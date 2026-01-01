Kapowarr là một trình quản lý thư viện truyện tranh tự lưu trữ được xây dựng cho hệ sinh thái arr, được thiết kế để tự động tải xuống, đổi tên và sắp xếp các số truyện tranh kỹ thuật số, tập và tiểu thuyết đồ họa.

Giống như Sonarr cho các chương trình TV hoặc Radarr cho phim, Kapowarr cho phép bạn thêm các tựa sách muốn theo dõi và sau đó tự động tìm kiếm và tải xuống các số mới khi chúng có sẵn từ nhiều nguồn được hỗ trợ.

Ứng dụng này có thể nhập các thư viện truyện tranh hiện có, chuyển đổi định dạng tệp và sắp xếp các tệp theo các sơ đồ đặt tên có thể tùy chỉnh. Chạy Kapowarr trên một VPS giữ cho thư viện của bạn có thể truy cập từ mọi nơi đồng thời tự động hóa công việc bảo trì mà nếu không sẽ đòi hỏi nỗ lực thủ công liên tục.