Triển khai NZBGet với 1 nhấp.
Trình tải xuống nhị phân Usenet hiệu quả được viết bằng C++ với giao diện web tinh tế và hệ sinh thái tự động hóa rộng lớn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với NZBGet
NZBGet là một trình tải xuống nhị phân Usenet hiệu suất cao được viết bằng C++, được thiết kế để đạt thông lượng tối đa và sử dụng CPU, bộ nhớ tối thiểu. Nó tải xuống các tệp NZB từ máy chủ Usenet, sửa chữa các bài đăng không đầy đủ bằng PAR2, giải nén các kho lưu trữ RAR và chuyển các tệp cuối cùng cho các tập lệnh xử lý hậu kỳ hoặc ứng dụng Arr — tất cả từ một giao diện web UI phản hồi nhanh chạy trên hầu hết mọi phần cứng.
Tự host NZBGet trên một VPS giúp các bản tải xuống của bạn chạy 24/7 trên mạng tốc độ cao mà không chiếm dụng PC tại nhà. Nó kết hợp tự nhiên với Sonarr, Radarr, Lidarr và các công cụ tự động hóa khác, những công cụ này chuyển các URL NZB thông qua REST API của nó.
Các tính năng chính của NZBGet
Dẫn đầu trong lĩnh vực thông lượng
Mã nguồn C++ tận dụng tối đa các kết nối Usenet nhanh với mức tiêu thụ CPU và bộ nhớ tối thiểu, để lại không gian cho các dịch vụ khác trên cùng một VPS.
PAR2 sửa chữa và giải nén
Xác minh tự động, sửa chữa các bài đăng bị hỏng và giải nén RAR/RAR5 để các bản tải xuống đã hoàn tất có sẵn trong thư viện của bạn để sử dụng.
REST API tương thích Servarr
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr và các công cụ tương tự chuyển NZBs trực tiếp thông qua JSON-RPC API được hỗ trợ tốt.
Xử lý hậu kỳ mạnh mẽ
Script hook ở mỗi giai đoạn tải xuống cho phép bạn kích hoạt quét thư viện phương tiện, thông báo, transcoding, hoặc bất kỳ quy trình làm việc tùy chỉnh nào theo từng danh mục.
UI web đáp ứng
Giao diện trình duyệt gọn gàng với quản lý hàng đợi, thống kê theo từng máy chủ và quyền truy cập cấu hình đầy đủ — hoạt động mượt mà trên máy tính và di động.
Tại sao lại chạy NZBGet trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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