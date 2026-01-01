PhotoPrism là một nền tảng quản lý ảnh ưu tiên quyền riêng tư, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động phân loại, gắn thẻ và tìm kiếm toàn bộ bộ sưu tập ảnh của bạn. Nhận diện khuôn mặt, phát hiện đối tượng và tổ chức dựa trên vị trí hoạt động cục bộ trên máy chủ của bạn — ảnh của bạn không bao giờ rời khỏi phần cứng của bạn.

Tự lưu trữ PhotoPrism trên VPS của bạn mang đến cho bạn một giải pháp thay thế mạnh mẽ cho Google Photos và iCloud, có thể mở rộng lên hàng triệu hình ảnh, hỗ trợ tệp RAW và video 4K, đồng thời giữ mọi kỷ niệm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn mà không có giới hạn lưu trữ nào do gói đăng ký của bên thứ ba áp đặt.