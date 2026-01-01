NZBGet là một trình tải xuống nhị phân Usenet hiệu suất cao được viết bằng C++, được thiết kế để đạt thông lượng tối đa và sử dụng CPU, bộ nhớ tối thiểu. Nó tải xuống các tệp NZB từ máy chủ Usenet, sửa chữa các bài đăng không đầy đủ bằng PAR2, giải nén các kho lưu trữ RAR và chuyển các tệp cuối cùng cho các tập lệnh xử lý hậu kỳ hoặc ứng dụng Arr — tất cả từ một giao diện web UI phản hồi nhanh chạy trên hầu hết mọi phần cứng.

Tự host NZBGet trên một VPS giúp các bản tải xuống của bạn chạy 24/7 trên mạng tốc độ cao mà không chiếm dụng PC tại nhà. Nó kết hợp tự nhiên với Sonarr, Radarr, Lidarr và các công cụ tự động hóa khác, những công cụ này chuyển các URL NZB thông qua REST API của nó.