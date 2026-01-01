Triển khai ezBookKeeping với cài đặt một nhấp.
Trình theo dõi tài chính cá nhân tự host gọn nhẹ với UI ưu tiên thiết bị di động, biểu đồ và tính năng quét hóa đơn.
Chọn gói VPS cho ezBookKeeping
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ezBookKeeping
ezBookKeeping là một ứng dụng quản lý tài chính cá nhân mã nguồn mở, nhẹ, được thiết kế để theo dõi chi tiêu hàng ngày nhanh chóng, không gặp trở ngại. Được xây dựng dưới dạng một container duy nhất với bộ nhớ SQLite, nó chạy mượt mà trên phần cứng tối thiểu — từ Raspberry Pi đến một VPS nhỏ — mà không yêu cầu máy chủ cơ sở dữ liệu.
Không giống như các công cụ kế toán kép nặng nề hơn, ezBookKeeping tập trung vào những gì hầu hết các cá nhân thực sự cần: một giao diện mobile-first sạch sẽ để ghi lại giao dịch nhanh chóng, trực quan hóa chi tiêu theo danh mục và quản lý ngân sách cá nhân. Tự lưu trữ giúp lịch sử giao dịch của bạn hoàn toàn riêng tư, mà không có bất kỳ ứng dụng tài chính bên thứ ba nào từng xem dữ liệu chi tiêu của bạn.
Các tính năng chính của ezBookKeeping
PWA ưu tiên di động
Cài đặt ezBookKeeping dưới dạng ứng dụng web lũy tiến (PWA) trên bất kỳ điện thoại nào để ghi nhật ký chi phí giống như ứng dụng gốc mà không cần tải xuống từ cửa hàng ứng dụng.
Quét OCR biên lai
Quét hóa đơn giấy để tự động trích xuất số tiền giao dịch và nhà cung cấp, giảm thiểu việc nhập liệu thủ công.
Hỗ trợ đa tiền tệ
Theo dõi chi phí trên nhiều loại tiền tệ với tính năng chuyển đổi tỷ giá hối đoái tự động cho du lịch và chi tiêu quốc tế.
Biểu đồ & số liệu thống kê
Trực quan hóa xu hướng chi tiêu theo danh mục, tài khoản và khoảng thời gian với biểu đồ tích hợp và số liệu thống kê tóm tắt.
Nhập CSV & Alipay
Nhập lịch sử giao dịch từ các tệp CSV và các nền tảng thanh toán lớn bao gồm Alipay và WeChat Pay.
Tại sao lại chạy ezBookKeeping trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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