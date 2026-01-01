Triển khai Glances với một nhấp.
Công cụ giám sát hệ thống đa nền tảng cung cấp các số liệu về CPU, bộ nhớ, ổ đĩa, mạng và vùng chứa theo thời gian thực thông qua giao diện web.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Glances
Glances là một công cụ giám sát máy chủ toàn diện, kết hợp khả năng hiển thị của top, htop, iotop và df vào một giao diện web duy nhất, thống nhất. Nó cung cấp các số liệu theo thời gian thực cho CPU, memory, swap, disk I/O, network, tiến trình và các vùng chứa Docker đang chạy — cùng với cảnh báo có thể cấu hình khi vượt quá ngưỡng.
Tự host Glances trên VPS của bạn mang lại cho bạn khả năng hiển thị hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng máy chủ của bạn mà không cần gửi dữ liệu hiệu suất đến các dịch vụ giám sát bên ngoài. Mẫu này triển khai Glances với quyền truy cập socket Docker chỉ đọc và không gian tên PID của máy chủ để các số liệu cấp vùng chứa và cấp hệ thống được hiển thị đầy đủ từ giao diện HTTPS an toàn.
Các tính năng chính của Glances
Chỉ số hệ thống thời gian thực
Theo dõi CPU, bộ nhớ, swap, mức tải trung bình, I/O đĩa và băng thông mạng, tất cả từ một bảng điều khiển web duy nhất.
Giám sát Docker container
Mức sử dụng CPU, bộ nhớ và mạng của từng container được hiển thị cùng với các chỉ số hệ thống cấp máy chủ trong một giao diện duy nhất.
Cảnh báo có thể cấu hình
Đặt ngưỡng cho việc sử dụng CPU, bộ nhớ và ổ đĩa để kích hoạt cảnh báo tự động trước khi cạn kiệt tài nguyên gây ra sự cố.
Xuất metrics
Xuất dữ liệu hiệu suất sang InfluxDB, Prometheus và các cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian khác để phân tích xu hướng dài hạn.
RESTful API
Một API REST tích hợp sẵn cho phép tích hợp tùy chỉnh, truy vấn theo kịch bản và nhúng các chỉ số vào các bảng điều khiển khác.
Tại sao lại chạy Glances trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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