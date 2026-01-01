ConvertX là một công cụ chuyển đổi tệp trực tuyến tự lưu trữ, xử lý hơn một nghìn định dạng tệp khác nhau — tài liệu, hình ảnh, âm thanh, video và nhiều hơn nữa — thông qua một giao diện web đơn giản. Bởi vì quá trình chuyển đổi diễn ra hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn, các tệp nhạy cảm không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn và không có giới hạn kích thước tải lên, không có hình mờ và không có phí cho mỗi lần chuyển đổi do dịch vụ của bên thứ ba áp đặt.

Tự lưu trữ ConvertX đặc biệt có giá trị cho các doanh nghiệp và tổ chức có yêu cầu xử lý dữ liệu ngăn cản việc tải tài liệu độc quyền lên các dịch vụ đám mây bên ngoài. Tự động dọn dẹp tệp với các khoảng thời gian lưu giữ có thể cấu hình giúp việc sử dụng bộ nhớ được quản lý dễ dàng, trong khi xác thực người dùng tùy chọn cho phép bạn kiểm soát ai có thể sử dụng dịch vụ. Bản triển khai này cung cấp một dịch vụ chuyển đổi hoàn chỉnh với bộ nhớ liên tục sẵn sàng xử lý mọi quy trình làm việc định dạng.