Giảm giá lên đến 69% cho OpenProject

Triển khai OpenProject với 1 nhấp.

Nền tảng quản lý dự án mã nguồn mở bao gồm theo dõi công việc, lập kế hoạch Gantt, bảng Agile và theo dõi thời gian trong một ứng dụng tự lưu trữ.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai OpenProject với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho OpenProject

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với OpenProject

OpenProject là một nền tảng quản lý dự án mã nguồn mở, cung cấp cho các nhóm một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho Jira, Asana và Basecamp. Nó bao gồm toàn bộ vòng đời dự án — từ theo dõi nhiệm vụ và lỗi thông qua lập kế hoạch dòng thời gian Gantt, bảng Agile (Scrum và Kanban) và tính năng theo dõi thời gian tích hợp — trong một ứng dụng duy nhất. Không giống như các công cụ SaaS, việc tự lưu trữ giữ tất cả dữ liệu dự án, dòng thời gian và giao tiếp nhóm trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn.

Các nhóm trong các tổ chức phát triển phần mềm, kỹ thuật, chính phủ và xây dựng sử dụng OpenProject để quản lý các dự án phức tạp, đa nhóm với các yêu cầu nghiêm ngặt về chủ quyền dữ liệu. Mẫu này triển khai OpenProject với các dịch vụ web chuyên dụng, worker nền và PostgreSQL theo kiến trúc sản xuất được khuyến nghị.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của OpenProject

Theo dõi gói công việc

Tạo và quản lý các tác vụ, lỗi, câu chuyện người dùng và các mốc quan trọng với siêu dữ liệu phong phú, hệ thống phân cấp và các mối quan hệ giữa các mục.

Lập kế hoạch dòng thời gian Gantt

Lên lịch công việc theo thời gian với biểu đồ Gantt tương tác, các phụ thuộc và theo dõi các mốc quan trọng cho các dự án đa giai đoạn.

Bảng Agile

Thực hiện các sprint Scrum hoặc quy trình làm việc Kanban với bảng kéo và thả, quản lý backlog và theo dõi velocity.

Theo dõi thời gian và chi phí

Ghi lại thời gian cho các gói công việc, đặt ngân sách và tạo báo cáo chi phí để giữ các dự án đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách.

Tích hợp GitHub và GitLab

Liên kết pull request và commit trực tiếp vào các gói công việc, mang lại cho các nhà phát triển và quản lý dự án cái nhìn thống nhất về tiến độ.

Tại sao lại chạy OpenProject trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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