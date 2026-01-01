Triển khai FeedCraft với cài đặt một nhấp.
Phần mềm trung gian RSS tự host sử dụng AI để dịch, tóm tắt, lọc và làm sạch bất kỳ nguồn cấp dữ liệu nào trước khi đến tay người đọc của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với FeedCraft
FeedCraft là một phần mềm trung gian RSS mã nguồn mở nằm giữa bất kỳ nguồn cấp dữ liệu nào và trình đọc của bạn, biến đổi mỗi bài viết thông qua các bước xử lý có thể cấu hình được gọi là Crafts. Nó có thể trích xuất toàn văn bài viết từ các nguồn cấp dữ liệu bị cắt ngắn, dịch tiêu đề và nội dung thông qua một LLM tương thích OpenAI, tạo tóm tắt và giới thiệu bằng AI, lọc bỏ các bài đăng quảng cáo bằng quy tắc ngôn ngữ tự nhiên, và thậm chí biến các trang HTML, API JSON hoặc kết quả tìm kiếm thành các nguồn cấp dữ liệu RSS hoàn toàn mới.
Tự host FeedCraft trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi bài viết và mọi lời nhắc LLM trên cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát, loại bỏ các giới hạn tốc độ và thời gian ngừng hoạt động thường gặp ở các phiên bản công cộng dùng chung, đồng thời cho phép bạn hướng quá trình xử lý AI đến bất kỳ nhà cung cấp nào — OpenAI, Gemini, một mô hình Ollama cục bộ hoặc bất kỳ điểm cuối tương thích OpenAI nào — phù hợp nhất với ngân sách và phạm vi ngôn ngữ của bạn.
Các tính năng chính của FeedCraft
AI dịch thuật và tóm tắt
Dịch tiêu đề và nội dung bài viết sang bất kỳ ngôn ngữ mục tiêu nào và thêm tóm tắt do AI tạo thông qua một LLM tương thích với OpenAI với các lời nhắc tùy chỉnh cho từng Craft.
Trích xuất toàn văn
Thay thế các đoạn trích RSS bị cắt ngắn bằng nội dung bài viết đầy đủ, bao gồm chế độ fulltext-plus được trình duyệt hiển thị cho các trang web làm mới văn bản thông qua JavaScript.
HTML/JSON/Tìm kiếm sang RSS
Trình tạo hình ảnh tích hợp sẵn biến các trang web tùy ý, phản hồi API JSON (với tính năng nhập curl) và kết quả tìm kiếm thành các nguồn cấp dữ liệu RSS ổn định.
Chế độ di động và đế cắm
Thêm tiền tố vào bất kỳ URL nguồn cấp dữ liệu nào để xử lý một lần, hoặc định nghĩa các Recipes được đặt tên trong giao diện người dùng quản trị để ghim các URL nguồn cấp dữ liệu đã chuyển đổi vĩnh viễn mà người đọc của bạn đăng ký.
AtomCraft và FlowCraft
Kết hợp các thao tác nguyên tử (proxy, giới hạn, dịch, tóm tắt, làm đẹp, bỏ qua quảng cáo) thành các pipeline có thể tái sử dụng được tùy chỉnh cho từng nguồn cấp dữ liệu.
Middleware không phụ thuộc vào trình đọc
Hoạt động cùng với FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, hoặc bất kỳ trình đọc nào sử dụng RSS tiêu chuẩn, mà không cần plugin hay tích hợp tài khoản.
Tại sao lại chạy FeedCraft trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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