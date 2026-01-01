Giảm giá lên đến 69% cho Remark42

Triển khai Remark42 với 1 nhấp cài đặt.

Công cụ bình luận mã nguồn mở tập trung vào quyền riêng tư cho blog và website — một giải pháp tự lưu trữ nhẹ thay thế cho Disqus.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Remark42 với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Remark42

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Remark42

Remark42 là một công cụ bình luận mã nguồn mở, nhẹ dành cho blog và website, được thiết kế như một giải pháp thay thế tôn trọng quyền riêng tư cho Disqus, Facebook Comments và các nền tảng bình luận thương mại khác. Được viết bằng Go để có mức sử dụng bộ nhớ thấp và khả năng xử lý đồng thời cao, nó được nhúng thông qua một đoạn mã JavaScript duy nhất trên bất kỳ website nào — HTML tĩnh, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, hoặc bất kỳ framework nào khác — để thêm các cuộc thảo luận theo luồng mà không theo dõi khách truy cập hoặc hiển thị quảng cáo.

Việc tự host Remark42 trên VPS của bạn sẽ giữ mọi bình luận, lượt bình chọn và tài khoản của người đọc trong cơ sở hạ tầng của bạn, thay vì bị một SaaS bên thứ ba khai thác để lấy dữ liệu quảng cáo. Ngăn xếp nhỏ gọn này chạy trong một container duy nhất với bộ nhớ BoltDB nhúng — không yêu cầu cơ sở dữ liệu hoặc bộ nhớ đệm riêng biệt.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Remark42

Dễ dàng nhúng

Chỉ cần thêm một đoạn mã JavaScript duy nhất vào bất kỳ trang web nào để thêm bình luận theo luồng — hoạt động với các trang web tĩnh, blog và bất kỳ framework nào cho phép HTML tùy chỉnh.

OAuth đa nhà cung cấp

Khách truy cập đăng nhập bằng Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon hoặc thông qua xác thực ẩn danh hoặc liên kết email.

Ưu tiên quyền riêng tư

Không có pixel theo dõi, không có cookie của bên thứ ba, không có hồ sơ hành vi — Remark42 chỉ lưu trữ những gì cần thiết để hiển thị bình luận và thông báo.

Markdown và luồng

Hỗ trợ Markdown đầy đủ bao gồm các khối mã, trả lời lồng nhau, bỏ phiếu, và chỉnh sửa/xóa với các khung thời gian có thể cấu hình.

Công cụ kiểm duyệt

Công cụ quản trị tích hợp sẵn để kiểm duyệt hàng loạt, chặn IP, lọc từ ngữ tục tĩu, tìm kiếm bình luận và thông báo qua email/Telegram về các bình luận mới.

Sao lưu và xuất

Lưu trữ BoltDB nhỏ gọn với tính năng sao lưu tự động hàng ngày, trình nhập cho bình luận Disqus và WordPress, và xuất JSON để di chuyển.

Tại sao lại chạy Remark42 trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

Đang kiểm tra...

Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀

Noel
Noel

Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.

Omkar
Omkar

Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.

Sylvain
Sylvain

Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.

Martin K
Martin K

Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.

30 ngày đảm bảo hoàn tiền

Dùng thử mà không lo rủi ro với 30 ngày đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi. Xem chính sách hoàn tiền để biết thêm chi tiết.

Bắt đầu

Khám phá thêm các ứng dụng để triển khai

Buzz

Buzz

Không gian làm việc tự host nơi con người và các tác nhân AI chia sẻ chung một không gian

Chọn
Apache Answer

Apache Answer

Nền tảng hỏi đáp mã nguồn mở để chia sẻ kiến thức nhóm và xây dựng cộng đồng

Chọn
Artalk

Artalk

Hệ thống bình luận tự host nhẹ với backend Go và widget JS có thể nhúng

Chọn
Xem tất cả các ứng dụng

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.