SuggestArr kết nối với máy chủ media của bạn (Jellyfin, Plex hoặc Emby) và phiên bản Seer của bạn để tự động hóa chu trình khám phá và yêu cầu media. Nó đọc lịch sử xem gần đây, tìm các bộ phim và chương trình TV tương tự thông qua cơ sở dữ liệu TMDb, và tự động gửi yêu cầu tải xuống theo lịch trình có thể cấu hình — khép lại vòng lặp giữa những gì bạn xem hôm nay và những gì xuất hiện trong thư viện của bạn vào ngày mai.

Không giống như các quy trình yêu cầu thủ công, SuggestArr hoạt động tự động. Chế độ AI tùy chọn sử dụng bất kỳ API tương thích OpenAI nào (bao gồm Ollama cục bộ) bổ sung các đề xuất siêu cá nhân hóa với tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên. Thiết lập được thực hiện thông qua trình hướng dẫn giao diện người dùng web sau khi triển khai — không yêu cầu thông tin xác thực API tại thời điểm triển khai.