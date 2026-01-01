Triển khai OpenCloud với cài đặt một nhấp chuột.
Nền tảng đồng bộ, chia sẻ và cộng tác tệp mã nguồn mở — một giải pháp thay thế độc lập cho Nextcloud và Google Drive.
Chọn gói VPS cho OpenCloud
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpenCloud
OpenCloud là một nền tảng mã nguồn mở hiện đại để đồng bộ hóa tệp, chia sẻ và cộng tác nhóm. Được xây dựng bằng Go để đạt hiệu suất cao và tiêu tốn ít tài nguyên, nó mang đến trải nghiệm lưu trữ đám mây riêng tư mà không phụ thuộc vào các dịch vụ của bên thứ ba hoặc cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp. Không giống như các giải pháp đồng bộ hóa tệp truyền thống, OpenCloud bao gồm một nhà cung cấp danh tính tích hợp sẵn, vì vậy nó chạy dưới dạng một vùng chứa (container) duy nhất mà không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài hoặc máy chủ LDAP.
Tự lưu trữ OpenCloud trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát các tệp và dữ liệu cộng tác của mình. Tài liệu, ảnh, thư mục chia sẻ và tài khoản người dùng tất cả đều nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có giới hạn lưu trữ do nền tảng áp đặt và không có gói đăng ký nào ràng buộc quyền truy cập dữ liệu của bạn.
Các tính năng chính của OpenCloud
Triển khai Container đơn
Quản lý danh tính tích hợp sẵn có nghĩa là OpenCloud triển khai dưới dạng một vùng chứa mà không cần cơ sở dữ liệu bên ngoài hoặc máy chủ LDAP.
Đồng bộ hóa và Chia sẻ Tệp
Đồng bộ hóa tệp trên máy tính để bàn và ứng dụng di động, và chia sẻ thư mục hoặc tệp riêng lẻ với quyền kiểm soát chi tiết.
Truy cập WebDAV và CalDAV
Gắn bộ nhớ của bạn dưới dạng ổ đĩa mạng qua WebDAV và quản lý lịch và danh bạ thông qua các giao thức CalDAV và CardDAV.
Ứng dụng máy tính để bàn và thiết bị di động
Các ứng dụng đồng bộ chính thức dành cho Windows, macOS, Linux, iOS và Android giúp các tệp luôn có sẵn trên tất cả các thiết bị của bạn.
Tích hợp Collabora Office
Thêm Collabora Online để cho phép chỉnh sửa tài liệu, bảng tính và bản trình bày trên trình duyệt mà không cần rời khỏi trình quản lý tệp.
Chính sách mật khẩu chi tiết
Áp dụng chiều dài tối thiểu, yêu cầu về loại ký tự và danh sách mật khẩu bị cấm để đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật của tổ chức.
Tại sao lại chạy OpenCloud trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.