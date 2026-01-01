Triển khai GlitchTip chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng theo dõi lỗi và giám sát hiệu suất mã nguồn mở hoàn toàn tương thích với Sentry SDKs — một giải pháp thay thế tự host nhẹ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với GlitchTip
GlitchTip là một nền tảng giám sát hiệu suất và theo dõi lỗi mã nguồn mở có thể thay thế trực tiếp cho Sentry. Mọi Sentry SDK chính thức — dành cho JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, di động và nhiều hơn nữa — đều hoạt động không thay đổi, chỉ cần trỏ nó đến GlitchTip DSN của bạn. Nền tảng này thu thập các ngoại lệ chưa được xử lý, ngữ cảnh breadcrumb, source maps và theo dõi bản phát hành với cùng quy trình làm việc và các mẫu UI mà các nhà phát triển đã quen thuộc từ Sentry.
Tự host GlitchTip trên VPS của bạn mang lại cho bạn tất cả quy trình làm việc theo dõi lỗi mà bạn có được từ Sentry SaaS — nhưng với một phần nhỏ tài nguyên tiêu thụ và không có hạn ngạch theo sự kiện. Chế độ tất cả trong một với một container duy nhất xử lý việc thu nạp dữ liệu, UI web và xử lý nền mà không cần các dịch vụ worker riêng biệt.
Các tính năng chính của GlitchTip
API tương thích Sentry
Giải pháp thay thế trực tiếp cho Sentry — mọi SDK Sentry chính thức hoạt động không thay đổi bằng cách trỏ nó vào DSN GlitchTip của bạn, không yêu cầu viết lại mã.
Ghi nhận và phân nhóm lỗi
Tính năng gom nhóm thông minh các ngoại lệ tương tự theo dấu vân tay stack trace giúp loại bỏ các lỗi trùng lặp, hiển thị từng vấn đề riêng biệt chỉ một lần kèm theo lịch sử sự kiện đầy đủ.
Source maps và bản phát hành
Tải lên bản đồ nguồn JavaScript cho các bản dựng sản xuất và gắn thẻ các bản phát hành để dấu vết ngăn xếp phân giải thành các dòng mã nguồn gốc và theo dõi hồi quy hoạt động ngay lập tức.
Hiệu năng và thời gian hoạt động
Giám sát hiệu suất giao dịch tùy chọn và kiểm tra thời gian hoạt động bổ sung cho việc theo dõi lỗi bằng hồ sơ thời gian phản hồi và các thăm dò sức khỏe bên ngoài.
Gửi thông báo
Slack, Discord, Microsoft Teams, webhook chung và cảnh báo email sẽ kích hoạt khi lần đầu xảy ra, hồi quy và vượt ngưỡng cho mỗi dự án.
Xác định phạm vi đội ngũ và dự án
Tổ chức lỗi theo dự án và nhóm với quyền theo vai trò người dùng để các nhóm frontend, backend và mobile chỉ thấy các luồng ngoại lệ của riêng họ.
Tại sao lại chạy GlitchTip trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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