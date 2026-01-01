Triển khai agentmemory với một nhấp cài đặt.
Máy chủ bộ nhớ bền vững mã nguồn mở dành cho các tác nhân mã hóa AI — âm thầm thu thập, nén và gợi lại ngữ cảnh qua mỗi phiên làm việc.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với agentmemory
agentmemory là bộ nhớ bền vững mã nguồn mở dành cho các tác nhân mã hóa AI và bất kỳ máy khách tương thích MCP nào. Nó tự động ghi lại những gì tác nhân của bạn thực hiện trong mỗi phiên, nén chúng thành bộ nhớ có thể tìm kiếm và đưa ngữ cảnh phù hợp vào phiên tiếp theo để bạn không phải giải thích lại kiến trúc của mình, không phải khám phá lại những lỗi tương tự và không phải dạy lại những tùy chọn giống nhau.
Được xây dựng trên công cụ iii với quy trình hợp nhất 4 cấp và tìm kiếm kết hợp BM25, vector và đồ thị, agentmemory đạt độ chính xác truy xuất 95,2% trên điểm chuẩn LongMemEval-S đồng thời giảm khoảng 92% token ngữ cảnh. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp giữ các bản ghi phiên, bộ nhớ và lịch sử phát lại trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có đám mây của nhà cung cấp hoặc tính phí theo từng tác nhân.
Các tính năng chính của agentmemory
Tìm kiếm kết hợp
Kết hợp BM25 keyword, dense vector và knowledge-graph retrieval thông qua RRF fusion, để các tác nhân tìm thấy những ký ức liên quan cho dù bạn nhớ cụm từ chính xác hay chỉ khái niệm.
Chụp tự động
Mười hai hook cho Claude Code và sáu cho Codex CLI ghi lại các lời nhắc, lệnh gọi công cụ và kết quả mà không cần bất kỳ lệnh gọi lưu thủ công nào — các bộ nhớ tích lũy hoàn toàn bằng cách làm việc như bình thường.
Tương thích với mọi đại lý
Một máy chủ giao tiếp MCP, REST và stdio nên Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider và bất kỳ máy khách MCP nào đều chia sẻ cùng một vùng bộ nhớ.
Session replay
Mọi phiên đã ghi đều có thể phát lại trong trình xem tích hợp sẵn với các chức năng phát, tạm dừng, điều khiển tốc độ và các phím tắt để gỡ lỗi chính xác những gì tác nhân đã làm và lý do.
chu kỳ sống 4 giai đoạn
Một quy trình hợp nhất chuyển các quan sát từ tầng ngắn hạn sang tầng dài hạn, áp dụng sự phân rã và tự động quên đi những ký ức lỗi thời để chỉ mục luôn nhỏ gọn và khả năng gợi nhớ vẫn sắc bén.
Tại sao lại chạy agentmemory trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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