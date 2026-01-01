Triển khai Remark42 với 1 nhấp cài đặt.
Công cụ bình luận mã nguồn mở tập trung vào quyền riêng tư cho blog và website — một giải pháp tự lưu trữ nhẹ thay thế cho Disqus.
Chọn gói VPS cho Remark42
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Remark42
Remark42 là một công cụ bình luận mã nguồn mở, nhẹ dành cho blog và website, được thiết kế như một giải pháp thay thế tôn trọng quyền riêng tư cho Disqus, Facebook Comments và các nền tảng bình luận thương mại khác. Được viết bằng Go để có mức sử dụng bộ nhớ thấp và khả năng xử lý đồng thời cao, nó được nhúng thông qua một đoạn mã JavaScript duy nhất trên bất kỳ website nào — HTML tĩnh, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, hoặc bất kỳ framework nào khác — để thêm các cuộc thảo luận theo luồng mà không theo dõi khách truy cập hoặc hiển thị quảng cáo.
Việc tự host Remark42 trên VPS của bạn sẽ giữ mọi bình luận, lượt bình chọn và tài khoản của người đọc trong cơ sở hạ tầng của bạn, thay vì bị một SaaS bên thứ ba khai thác để lấy dữ liệu quảng cáo. Ngăn xếp nhỏ gọn này chạy trong một container duy nhất với bộ nhớ BoltDB nhúng — không yêu cầu cơ sở dữ liệu hoặc bộ nhớ đệm riêng biệt.
Các tính năng chính của Remark42
Dễ dàng nhúng
Chỉ cần thêm một đoạn mã JavaScript duy nhất vào bất kỳ trang web nào để thêm bình luận theo luồng — hoạt động với các trang web tĩnh, blog và bất kỳ framework nào cho phép HTML tùy chỉnh.
OAuth đa nhà cung cấp
Khách truy cập đăng nhập bằng Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon hoặc thông qua xác thực ẩn danh hoặc liên kết email.
Ưu tiên quyền riêng tư
Không có pixel theo dõi, không có cookie của bên thứ ba, không có hồ sơ hành vi — Remark42 chỉ lưu trữ những gì cần thiết để hiển thị bình luận và thông báo.
Markdown và luồng
Hỗ trợ Markdown đầy đủ bao gồm các khối mã, trả lời lồng nhau, bỏ phiếu, và chỉnh sửa/xóa với các khung thời gian có thể cấu hình.
Công cụ kiểm duyệt
Công cụ quản trị tích hợp sẵn để kiểm duyệt hàng loạt, chặn IP, lọc từ ngữ tục tĩu, tìm kiếm bình luận và thông báo qua email/Telegram về các bình luận mới.
Sao lưu và xuất
Lưu trữ BoltDB nhỏ gọn với tính năng sao lưu tự động hàng ngày, trình nhập cho bình luận Disqus và WordPress, và xuất JSON để di chuyển.
Tại sao lại chạy Remark42 trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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