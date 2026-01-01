Triển khai SkySend với 1 nhấp.
Mã hóa đầu cuối, chia sẻ tệp và ghi chú tự lưu trữ với kiến trúc máy chủ không có kiến thức.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SkySend
SkySend là một dịch vụ tối giản, có thể tự host để chia sẻ tệp và ghi chú với mã hóa đầu cuối. Tệp và ghi chú được mã hóa hoàn toàn trong trình duyệt bằng AES-256-GCM trước khi chúng đến máy chủ, do đó máy chủ chỉ lưu trữ các blob được mã hóa và không bao giờ có quyền truy cập vào khóa giải mã. Không có tài khoản, không có đo từ xa và không có phân tích.
Việc tự host SkySend trên VPS của riêng bạn giúp giữ nội dung được chia sẻ dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn đồng thời bảo toàn các đảm bảo về quyền riêng tư của mã hóa không lưu trữ thông tin. Lấy cảm hứng từ Mozilla Send và PrivateBin, nó sử dụng các nguyên tắc bảo mật hiện đại như HKDF-SHA256 key derivation và Argon2id password protection để cung cấp một giải pháp thay thế nhanh chóng, an toàn cho các dịch vụ chia sẻ tệp thương mại.
Các tính năng chính của SkySend
Mã hóa Zero-knowledge
Mã hóa luồng AES-256-GCM được thực hiện hoàn toàn trong trình duyệt, với khóa giải mã chỉ tồn tại trong fragment URL và không bao giờ đến được máy chủ.
Không cần tài khoản
Tải lên tệp hoặc chia sẻ ghi chú ngay lập tức mà không cần đăng ký, telemetry hoặc theo dõi — liên kết chia sẻ hoạt động cho bất kỳ người nhận nào mà không cần đăng ký.
Ghi chú mã hóa
Chia sẻ đoạn văn bản, mật khẩu, mã với tô sáng cú pháp, Markdown hoặc khóa SSH với tùy chọn tự hủy sau khi đọc và giới hạn lượt xem có thể cấu hình.
Bảo vệ mật khẩu
Bảo vệ mật khẩu Argon2id tùy chọn với cơ chế tạo khóa đòi hỏi nhiều bộ nhớ và chống lại GPU để chống lại các cuộc tấn công vét cạn trên nội dung được chia sẻ.
Lưu trữ tương thích S3
Hỗ trợ backend tùy chọn cho Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner và Wasabi, với các URL đã ký trước để tải xuống trực tiếp, thực thi thời hạn và giới hạn.
Thời gian hết hạn có thể cấu hình
Đặt giới hạn tải xuống và thời gian hết hạn cho mỗi lần tải lên, với tính năng tự động dọn dẹp các mục đã hết hạn và một bảng điều khiển tích hợp để theo dõi các lượt chia sẻ đang hoạt động.
Tại sao lại chạy SkySend trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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