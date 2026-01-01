Overleaf là một trình chỉnh sửa LaTeX cộng tác dựa trên trình duyệt được hàng triệu nhà nghiên cứu, học giả và kỹ sư trên toàn thế giới sử dụng. Nó thay thế các cài đặt LaTeX cục bộ bằng một môi trường dựa trên đám mây nơi các nhóm có thể viết, biên dịch và xem xét tài liệu theo thời gian thực — với sự hỗ trợ LaTeX đầy đủ bao gồm các gói tùy chỉnh, BibTeX và tham chiếu chéo.

Tự host Overleaf trên VPS của riêng bạn giúp giữ các nghiên cứu nhạy cảm, bản thảo độc quyền và tài liệu của tổ chức hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn. Bạn nhận được khả năng cộng tác theo thời gian thực tương tự và quy trình biên dịch LaTeX phong phú như dịch vụ đám mây, mà không làm dữ liệu rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn hoặc yêu cầu đăng ký SaaS theo từng chỗ ngồi.