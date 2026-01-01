OpenProject là một nền tảng quản lý dự án mã nguồn mở, cung cấp cho các nhóm một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho Jira, Asana và Basecamp. Nó bao gồm toàn bộ vòng đời dự án — từ theo dõi nhiệm vụ và lỗi thông qua lập kế hoạch dòng thời gian Gantt, bảng Agile (Scrum và Kanban) và tính năng theo dõi thời gian tích hợp — trong một ứng dụng duy nhất. Không giống như các công cụ SaaS, việc tự lưu trữ giữ tất cả dữ liệu dự án, dòng thời gian và giao tiếp nhóm trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn.

Các nhóm trong các tổ chức phát triển phần mềm, kỹ thuật, chính phủ và xây dựng sử dụng OpenProject để quản lý các dự án phức tạp, đa nhóm với các yêu cầu nghiêm ngặt về chủ quyền dữ liệu. Mẫu này triển khai OpenProject với các dịch vụ web chuyên dụng, worker nền và PostgreSQL theo kiến trúc sản xuất được khuyến nghị.