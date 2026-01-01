Triển khai MySpeed với cài đặt một nhấp.
Công cụ theo dõi kiểm tra tốc độ mạng tự host, chạy các bài kiểm tra tự động và trực quan hóa lịch sử kết nối của bạn theo thời gian.
Chọn gói VPS cho MySpeed
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với MySpeed
MySpeed là một công cụ giám sát kiểm tra tốc độ gọn nhẹ, tự lưu trữ, liên tục theo dõi hiệu suất kết nối internet của bạn. Nó chạy các bài kiểm tra tốc độ tự động theo lịch trình có thể cấu hình bằng cách sử dụng Ookla, LibreSpeed hoặc Cloudflare, sau đó lưu trữ kết quả cục bộ trong cơ sở dữ liệu SQLite để bạn có thể phân tích xu hướng theo ngày, tuần và tháng.
Ngoài các số liệu thô, MySpeed cung cấp biểu đồ tương tác, chính sách lưu giữ dữ liệu có thể cấu hình, thông báo kiểm tra tình trạng qua email, Signal, WhatsApp hoặc Telegram, và các chỉ số Prometheus tùy chọn để tích hợp vào các hệ thống giám sát hiện có. Tất cả dữ liệu nằm trên máy chủ của riêng bạn — không có phân tích của bên thứ ba, không phụ thuộc vào đám mây và không có phí cho mỗi lần kiểm tra.
Các tính năng chính của MySpeed
Kiểm tra tốc độ tự động
Lên lịch kiểm tra định kỳ sử dụng biểu thức cron để chất lượng kết nối của bạn được giám sát liên tục mà không cần can thiệp thủ công.
Nhiều nhà cung cấp bài kiểm tra
Chọn giữa Ookla, LibreSpeed và Cloudflare làm backend kiểm tra tốc độ của bạn để có được kết quả chính xác, có thể so sánh được từ nhà cung cấp mà bạn tin cậy.
Biểu đồ lịch sử
Trực quan hóa xu hướng tải xuống, tải lên và ping trong các khoảng thời gian có thể cấu hình để phát hiện các mẫu suy giảm và yêu cầu ISP của bạn chịu trách nhiệm.
Thông báo sức khỏe
Nhận thông báo qua email, Signal, WhatsApp hoặc Telegram khi kết nối của bạn giảm xuống dưới các ngưỡng đã xác định.
Các chỉ số Prometheus
Xuất kết quả kiểm tra tốc độ dưới dạng các chỉ số Prometheus để tích hợp với các bảng điều khiển Grafana cùng với các công cụ giám sát hạ tầng khác của bạn.
Tại sao lại chạy MySpeed trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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