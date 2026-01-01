agentmemory là bộ nhớ bền vững mã nguồn mở dành cho các tác nhân mã hóa AI và bất kỳ máy khách tương thích MCP nào. Nó tự động ghi lại những gì tác nhân của bạn thực hiện trong mỗi phiên, nén chúng thành bộ nhớ có thể tìm kiếm và đưa ngữ cảnh phù hợp vào phiên tiếp theo để bạn không phải giải thích lại kiến trúc của mình, không phải khám phá lại những lỗi tương tự và không phải dạy lại những tùy chọn giống nhau.

Được xây dựng trên công cụ iii với quy trình hợp nhất 4 cấp và tìm kiếm kết hợp BM25, vector và đồ thị, agentmemory đạt độ chính xác truy xuất 95,2% trên điểm chuẩn LongMemEval-S đồng thời giảm khoảng 92% token ngữ cảnh. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp giữ các bản ghi phiên, bộ nhớ và lịch sử phát lại trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có đám mây của nhà cung cấp hoặc tính phí theo từng tác nhân.