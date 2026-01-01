Giảm giá lên đến 69% cho agentmemory

Triển khai agentmemory với một nhấp cài đặt.

Máy chủ bộ nhớ bền vững mã nguồn mở dành cho các tác nhân mã hóa AI — âm thầm thu thập, nén và gợi lại ngữ cảnh qua mỗi phiên làm việc.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
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Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai agentmemory với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho agentmemory

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với agentmemory

agentmemory là bộ nhớ bền vững mã nguồn mở dành cho các tác nhân mã hóa AI và bất kỳ máy khách tương thích MCP nào. Nó tự động ghi lại những gì tác nhân của bạn thực hiện trong mỗi phiên, nén chúng thành bộ nhớ có thể tìm kiếm và đưa ngữ cảnh phù hợp vào phiên tiếp theo để bạn không phải giải thích lại kiến trúc của mình, không phải khám phá lại những lỗi tương tự và không phải dạy lại những tùy chọn giống nhau.

Được xây dựng trên công cụ iii với quy trình hợp nhất 4 cấp và tìm kiếm kết hợp BM25, vector và đồ thị, agentmemory đạt độ chính xác truy xuất 95,2% trên điểm chuẩn LongMemEval-S đồng thời giảm khoảng 92% token ngữ cảnh. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp giữ các bản ghi phiên, bộ nhớ và lịch sử phát lại trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có đám mây của nhà cung cấp hoặc tính phí theo từng tác nhân.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của agentmemory

Tìm kiếm kết hợp

Kết hợp BM25 keyword, dense vector và knowledge-graph retrieval thông qua RRF fusion, để các tác nhân tìm thấy những ký ức liên quan cho dù bạn nhớ cụm từ chính xác hay chỉ khái niệm.

Chụp tự động

Mười hai hook cho Claude Code và sáu cho Codex CLI ghi lại các lời nhắc, lệnh gọi công cụ và kết quả mà không cần bất kỳ lệnh gọi lưu thủ công nào — các bộ nhớ tích lũy hoàn toàn bằng cách làm việc như bình thường.

Tương thích với mọi đại lý

Một máy chủ giao tiếp MCP, REST và stdio nên Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider và bất kỳ máy khách MCP nào đều chia sẻ cùng một vùng bộ nhớ.

Session replay

Mọi phiên đã ghi đều có thể phát lại trong trình xem tích hợp sẵn với các chức năng phát, tạm dừng, điều khiển tốc độ và các phím tắt để gỡ lỗi chính xác những gì tác nhân đã làm và lý do.

chu kỳ sống 4 giai đoạn

Một quy trình hợp nhất chuyển các quan sát từ tầng ngắn hạn sang tầng dài hạn, áp dụng sự phân rã và tự động quên đi những ký ức lỗi thời để chỉ mục luôn nhỏ gọn và khả năng gợi nhớ vẫn sắc bén.

Tại sao lại chạy agentmemory trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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