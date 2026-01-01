Triển khai Ralph với một nhấp.
Nền tảng quản lý tài sản CNTT mã nguồn mở và hạ tầng trung tâm dữ liệu với đầy đủ REST API.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Ralph
Ralph là một hệ thống quản lý tài sản và CMDB (Cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình) mã nguồn mở, được Allegro xây dựng để quản lý cơ sở hạ tầng CNTT ở quy mô lớn. Nó bao gồm toàn bộ vòng đời tài sản — từ mua sắm và phân công cho đến khi ngừng sử dụng — trên cả các tủ rack trung tâm dữ liệu và môi trường văn phòng, với tính năng trực quan hóa trung tâm dữ liệu tích hợp sẵn để bố trí tủ rack và lập kế hoạch công suất điện.
Tự lưu trữ Ralph trên VPS của bạn cung cấp cho đội ngũ CNTT của bạn một nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất cho việc kiểm kê phần cứng, giấy phép phần mềm, hợp đồng và thỏa thuận hỗ trợ mà không phải chịu chi phí đăng ký theo từng tài sản. Một REST API toàn diện giúp Ralph dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý yêu cầu, giám sát và mua sắm hiện có.
Các tính năng chính của Ralph
Theo dõi vòng đời tài sản
Theo dõi mọi tài sản từ đơn đặt hàng, qua phân công, bảo trì và ngừng sử dụng, với lịch sử đầy đủ và nhật ký kiểm toán để tuân thủ và báo cáo chi phí.
Trực quan hóa Trung tâm dữ liệu
Lập bản đồ bố cục giá đỡ vật lý với tính năng kéo và thả, giám sát mức tiêu thụ điện năng trên mỗi giá đỡ và lập kế hoạch mở rộng dung lượng trước khi phần cứng đến.
REST API
Một API REST toàn diện cho phép bạn tích hợp Ralph với các hệ thống quản lý yêu cầu, các nền tảng giám sát và các công cụ mua sắm để tự động hóa việc cập nhật tồn kho và loại bỏ việc nhập dữ liệu trùng lặp.
Quản lý Giấy phép Phần mềm
Theo dõi giấy phép phần mềm, hợp đồng và thỏa thuận hỗ trợ cùng với tài sản phần cứng để bạn luôn biết những gì được cấp phép, nơi nó được triển khai và khi nào đến hạn gia hạn.
Quy trình tùy chỉnh
Xác định các trạng thái quy trình làm việc linh hoạt cho các giai đoạn vòng đời tài sản để các quy trình mua sắm, vận hành và ngừng hoạt động của bạn được thực thi nhất quán trong toàn bộ nhóm.
Tại sao lại chạy Ralph trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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