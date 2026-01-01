Triển khai SuggestArr với 1 nhấp.
Công cụ đề xuất phương tiện tự động phân tích lịch sử xem và yêu cầu nội dung tương tự thông qua Seer.
Chọn gói VPS cho SuggestArr
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SuggestArr
SuggestArr kết nối với máy chủ media của bạn (Jellyfin, Plex hoặc Emby) và phiên bản Seer của bạn để tự động hóa chu trình khám phá và yêu cầu media. Nó đọc lịch sử xem gần đây, tìm các bộ phim và chương trình TV tương tự thông qua cơ sở dữ liệu TMDb, và tự động gửi yêu cầu tải xuống theo lịch trình có thể cấu hình — khép lại vòng lặp giữa những gì bạn xem hôm nay và những gì xuất hiện trong thư viện của bạn vào ngày mai.
Không giống như các quy trình yêu cầu thủ công, SuggestArr hoạt động tự động. Chế độ AI tùy chọn sử dụng bất kỳ API tương thích OpenAI nào (bao gồm Ollama cục bộ) bổ sung các đề xuất siêu cá nhân hóa với tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên. Thiết lập được thực hiện thông qua trình hướng dẫn giao diện người dùng web sau khi triển khai — không yêu cầu thông tin xác thực API tại thời điểm triển khai.
Các tính năng chính của SuggestArr
Phân tích lịch sử xem
Đọc lịch sử phát gần đây từ Jellyfin, Plex hoặc Emby để xác định những gì người dùng đang xem và tìm ra các ứng cử viên phù hợp cho các đề xuất mới.
Gửi yêu cầu tự động
Gửi yêu cầu phương tiện trực tiếp đến phiên bản Seer của bạn theo lịch trình cron có thể cấu hình, không yêu cầu can thiệp thủ công sau khi thiết lập ban đầu.
Đề xuất dựa trên TMDb
Phát hiện các tựa phim tương tự sử dụng API The Movie Database với các bộ lọc cho thể loại, xếp hạng, năm phát hành, ngôn ngữ và khả năng phát trực tuyến.
Khám phá được hỗ trợ bởi AI
Tích hợp LLM tùy chọn với OpenAI, Ollama, Gemini hoặc LiteLLM cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa và cho phép tìm kiếm phương tiện bằng ngôn ngữ tự nhiên.
Trình xem nhật ký thời gian thực
Bảng điều khiển tích hợp với nhật ký được lọc trực tiếp hiển thị chính xác những gì đã được đề xuất, yêu cầu và bỏ qua trong mỗi lần chạy tự động hóa.
Tại sao lại chạy SuggestArr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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