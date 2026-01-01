Glances là một công cụ giám sát máy chủ toàn diện, kết hợp khả năng hiển thị của top, htop, iotop và df vào một giao diện web duy nhất, thống nhất. Nó cung cấp các số liệu theo thời gian thực cho CPU, memory, swap, disk I/O, network, tiến trình và các vùng chứa Docker đang chạy — cùng với cảnh báo có thể cấu hình khi vượt quá ngưỡng.

Tự host Glances trên VPS của bạn mang lại cho bạn khả năng hiển thị hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng máy chủ của bạn mà không cần gửi dữ liệu hiệu suất đến các dịch vụ giám sát bên ngoài. Mẫu này triển khai Glances với quyền truy cập socket Docker chỉ đọc và không gian tên PID của máy chủ để các số liệu cấp vùng chứa và cấp hệ thống được hiển thị đầy đủ từ giao diện HTTPS an toàn.