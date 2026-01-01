Triển khai OpenProject với 1 nhấp.
Nền tảng quản lý dự án mã nguồn mở bao gồm theo dõi công việc, lập kế hoạch Gantt, bảng Agile và theo dõi thời gian trong một ứng dụng tự lưu trữ.
Chọn gói VPS cho OpenProject
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpenProject
OpenProject là một nền tảng quản lý dự án mã nguồn mở, cung cấp cho các nhóm một giải pháp thay thế tự lưu trữ cho Jira, Asana và Basecamp. Nó bao gồm toàn bộ vòng đời dự án — từ theo dõi nhiệm vụ và lỗi thông qua lập kế hoạch dòng thời gian Gantt, bảng Agile (Scrum và Kanban) và tính năng theo dõi thời gian tích hợp — trong một ứng dụng duy nhất. Không giống như các công cụ SaaS, việc tự lưu trữ giữ tất cả dữ liệu dự án, dòng thời gian và giao tiếp nhóm trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Các nhóm trong các tổ chức phát triển phần mềm, kỹ thuật, chính phủ và xây dựng sử dụng OpenProject để quản lý các dự án phức tạp, đa nhóm với các yêu cầu nghiêm ngặt về chủ quyền dữ liệu. Mẫu này triển khai OpenProject với các dịch vụ web chuyên dụng, worker nền và PostgreSQL theo kiến trúc sản xuất được khuyến nghị.
Các tính năng chính của OpenProject
Theo dõi gói công việc
Tạo và quản lý các tác vụ, lỗi, câu chuyện người dùng và các mốc quan trọng với siêu dữ liệu phong phú, hệ thống phân cấp và các mối quan hệ giữa các mục.
Lập kế hoạch dòng thời gian Gantt
Lên lịch công việc theo thời gian với biểu đồ Gantt tương tác, các phụ thuộc và theo dõi các mốc quan trọng cho các dự án đa giai đoạn.
Bảng Agile
Thực hiện các sprint Scrum hoặc quy trình làm việc Kanban với bảng kéo và thả, quản lý backlog và theo dõi velocity.
Theo dõi thời gian và chi phí
Ghi lại thời gian cho các gói công việc, đặt ngân sách và tạo báo cáo chi phí để giữ các dự án đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách.
Tích hợp GitHub và GitLab
Liên kết pull request và commit trực tiếp vào các gói công việc, mang lại cho các nhà phát triển và quản lý dự án cái nhìn thống nhất về tiến độ.
Tại sao lại chạy OpenProject trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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