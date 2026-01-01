REDAXO là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) PHP mã nguồn mở được xây dựng từ năm 2004, cho phép các nhà phát triển kiểm soát hoàn toàn đầu ra của trang web. Không giống như các CMS có cấu trúc cố định buộc phải tuân theo một cấu trúc HTML nhất định, REDAXO cho phép bạn tạo các module tùy chỉnh xác định chính xác cách nội dung được nhập và hiển thị — từ các trang đích tối giản đến các cổng thông tin đa ngôn ngữ lớn.

Tự host REDAXO trên VPS của riêng bạn có nghĩa là bạn sở hữu nội dung, dữ liệu và các tùy chỉnh của mình mà không phải trả phí nền tảng hoặc chịu các hạn chế từ nhà cung cấp. Mẫu này kết hợp REDAXO với MariaDB 10.11 và tự động cài đặt CMS khi khởi động lần đầu, để bạn có thể đăng nhập vào bảng quản trị và bắt đầu xây dựng ngay lập tức.