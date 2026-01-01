MySpeed là một công cụ giám sát kiểm tra tốc độ gọn nhẹ, tự lưu trữ, liên tục theo dõi hiệu suất kết nối internet của bạn. Nó chạy các bài kiểm tra tốc độ tự động theo lịch trình có thể cấu hình bằng cách sử dụng Ookla, LibreSpeed hoặc Cloudflare, sau đó lưu trữ kết quả cục bộ trong cơ sở dữ liệu SQLite để bạn có thể phân tích xu hướng theo ngày, tuần và tháng.

Ngoài các số liệu thô, MySpeed cung cấp biểu đồ tương tác, chính sách lưu giữ dữ liệu có thể cấu hình, thông báo kiểm tra tình trạng qua email, Signal, WhatsApp hoặc Telegram, và các chỉ số Prometheus tùy chọn để tích hợp vào các hệ thống giám sát hiện có. Tất cả dữ liệu nằm trên máy chủ của riêng bạn — không có phân tích của bên thứ ba, không phụ thuộc vào đám mây và không có phí cho mỗi lần kiểm tra.