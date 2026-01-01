ezBookKeeping là một ứng dụng quản lý tài chính cá nhân mã nguồn mở, nhẹ, được thiết kế để theo dõi chi tiêu hàng ngày nhanh chóng, không gặp trở ngại. Được xây dựng dưới dạng một container duy nhất với bộ nhớ SQLite, nó chạy mượt mà trên phần cứng tối thiểu — từ Raspberry Pi đến một VPS nhỏ — mà không yêu cầu máy chủ cơ sở dữ liệu.

Không giống như các công cụ kế toán kép nặng nề hơn, ezBookKeeping tập trung vào những gì hầu hết các cá nhân thực sự cần: một giao diện mobile-first sạch sẽ để ghi lại giao dịch nhanh chóng, trực quan hóa chi tiêu theo danh mục và quản lý ngân sách cá nhân. Tự lưu trữ giúp lịch sử giao dịch của bạn hoàn toàn riêng tư, mà không có bất kỳ ứng dụng tài chính bên thứ ba nào từng xem dữ liệu chi tiêu của bạn.