đổi tệp tự lưu trữ hỗ trợ hơn 1000 định dạng cho tài liệu, hình ảnh, âm thanh và video với quyền riêng tư hoàn toàn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ConvertX
ConvertX là một công cụ chuyển đổi tệp trực tuyến tự lưu trữ, xử lý hơn một nghìn định dạng tệp khác nhau — tài liệu, hình ảnh, âm thanh, video và nhiều hơn nữa — thông qua một giao diện web đơn giản. Bởi vì quá trình chuyển đổi diễn ra hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn, các tệp nhạy cảm không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn và không có giới hạn kích thước tải lên, không có hình mờ và không có phí cho mỗi lần chuyển đổi do dịch vụ của bên thứ ba áp đặt.
Tự lưu trữ ConvertX đặc biệt có giá trị cho các doanh nghiệp và tổ chức có yêu cầu xử lý dữ liệu ngăn cản việc tải tài liệu độc quyền lên các dịch vụ đám mây bên ngoài. Tự động dọn dẹp tệp với các khoảng thời gian lưu giữ có thể cấu hình giúp việc sử dụng bộ nhớ được quản lý dễ dàng, trong khi xác thực người dùng tùy chọn cho phép bạn kiểm soát ai có thể sử dụng dịch vụ. Bản triển khai này cung cấp một dịch vụ chuyển đổi hoàn chỉnh với bộ nhớ liên tục sẵn sàng xử lý mọi quy trình làm việc định dạng.
Các tính năng chính của ConvertX
Hỗ trợ 1000+ định dạng
Chuyển đổi giữa hầu như bất kỳ sự kết hợp nào của các định dạng tài liệu, hình ảnh, âm thanh và video mà không cần cài đặt phần mềm.
Bảo mật tệp tuyệt đối
Các tệp được xử lý hoàn toàn trên VPS của bạn — không có gì được tải lên các dịch vụ bên ngoài hoặc được bên thứ ba xem.
Tự động dọn dẹp
Thời gian lưu giữ có thể cấu hình sẽ tự động xóa các tệp đã chuyển đổi sau một số giờ đã định để quản lý dung lượng lưu trữ.
Xác thực người dùng
Hạn chế quyền truy cập bằng xác thực dựa trên tài khoản hoặc cho phép người dùng chưa xác thực thực hiện chuyển đổi cho các triển khai nội bộ của nhóm.
Không giới hạn kích thước
Chuyển đổi các tệp phương tiện lớn và xử lý hàng loạt mà không bị giới hạn tải lên do các dịch vụ chuyển đổi trực tuyến áp đặt.
Tại sao lại chạy ConvertX trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
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