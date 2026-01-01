Marimo là một Python notebook thế hệ tiếp theo giúp loại bỏ các vấn đề về trạng thái ẩn của các Jupyter notebook truyền thống. Nó tự động theo dõi các phụ thuộc giữa các ô và thực thi lại các ô phụ thuộc một cách phản ứng khi các giá trị thay đổi, nhờ đó notebook của bạn luôn phản ánh trạng thái hiện tại của dữ liệu. Các notebook được lưu trữ dưới dạng các tệp .py thuần túy — hoàn toàn có thể kiểm soát phiên bản, có thể xem xét trong các pull request, và có thể thực thi dưới dạng các Python script tiêu chuẩn hoặc triển khai dưới dạng các web app độc lập.

Tự host Marimo trên VPS của bạn cung cấp cho nhóm của bạn một môi trường notebook liên tục, luôn hoạt động, có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào, với hỗ trợ SQL được cài đặt sẵn để truy vấn cơ sở dữ liệu trên cùng một máy chủ, và xác thực dựa trên token để giữ cho phân tích được riêng tư.