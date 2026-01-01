Triển khai Moodle chỉ với một nhấp chuột.
Hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, được tin dùng bởi 489 triệu người dùng cho các khóa học trực tuyến, đánh giá và đào tạo.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Moodle
Moodle là hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở (LMS) phổ biến nhất thế giới, được tin dùng bởi 489 triệu người dùng trên hơn 152.000 trang web tại 236 quốc gia. Nó cung cấp mọi thứ mà các nhà giáo dục và đội ngũ đào tạo cần: tạo khóa học, bài kiểm tra và đánh giá, đánh giá ngang hàng, diễn đàn thảo luận, quản lý điểm và truy cập di động — tất cả trên một nền tảng tự lưu trữ. Với khả năng tuân thủ tiêu chuẩn truy cập WCAG 2.1 AA và hơn 2.000 plugin, Moodle thích ứng với mọi môi trường học tập từ các trường học K-12 đến các phòng đào tạo doanh nghiệp.
Tự lưu trữ Moodle trên VPS của bạn giúp loại bỏ phí cấp phép theo người dùng và mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn nội dung khóa học và dữ liệu học viên. Bạn có thể cài đặt các plugin tùy chỉnh, áp dụng các giao diện có thương hiệu và tích hợp với các hệ thống xác thực hiện có mà không bị hạn chế bởi các nhà cung cấp LMS được lưu trữ.
Các tính năng chính của Moodle
Trình tạo khóa học
Tổ chức khóa học kéo thả, hỗ trợ video, gói SCORM, bài kiểm tra, bài tập và các hoạt động tương tác trong một trình chỉnh sửa hợp nhất.
Công cụ đánh giá
Bài kiểm tra, đánh giá đồng cấp, chấm điểm dựa trên tiêu chí và phản hồi tự động cung cấp cho giảng viên những cách linh hoạt để đánh giá và theo dõi tiến độ học tập của người học.
Tính năng cộng tác
Diễn đàn thảo luận, phòng chat, wiki và tích hợp sẵn tính năng hội nghị truyền hình tạo điều kiện cho việc học tập chủ động và tương tác nhóm ở mọi quy mô.
Phân tích và báo cáo
Báo cáo tùy chỉnh theo dõi việc hoàn thành khóa học, điểm bài kiểm tra và các chỉ số tương tác để người hướng dẫn có thể xác định học viên gặp khó khăn sớm.
Hệ sinh thái Cắm vào
Hơn 2.000 plugin mở rộng Moodle với tính năng trò chơi hóa, tích hợp bên thứ ba, các loại hoạt động tùy chỉnh và các định dạng đánh giá chuyên biệt.
Tại sao lại chạy Moodle trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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