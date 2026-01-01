Cài đặt Kapowarr chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình quản lý thư viện truyện tranh tự lưu trữ, tự động tải xuống, sắp xếp và quản lý bộ sưu tập truyện tranh kỹ thuật số của bạn.
Chọn gói VPS cho Kapowarr
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Kapowarr
Kapowarr là một trình quản lý thư viện truyện tranh tự lưu trữ được xây dựng cho hệ sinh thái arr, được thiết kế để tự động tải xuống, đổi tên và sắp xếp các số truyện tranh kỹ thuật số, tập và tiểu thuyết đồ họa.
Giống như Sonarr cho các chương trình TV hoặc Radarr cho phim, Kapowarr cho phép bạn thêm các tựa sách muốn theo dõi và sau đó tự động tìm kiếm và tải xuống các số mới khi chúng có sẵn từ nhiều nguồn được hỗ trợ.
Ứng dụng này có thể nhập các thư viện truyện tranh hiện có, chuyển đổi định dạng tệp và sắp xếp các tệp theo các sơ đồ đặt tên có thể tùy chỉnh. Chạy Kapowarr trên một VPS giữ cho thư viện của bạn có thể truy cập từ mọi nơi đồng thời tự động hóa công việc bảo trì mà nếu không sẽ đòi hỏi nỗ lực thủ công liên tục.
Các tính năng chính của Kapowarr
Tải xuống tự động các vấn đề
Thêm các tập bạn muốn theo dõi và Kapowarr sẽ tự động tìm kiếm và tải xuống các số mới ngay khi chúng được phát hành.
Nhập và tổ chức thư viện
Nhập thư viện truyện tranh hiện có và để Kapowarr đổi tên, di chuyển và sắp xếp các tệp theo sơ đồ đặt tên ưa thích của bạn.
Tải xuống đa nguồn
Tải xuống từ liên kết DDL, Pixeldrain, Mega và nhiều nguồn khác với chất lượng và tùy chọn định dạng có thể cấu hình.
Chuyển đổi định dạng
Tự động giải nén và chuyển đổi các tệp lưu trữ đã tải xuống sang định dạng truyện tranh ưa thích của bạn trong quá trình nhập.
Tìm kiếm thủ công và tự động
Sử dụng tính năng tìm kiếm được giám sát bằng một cú nhấp chuột để tự động lấy toàn bộ tập, hoặc duyệt và chọn các bản phát hành cụ thể bằng tìm kiếm thủ công.
Tại sao lại chạy Kapowarr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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