Triển khai REDAXO chỉ với một cú nhấp chuột.
Hệ thống CMS PHP mã nguồn mở linh hoạt, cung cấp cho nhà phát triển toàn quyền kiểm soát mã đầu ra của trang web cho cả các trang web đơn giản và cổng thông tin phức tạp.
Chọn gói VPS cho REDAXO
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với REDAXO
REDAXO là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) PHP mã nguồn mở được xây dựng từ năm 2004, cho phép các nhà phát triển kiểm soát hoàn toàn đầu ra của trang web. Không giống như các CMS có cấu trúc cố định buộc phải tuân theo một cấu trúc HTML nhất định, REDAXO cho phép bạn tạo các module tùy chỉnh xác định chính xác cách nội dung được nhập và hiển thị — từ các trang đích tối giản đến các cổng thông tin đa ngôn ngữ lớn.
Tự host REDAXO trên VPS của riêng bạn có nghĩa là bạn sở hữu nội dung, dữ liệu và các tùy chỉnh của mình mà không phải trả phí nền tảng hoặc chịu các hạn chế từ nhà cung cấp. Mẫu này kết hợp REDAXO với MariaDB 10.11 và tự động cài đặt CMS khi khởi động lần đầu, để bạn có thể đăng nhập vào bảng quản trị và bắt đầu xây dựng ngay lập tức.
Các tính năng chính của REDAXO
Mô-đun nội dung tùy chỉnh
Xây dựng các mô-đun nội dung có thể tái sử dụng để kiểm soát chính xác cách biên tập viên nhập dữ liệu và cách dữ liệu đó hiển thị trong HTML — không bị khóa vào framework.
Toàn quyền kiểm soát đầu ra
REDAXO không áp đặt bất kỳ ràng buộc cấu trúc nào lên mã đánh dấu của bạn, cho phép các nhà phát triển tạo ra HTML sạch, có ngữ nghĩa phù hợp với từng dự án.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Quản lý nội dung trên nhiều ngôn ngữ với hỗ trợ clang tích hợp sẵn, giúp REDAXO phù hợp tự nhiên cho các trang web quốc tế và khu vực.
Hệ sinh thái Addon
Mở rộng REDAXO thông qua một hệ sinh thái phong phú các tiện ích bổ sung của cộng đồng, bao gồm quản lý phương tiện, SEO, biểu mẫu, xác thực và nhiều hơn nữa.
Hệ thống mẫu linh hoạt
Định nghĩa các mẫu trang và bố cục có thể tái sử dụng trong PHP, mang lại cho các nhà phát triển front-end sự tự do để cấu trúc dự án theo cách họ thấy phù hợp.
Tại sao lại chạy REDAXO trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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