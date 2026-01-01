LLDAP là một máy chủ xác thực nhẹ, có quan điểm riêng, cung cấp giao diện LDAP tiêu chuẩn được hỗ trợ bởi giao diện quản trị web thân thiện. Trong khi các thiết lập LDAP truyền thống yêu cầu hàng trăm trang cấu hình schema, ACL và slapd, LLDAP cung cấp các cài đặt mặc định hợp lý ngay từ đầu: các schema người dùng/nhóm/email được định nghĩa trước, một trình quản lý người dùng đồ họa và một tệp nhị phân duy nhất khởi động chỉ trong vài mili giây.

Tự host LLDAP trên VPS của bạn cung cấp cho bạn một nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy cho các tài khoản người dùng trên mọi ứng dụng tự host hỗ trợ LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana và hàng chục ứng dụng khác — mà không gặp phải gánh nặng vận hành của OpenLDAP. Người dùng được quản lý tại một nơi, thay đổi mật khẩu được áp dụng ở mọi nơi và các nhóm kiểm soát quyền truy cập một cách tập trung.