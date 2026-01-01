Triển khai Diun với cài đặt một lần nhấp.
Công cụ nhẹ giám sát ảnh Docker để cập nhật và gửi thông báo đến kênh ưa thích của bạn.
Chọn gói VPS cho Diun
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) là một công cụ CLI nhẹ theo dõi các Docker image của bạn và cảnh báo bạn ngay khi có phiên bản mới được xuất bản lên registry. Nó hỗ trợ Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay và các registry riêng tư, kiểm tra theo lịch trình cron có thể cấu hình với độ trễ ngẫu nhiên (jitter) để phân tán tải.
Tự host Diun trên VPS của bạn có nghĩa là nó chạy liên tục cùng với các container của bạn, với quyền truy cập đầy đủ vào Docker socket để tự động phát hiện container. Bạn sở hữu việc định tuyến thông báo — Slack, Discord, email, webhook và nhiều hơn nữa — mà không cần gửi siêu dữ liệu image đến các dịch vụ giám sát của bên thứ ba.
Các tính năng chính của Diun
Tự động giám sát hình ảnh
Phát hiện và theo dõi tất cả các container đang chạy theo mặc định, để các triển khai mới được theo dõi mà không cần cấu hình thủ công.
Thông báo linh hoạt
Hỗ trợ Slack, Discord, email, webhooks và các kênh khác để thông báo cập nhật đến nhóm của bạn dù họ làm việc ở bất cứ đâu.
Lập lịch dựa trên Cron
Các kiểm tra chạy theo lịch trình có thể cấu hình với độ trễ ngẫu nhiên tùy chọn để tránh làm quá tải các kho lưu trữ trong giờ cao điểm.
Hỗ trợ đa registry
Hoạt động với Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay và các kho lưu trữ riêng tư, bao quát toàn bộ hệ sinh thái hình ảnh container của bạn.
Tại sao lại chạy Diun trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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