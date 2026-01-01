Triển khai Marimo với cài đặt một nhấp.
Notebook Python phản ứng với tính năng tự động thực thi lại ô, hỗ trợ SQL và định dạng tệp Python thuần túy thân thiện với git.
Chọn gói VPS cho Marimo
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Marimo
Marimo là một Python notebook thế hệ tiếp theo giúp loại bỏ các vấn đề về trạng thái ẩn của các Jupyter notebook truyền thống. Nó tự động theo dõi các phụ thuộc giữa các ô và thực thi lại các ô phụ thuộc một cách phản ứng khi các giá trị thay đổi, nhờ đó notebook của bạn luôn phản ánh trạng thái hiện tại của dữ liệu. Các notebook được lưu trữ dưới dạng các tệp .py thuần túy — hoàn toàn có thể kiểm soát phiên bản, có thể xem xét trong các pull request, và có thể thực thi dưới dạng các Python script tiêu chuẩn hoặc triển khai dưới dạng các web app độc lập.
Tự host Marimo trên VPS của bạn cung cấp cho nhóm của bạn một môi trường notebook liên tục, luôn hoạt động, có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào, với hỗ trợ SQL được cài đặt sẵn để truy vấn cơ sở dữ liệu trên cùng một máy chủ, và xác thực dựa trên token để giữ cho phân tích được riêng tư.
Các tính năng chính của Marimo
Thực thi phản ứng
Các ô tự động chạy lại khi các phụ thuộc của chúng thay đổi, loại bỏ các lỗi trạng thái cũ khiến các sổ ghi chép truyền thống trở nên không đáng tin cậy.
Định dạng thân thiện với Git
Sổ tay được lưu trữ dưới dạng các tệp Python thuần túy, giúp chúng có thể so sánh khác biệt, có thể xem xét trong các PR và có thể thực thi từ dòng lệnh.
Hỗ trợ SQL tích hợp sẵn
Truy vấn cơ sở dữ liệu và dataframe bằng SQL trực tiếp trong các notebook mà không cần thư viện hoặc cấu hình bổ sung.
Các yếu tố UI tương tác
Thêm thanh trượt, menu thả xuống, bảng và các tiện ích tương tác khác để biến sổ ghi chép phân tích thành các ứng dụng web có thể chia sẻ.
Trình chỉnh sửa hiện đại
Autocomplete, định dạng, đánh dấu lỗi và trình xem dataframe giúp viết và gỡ lỗi Python nhanh hơn.
Tại sao lại chạy Marimo trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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