Ralph là một hệ thống quản lý tài sản và CMDB (Cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình) mã nguồn mở, được Allegro xây dựng để quản lý cơ sở hạ tầng CNTT ở quy mô lớn. Nó bao gồm toàn bộ vòng đời tài sản — từ mua sắm và phân công cho đến khi ngừng sử dụng — trên cả các tủ rack trung tâm dữ liệu và môi trường văn phòng, với tính năng trực quan hóa trung tâm dữ liệu tích hợp sẵn để bố trí tủ rack và lập kế hoạch công suất điện.

Tự lưu trữ Ralph trên VPS của bạn cung cấp cho đội ngũ CNTT của bạn một nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất cho việc kiểm kê phần cứng, giấy phép phần mềm, hợp đồng và thỏa thuận hỗ trợ mà không phải chịu chi phí đăng ký theo từng tài sản. Một REST API toàn diện giúp Ralph dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý yêu cầu, giám sát và mua sắm hiện có.