Prefect cho phép bạn biến bất kỳ hàm Python nào thành một quy trình làm việc được lên lịch, có thể quan sát và tự động thử lại chỉ với một decorator. Không giống như các công cụ điều phối nặng về YAML, Prefect giữ các quy trình làm việc dưới dạng mã Python thông thường — có thể kiểm thử, kiểm soát phiên bản và triển khai được như bất kỳ module nào khác. Giao diện người dùng đi kèm hiển thị trạng thái thực thi theo thời gian thực, nhật ký và lịch sử cấp tác vụ cho mỗi lần chạy.

Tự host Prefect trên VPS của bạn giúp loại bỏ phí thực thi trên đám mây, cung cấp cho bạn số lần chạy quy trình làm việc không giới hạn với chi phí cơ sở hạ tầng cố định, và giữ dữ liệu pipeline nhạy cảm — thông tin xác thực, kết quả truy vấn, nhật ký — hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không bị khóa nhà cung cấp.