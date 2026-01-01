pycsw là một máy chủ OGC Catalogue Service for the Web (CSW) mã nguồn mở được viết bằng Python và được sử dụng bởi các cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia, các tổ chức nghiên cứu và các cổng thông tin địa lý để xuất bản siêu dữ liệu không gian địa lý. Đây là một triển khai tham chiếu OGC, hoàn toàn tuân thủ CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH và SRU, cho phép các danh mục và máy khách khác tương tác mà không cần bộ điều hợp tùy chỉnh.

Tự lưu trữ pycsw trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu chỉ mục siêu dữ liệu hỗ trợ cổng dữ liệu không gian của bạn, mà không cần phụ thuộc vào dịch vụ danh mục của bên thứ ba. Mẫu được cấu hình sẵn với kho lưu trữ SQLite để khởi động nhanh và có thể được cấu hình lại cho các triển khai quy mô lớn được hỗ trợ bởi PostgreSQL hoặc PostGIS.