Diun (Docker Image Update Notifier) là một công cụ CLI nhẹ theo dõi các Docker image của bạn và cảnh báo bạn ngay khi có phiên bản mới được xuất bản lên registry. Nó hỗ trợ Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay và các registry riêng tư, kiểm tra theo lịch trình cron có thể cấu hình với độ trễ ngẫu nhiên (jitter) để phân tán tải.

Tự host Diun trên VPS của bạn có nghĩa là nó chạy liên tục cùng với các container của bạn, với quyền truy cập đầy đủ vào Docker socket để tự động phát hiện container. Bạn sở hữu việc định tuyến thông báo — Slack, Discord, email, webhook và nhiều hơn nữa — mà không cần gửi siêu dữ liệu image đến các dịch vụ giám sát của bên thứ ba.