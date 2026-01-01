Kestra là một nền tảng điều phối quy trình làm việc mã nguồn mở, hướng sự kiện, được xây dựng cho các kỹ sư cần lên lịch, chạy và giám sát các pipeline phức tạp mà không cần viết mã cơ sở hạ tầng rập khuôn. Nền tảng này kết hợp định nghĩa quy trình làm việc dựa trên YAML khai báo với trình chỉnh sửa trực quan theo thời gian thực, biểu đồ cấu trúc liên kết trực tiếp và khả năng phát lại thực thi — giúp người mới bắt đầu dễ tiếp cận và đủ mạnh mẽ cho các nhóm kỹ thuật dữ liệu quy mô lớn.

Tự host Kestra trên VPS của bạn mang lại cho bạn các quy trình làm việc không giới hạn, toàn quyền kiểm soát dữ liệu và khả năng kết nối với bất kỳ dịch vụ hoặc cơ sở dữ liệu nội bộ nào mà không cần tiết lộ thông tin xác thực cho nhà cung cấp SaaS. Thư viện plugin nhúng bao gồm hơn 400 tích hợp sẵn có.