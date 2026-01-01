Moodle là hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở (LMS) phổ biến nhất thế giới, được tin dùng bởi 489 triệu người dùng trên hơn 152.000 trang web tại 236 quốc gia. Nó cung cấp mọi thứ mà các nhà giáo dục và đội ngũ đào tạo cần: tạo khóa học, bài kiểm tra và đánh giá, đánh giá ngang hàng, diễn đàn thảo luận, quản lý điểm và truy cập di động — tất cả trên một nền tảng tự lưu trữ. Với khả năng tuân thủ tiêu chuẩn truy cập WCAG 2.1 AA và hơn 2.000 plugin, Moodle thích ứng với mọi môi trường học tập từ các trường học K-12 đến các phòng đào tạo doanh nghiệp.

Tự lưu trữ Moodle trên VPS của bạn giúp loại bỏ phí cấp phép theo người dùng và mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn nội dung khóa học và dữ liệu học viên. Bạn có thể cài đặt các plugin tùy chỉnh, áp dụng các giao diện có thương hiệu và tích hợp với các hệ thống xác thực hiện có mà không bị hạn chế bởi các nhà cung cấp LMS được lưu trữ.