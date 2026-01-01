GlitchTip là một nền tảng giám sát hiệu suất và theo dõi lỗi mã nguồn mở có thể thay thế trực tiếp cho Sentry. Mọi Sentry SDK chính thức — dành cho JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, di động và nhiều hơn nữa — đều hoạt động không thay đổi, chỉ cần trỏ nó đến GlitchTip DSN của bạn. Nền tảng này thu thập các ngoại lệ chưa được xử lý, ngữ cảnh breadcrumb, source maps và theo dõi bản phát hành với cùng quy trình làm việc và các mẫu UI mà các nhà phát triển đã quen thuộc từ Sentry.

Tự host GlitchTip trên VPS của bạn mang lại cho bạn tất cả quy trình làm việc theo dõi lỗi mà bạn có được từ Sentry SaaS — nhưng với một phần nhỏ tài nguyên tiêu thụ và không có hạn ngạch theo sự kiện. Chế độ tất cả trong một với một container duy nhất xử lý việc thu nạp dữ liệu, UI web và xử lý nền mà không cần các dịch vụ worker riêng biệt.