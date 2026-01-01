SkySend là một dịch vụ tối giản, có thể tự host để chia sẻ tệp và ghi chú với mã hóa đầu cuối. Tệp và ghi chú được mã hóa hoàn toàn trong trình duyệt bằng AES-256-GCM trước khi chúng đến máy chủ, do đó máy chủ chỉ lưu trữ các blob được mã hóa và không bao giờ có quyền truy cập vào khóa giải mã. Không có tài khoản, không có đo từ xa và không có phân tích.

Việc tự host SkySend trên VPS của riêng bạn giúp giữ nội dung được chia sẻ dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn đồng thời bảo toàn các đảm bảo về quyền riêng tư của mã hóa không lưu trữ thông tin. Lấy cảm hứng từ Mozilla Send và PrivateBin, nó sử dụng các nguyên tắc bảo mật hiện đại như HKDF-SHA256 key derivation và Argon2id password protection để cung cấp một giải pháp thay thế nhanh chóng, an toàn cho các dịch vụ chia sẻ tệp thương mại.