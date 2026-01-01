Triển khai Kestra với 1 nhấp.
Nền tảng điều phối quy trình làm việc mã nguồn mở cho phép bạn xây dựng, lên lịch và giám sát các đường ống dữ liệu và quy trình làm việc tự động bằng trình chỉnh sửa trực quan.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Kestra
Kestra là một nền tảng điều phối quy trình làm việc mã nguồn mở, hướng sự kiện, được xây dựng cho các kỹ sư cần lên lịch, chạy và giám sát các pipeline phức tạp mà không cần viết mã cơ sở hạ tầng rập khuôn. Nền tảng này kết hợp định nghĩa quy trình làm việc dựa trên YAML khai báo với trình chỉnh sửa trực quan theo thời gian thực, biểu đồ cấu trúc liên kết trực tiếp và khả năng phát lại thực thi — giúp người mới bắt đầu dễ tiếp cận và đủ mạnh mẽ cho các nhóm kỹ thuật dữ liệu quy mô lớn.
Tự host Kestra trên VPS của bạn mang lại cho bạn các quy trình làm việc không giới hạn, toàn quyền kiểm soát dữ liệu và khả năng kết nối với bất kỳ dịch vụ hoặc cơ sở dữ liệu nội bộ nào mà không cần tiết lộ thông tin xác thực cho nhà cung cấp SaaS. Thư viện plugin nhúng bao gồm hơn 400 tích hợp sẵn có.
Các tính năng chính của Kestra
Trình chỉnh sửa quy trình làm việc trực quan
Xây dựng và chỉnh sửa quy trình làm việc trong chế độ xem cấu trúc liên kết dựa trên trình duyệt, hiển thị trực tiếp khi bạn nhập YAML — không cần công cụ vẽ sơ đồ riêng biệt.
Bộ kích hoạt dựa trên sự kiện
Kích hoạt quy trình làm việc theo lịch trình, webhooks, khi tệp đến, sự kiện hàng đợi tin nhắn hoặc thay đổi cơ sở dữ liệu với các loại trình kích hoạt tích hợp sẵn.
400+ Plugin
Kết nối với AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs và hàng chục cơ sở dữ liệu mà không cần viết mã kết nối.
Xem lại Thực thi
Chạy lại bất kỳ lần thực thi nào trước đây từ bất kỳ tác vụ nào, kiểm tra đầu vào và đầu ra ở mỗi bước, và gỡ lỗi các lỗi mà không cần khởi động lại toàn bộ quy trình.
Thực thi tác vụ song song
Chạy các nhóm tác vụ song song hoặc tuần tự trong cùng một quy trình làm việc để tối đa hóa thông lượng và giảm thiểu độ trễ của đường ống từ đầu đến cuối.
Tại sao lại chạy Kestra trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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