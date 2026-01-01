Triển khai LLDAP với cài đặt một nhấp.
Máy chủ xác thực nhẹ cung cấp một backend LDAP đơn giản, có quan điểm riêng cho các ứng dụng tự lưu trữ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LLDAP
LLDAP là một máy chủ xác thực nhẹ, có quan điểm riêng, cung cấp giao diện LDAP tiêu chuẩn được hỗ trợ bởi giao diện quản trị web thân thiện. Trong khi các thiết lập LDAP truyền thống yêu cầu hàng trăm trang cấu hình schema, ACL và slapd, LLDAP cung cấp các cài đặt mặc định hợp lý ngay từ đầu: các schema người dùng/nhóm/email được định nghĩa trước, một trình quản lý người dùng đồ họa và một tệp nhị phân duy nhất khởi động chỉ trong vài mili giây.
Tự host LLDAP trên VPS của bạn cung cấp cho bạn một nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy cho các tài khoản người dùng trên mọi ứng dụng tự host hỗ trợ LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana và hàng chục ứng dụng khác — mà không gặp phải gánh nặng vận hành của OpenLDAP. Người dùng được quản lý tại một nơi, thay đổi mật khẩu được áp dụng ở mọi nơi và các nhóm kiểm soát quyền truy cập một cách tập trung.
Các tính năng chính của LLDAP
LDAP dành cho mọi người
Máy chủ LDAP tuân thủ tiêu chuẩn với các thiết lập mặc định hợp lý để các ứng dụng mong đợi OpenLDAP có thể hoạt động bình thường, mà không phải chịu gánh nặng bảo trì schema và ACL.
Web admin UI
Quản lý người dùng, nhóm và tư cách thành viên thông qua giao diện đồ họa — không cần tệp ldif, không cần lệnh ldapadd, không cần chỉnh sửa sơ đồ.
Nguồn thông tin duy nhất
Mọi ứng dụng tự host đều đọc từ một cơ sở dữ liệu người dùng duy nhất, vì vậy các thay đổi mật khẩu, vô hiệu hóa và cập nhật tư cách thành viên nhóm sẽ được áp dụng đồng thời ở mọi nơi.
API quản trị GraphQL
Tự động hóa việc cấp phát và quản lý nhóm thông qua một GraphQL API được định kiểu, ngoài giao diện bind/search LDAP tiêu chuẩn.
Quy trình đặt lại mật khẩu
Quy trình đặt lại mật khẩu qua email tích hợp sẵn dành cho người dùng cuối, giúp quản trị viên không phải làm bộ phận hỗ trợ cho các trường hợp quên mật khẩu.
Kích thước nhỏ gọn
Tệp nhị phân Rust đơn với khả năng lưu trữ bằng SQLite sử dụng CPU và RAM tối thiểu, để lại không gian trống trên VPS cho các ứng dụng thực sự cần nó.
Tại sao lại chạy LLDAP trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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