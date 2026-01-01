Giảm giá lên đến 69% cho Manticore Search

Triển khai Manticore Search với một nhấp cài đặt.

Cơ sở dữ liệu tìm kiếm mã nguồn mở hiệu suất cao với tìm kiếm toàn văn bản, tìm kiếm vector và hỗ trợ giao thức MySQL.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Manticore Search với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Manticore Search

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Manticore Search

Manticore Search là một database mã nguồn mở mạnh mẽ được xây dựng đặc biệt cho search. Được tạo ra vào năm 2017 như một sự tiếp nối của dự án Sphinx Search, nó kết hợp full-text search, vector similarity search và real-time analytics trong một engine duy nhất — có thể truy cập thông qua MySQL protocol quen thuộc hoặc JSON HTTP API.

Không giống như Elasticsearch, Manticore được viết bằng C++ và yêu cầu tài nguyên tối thiểu trong khi mang lại hiệu suất query tuyệt vời trên hàng tỷ tài liệu. Tự host trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng search của bạn — không có phí mỗi query, không bị khóa nhà cung cấp và không có JVM overhead.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Manticore Search

Tìm kiếm toàn văn

Hơn 20 toán tử tìm kiếm bao gồm fuzzy matching, stemming và lemmatization để truy xuất toàn văn chính xác trên các bộ sưu tập tài liệu lớn.

Tương thích MySQL

Kết nối bằng bất kỳ MySQL client, ORM, hoặc BI tool nào — không yêu cầu SDK mới, và các công cụ dựa trên MySQL hiện có sẽ hoạt động ngay lập tức.

Tìm kiếm vector

HNSW vector index tích hợp sẵn hỗ trợ semantic similarity search và hybrid keyword + vector queries mà không cần một vector database riêng biệt.

Lập chỉ mục thời gian thực

Tài liệu trở nên có thể tìm kiếm ngay lập tức khi được chèn vào mà không có độ trễ xây dựng lại chỉ mục, giúp kết quả luôn cập nhật trong các tập dữ liệu thay đổi nhanh chóng.

Lưu trữ dạng cột

Định dạng cột tăng tốc phân tích, tổng hợp và tìm kiếm theo khía cạnh trên các tập dữ liệu lớn với chi phí bộ nhớ thấp.

Tại sao lại chạy Manticore Search trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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