Remark42 là một công cụ bình luận mã nguồn mở, nhẹ dành cho blog và website, được thiết kế như một giải pháp thay thế tôn trọng quyền riêng tư cho Disqus, Facebook Comments và các nền tảng bình luận thương mại khác. Được viết bằng Go để có mức sử dụng bộ nhớ thấp và khả năng xử lý đồng thời cao, nó được nhúng thông qua một đoạn mã JavaScript duy nhất trên bất kỳ website nào — HTML tĩnh, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, hoặc bất kỳ framework nào khác — để thêm các cuộc thảo luận theo luồng mà không theo dõi khách truy cập hoặc hiển thị quảng cáo.

Việc tự host Remark42 trên VPS của bạn sẽ giữ mọi bình luận, lượt bình chọn và tài khoản của người đọc trong cơ sở hạ tầng của bạn, thay vì bị một SaaS bên thứ ba khai thác để lấy dữ liệu quảng cáo. Ngăn xếp nhỏ gọn này chạy trong một container duy nhất với bộ nhớ BoltDB nhúng — không yêu cầu cơ sở dữ liệu hoặc bộ nhớ đệm riêng biệt.