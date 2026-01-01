Triển khai Overleaf với 1 nhấp.
Trình chỉnh sửa LaTeX mã nguồn mở, hợp tác dành cho viết bài khoa học, bài báo nghiên cứu và tài liệu kỹ thuật.
Chọn gói VPS cho Overleaf
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Overleaf
Overleaf là một trình chỉnh sửa LaTeX cộng tác dựa trên trình duyệt được hàng triệu nhà nghiên cứu, học giả và kỹ sư trên toàn thế giới sử dụng. Nó thay thế các cài đặt LaTeX cục bộ bằng một môi trường dựa trên đám mây nơi các nhóm có thể viết, biên dịch và xem xét tài liệu theo thời gian thực — với sự hỗ trợ LaTeX đầy đủ bao gồm các gói tùy chỉnh, BibTeX và tham chiếu chéo.
Tự host Overleaf trên VPS của riêng bạn giúp giữ các nghiên cứu nhạy cảm, bản thảo độc quyền và tài liệu của tổ chức hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn. Bạn nhận được khả năng cộng tác theo thời gian thực tương tự và quy trình biên dịch LaTeX phong phú như dịch vụ đám mây, mà không làm dữ liệu rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn hoặc yêu cầu đăng ký SaaS theo từng chỗ ngồi.
Các tính năng chính của Overleaf
Cộng tác thời gian thực
Nhiều tác giả chỉnh sửa cùng một tài liệu LaTeX đồng thời, với các thay đổi hiển thị ngay lập tức cho tất cả những người cộng tác.
Biên dịch LaTeX đầy đủ
Biên dịch tài liệu bằng pdfLaTeX, XeLaTeX và LuaLaTeX, bao gồm hỗ trợ các gói tùy chỉnh, thư mục tham khảo BibTeX và Biber.
Lịch sử phiên bản
Mọi phiên bản đã lưu của tài liệu đều được giữ lại, cho phép bạn so sánh các thay đổi và khôi phục bất kỳ trạng thái trước đó nào của dự án của bạn.
Thư viện mẫu phong phú
Bắt đầu tài liệu mới từ thư viện tích hợp sẵn các mẫu học thuật, tạp chí, luận văn và bài thuyết trình mà không cần thiết lập thủ công.
Theo dõi thay đổi
Xem xét và chấp nhận hoặc từ chối các chỉnh sửa riêng lẻ từ những người cộng tác, phù hợp với quy trình đánh giá được sử dụng trong xuất bản học thuật.
Tích hợp Git
Đẩy và kéo các dự án từ kho lưu trữ Git, cho phép quy trình làm việc chỉnh sửa cục bộ cùng với trình chỉnh sửa dựa trên trình duyệt.
Tại sao lại chạy Overleaf trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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