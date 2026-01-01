Triển khai Prefect với một nhấp.
Nền tảng điều phối quy trình làm việc hiện đại thuần Python để xây dựng, lập lịch và giám sát các đường ống dữ liệu và tác vụ tự động hóa.
Chọn gói VPS cho Prefect
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Prefect
Prefect cho phép bạn biến bất kỳ hàm Python nào thành một quy trình làm việc được lên lịch, có thể quan sát và tự động thử lại chỉ với một decorator. Không giống như các công cụ điều phối nặng về YAML, Prefect giữ các quy trình làm việc dưới dạng mã Python thông thường — có thể kiểm thử, kiểm soát phiên bản và triển khai được như bất kỳ module nào khác. Giao diện người dùng đi kèm hiển thị trạng thái thực thi theo thời gian thực, nhật ký và lịch sử cấp tác vụ cho mỗi lần chạy.
Tự host Prefect trên VPS của bạn giúp loại bỏ phí thực thi trên đám mây, cung cấp cho bạn số lần chạy quy trình làm việc không giới hạn với chi phí cơ sở hạ tầng cố định, và giữ dữ liệu pipeline nhạy cảm — thông tin xác thực, kết quả truy vấn, nhật ký — hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không bị khóa nhà cung cấp.
Các tính năng chính của Prefect
Luồng công việc thuần Python
Trang trí bất kỳ hàm Python nào bằng
@flow hoặc
@task để có được khả năng lên lịch, thử lại, bộ nhớ đệm và khả năng quan sát — không cần học DSL độc quyền.
Tự động thử lại
Cấu hình exponential backoff và logic thử lại tùy chỉnh cho mỗi tác vụ để các lỗi tạm thời trong APIs, cơ sở dữ liệu hoặc các cuộc gọi mạng có thể khôi phục mà không cần can thiệp thủ công.
Giám sát thời gian thực
UI tích hợp sẵn hiển thị trạng thái tác vụ trực tiếp, nhật ký thực thi và lịch sử chạy, nhờ đó bạn luôn biết những gì đang chạy, những gì đã thất bại và tại sao.
Đặt lịch linh hoạt
Cron expressions, trình kích hoạt theo khoảng thời gian và triển khai theo sự kiện cho phép bạn chạy các quy trình theo bất kỳ lịch trình nào hoặc để phản hồi các sự kiện bên ngoài.
Nhóm công việc & Người thực thi
Phân phối việc thực thi luồng trên nhiều tiến trình worker hoặc máy, mở rộng dung lượng tính toán một cách độc lập với máy chủ điều phối.
Tại sao lại chạy Prefect trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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