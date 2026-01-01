Manticore Search là một database mã nguồn mở mạnh mẽ được xây dựng đặc biệt cho search. Được tạo ra vào năm 2017 như một sự tiếp nối của dự án Sphinx Search, nó kết hợp full-text search, vector similarity search và real-time analytics trong một engine duy nhất — có thể truy cập thông qua MySQL protocol quen thuộc hoặc JSON HTTP API.

Không giống như Elasticsearch, Manticore được viết bằng C++ và yêu cầu tài nguyên tối thiểu trong khi mang lại hiệu suất query tuyệt vời trên hàng tỷ tài liệu. Tự host trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng search của bạn — không có phí mỗi query, không bị khóa nhà cung cấp và không có JVM overhead.