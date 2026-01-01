Triển khai pycsw với 1 nhấp.
Máy chủ danh mục đạt chứng nhận OGC, phát hành và khám phá siêu dữ liệu không gian địa lý thông qua các tiêu chuẩn mở.
Chọn gói VPS cho pycsw
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với pycsw
pycsw là một máy chủ OGC Catalogue Service for the Web (CSW) mã nguồn mở được viết bằng Python và được sử dụng bởi các cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia, các tổ chức nghiên cứu và các cổng thông tin địa lý để xuất bản siêu dữ liệu không gian địa lý. Đây là một triển khai tham chiếu OGC, hoàn toàn tuân thủ CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH và SRU, cho phép các danh mục và máy khách khác tương tác mà không cần bộ điều hợp tùy chỉnh.
Tự lưu trữ pycsw trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu chỉ mục siêu dữ liệu hỗ trợ cổng dữ liệu không gian của bạn, mà không cần phụ thuộc vào dịch vụ danh mục của bên thứ ba. Mẫu được cấu hình sẵn với kho lưu trữ SQLite để khởi động nhanh và có thể được cấu hình lại cho các triển khai quy mô lớn được hỗ trợ bởi PostgreSQL hoặc PostGIS.
Các tính năng chính của pycsw
Server được chứng nhận OGC
Vận hành một OGC Reference Implementation tuân thủ CSW 2.0.2, CSW 3.0 và OGC API - Records sẵn sàng sử dụng.
Nhiều API danh mục
Cung cấp cùng một kho lưu trữ siêu dữ liệu thông qua CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH và SRU để tương thích rộng rãi với nhiều máy khách.
Hỗ trợ INSPIRE và ISO
Xuất bản bản ghi ISO 19115 / 19139 và bật hồ sơ INSPIRE để đáp ứng các yêu cầu của chỉ thị dữ liệu không gian châu Âu.
Tìm kiếm liên kết
Cấu hình tìm kiếm phân tán trên các danh mục CSW từ xa để một truy vấn duy nhất tiếp cận các bản ghi của bạn và các đối tác liên kết cùng một lúc.
Repositories linh hoạt
Bắt đầu với kho dữ liệu SQLite đi kèm và chuyển sang PostgreSQL, PostGIS, hoặc các backend được hỗ trợ khác khi khối lượng bản ghi của bạn tăng lên.
Hệ sinh thái Python
Mở rộng chức năng thông qua các plugin pycsw và tích hợp với hệ sinh thái geopython rộng lớn hơn, bao gồm pygeoapi, OWSLib và GeoNode.
Tại sao lại chạy pycsw trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.