OpenCloud là một nền tảng mã nguồn mở hiện đại để đồng bộ hóa tệp, chia sẻ và cộng tác nhóm. Được xây dựng bằng Go để đạt hiệu suất cao và tiêu tốn ít tài nguyên, nó mang đến trải nghiệm lưu trữ đám mây riêng tư mà không phụ thuộc vào các dịch vụ của bên thứ ba hoặc cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp. Không giống như các giải pháp đồng bộ hóa tệp truyền thống, OpenCloud bao gồm một nhà cung cấp danh tính tích hợp sẵn, vì vậy nó chạy dưới dạng một vùng chứa (container) duy nhất mà không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài hoặc máy chủ LDAP.

Tự lưu trữ OpenCloud trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát các tệp và dữ liệu cộng tác của mình. Tài liệu, ảnh, thư mục chia sẻ và tài khoản người dùng tất cả đều nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có giới hạn lưu trữ do nền tảng áp đặt và không có gói đăng ký nào ràng buộc quyền truy cập dữ liệu của bạn.