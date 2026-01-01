Triển khai PhotoPrism với cài đặt một nhấp.
Ứng dụng quản lý ảnh được hỗ trợ bởi AI, tự động sắp xếp, gắn thẻ và tìm kiếm thư viện ảnh của bạn mà không cần tải lên các đám mây của bên thứ ba.
Chọn gói VPS cho PhotoPrism
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với PhotoPrism
PhotoPrism là một nền tảng quản lý ảnh ưu tiên quyền riêng tư, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động phân loại, gắn thẻ và tìm kiếm toàn bộ bộ sưu tập ảnh của bạn. Nhận diện khuôn mặt, phát hiện đối tượng và tổ chức dựa trên vị trí hoạt động cục bộ trên máy chủ của bạn — ảnh của bạn không bao giờ rời khỏi phần cứng của bạn.
Tự lưu trữ PhotoPrism trên VPS của bạn mang đến cho bạn một giải pháp thay thế mạnh mẽ cho Google Photos và iCloud, có thể mở rộng lên hàng triệu hình ảnh, hỗ trợ tệp RAW và video 4K, đồng thời giữ mọi kỷ niệm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn mà không có giới hạn lưu trữ nào do gói đăng ký của bên thứ ba áp đặt.
Các tính năng chính của PhotoPrism
Gắn thẻ được hỗ trợ bởi AI
Tự động phân loại ảnh theo chủ đề, cảnh và đối tượng bằng cách sử dụng học máy trên thiết bị — không yêu cầu xử lý đám mây.
Nhận diện khuôn mặt
Nhóm ảnh theo những người trong ảnh để bạn có thể tìm thấy ngay lập tức mọi bức ảnh của một thành viên gia đình hoặc bạn bè trong toàn bộ thư viện của mình.
Tìm kiếm mạnh mẽ
Tìm ảnh bằng các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên như "hoàng hôn trên biển" hoặc lọc theo ngày, máy ảnh, vị trí và các nhãn được tự động phát hiện cùng lúc.
Hỗ trợ RAW và video
Xử lý tệp RAW từ máy ảnh chuyên nghiệp, HEIF từ iPhone và video 4K với tính năng chuyển mã tự động để phát trên trình duyệt.
Vị trí và Chế độ xem bản đồ
Hiển thị ảnh được gắn thẻ địa lý trên bản đồ tương tác và tự động nhóm chúng theo vị trí để duyệt ảnh theo địa lý.
Tại sao lại chạy PhotoPrism trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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