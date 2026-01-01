FeedCraft là một phần mềm trung gian RSS mã nguồn mở nằm giữa bất kỳ nguồn cấp dữ liệu nào và trình đọc của bạn, biến đổi mỗi bài viết thông qua các bước xử lý có thể cấu hình được gọi là Crafts. Nó có thể trích xuất toàn văn bài viết từ các nguồn cấp dữ liệu bị cắt ngắn, dịch tiêu đề và nội dung thông qua một LLM tương thích OpenAI, tạo tóm tắt và giới thiệu bằng AI, lọc bỏ các bài đăng quảng cáo bằng quy tắc ngôn ngữ tự nhiên, và thậm chí biến các trang HTML, API JSON hoặc kết quả tìm kiếm thành các nguồn cấp dữ liệu RSS hoàn toàn mới.

Tự host FeedCraft trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi bài viết và mọi lời nhắc LLM trên cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát, loại bỏ các giới hạn tốc độ và thời gian ngừng hoạt động thường gặp ở các phiên bản công cộng dùng chung, đồng thời cho phép bạn hướng quá trình xử lý AI đến bất kỳ nhà cung cấp nào — OpenAI, Gemini, một mô hình Ollama cục bộ hoặc bất kỳ điểm cuối tương thích OpenAI nào — phù hợp nhất với ngân sách và phạm vi ngôn ngữ của bạn.