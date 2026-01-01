Triển khai Manticore Search với một nhấp cài đặt.
Cơ sở dữ liệu tìm kiếm mã nguồn mở hiệu suất cao với tìm kiếm toàn văn bản, tìm kiếm vector và hỗ trợ giao thức MySQL.
Chọn gói VPS cho Manticore Search
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Manticore Search
Manticore Search là một database mã nguồn mở mạnh mẽ được xây dựng đặc biệt cho search. Được tạo ra vào năm 2017 như một sự tiếp nối của dự án Sphinx Search, nó kết hợp full-text search, vector similarity search và real-time analytics trong một engine duy nhất — có thể truy cập thông qua MySQL protocol quen thuộc hoặc JSON HTTP API.
Không giống như Elasticsearch, Manticore được viết bằng C++ và yêu cầu tài nguyên tối thiểu trong khi mang lại hiệu suất query tuyệt vời trên hàng tỷ tài liệu. Tự host trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng search của bạn — không có phí mỗi query, không bị khóa nhà cung cấp và không có JVM overhead.
Các tính năng chính của Manticore Search
Tìm kiếm toàn văn
Hơn 20 toán tử tìm kiếm bao gồm fuzzy matching, stemming và lemmatization để truy xuất toàn văn chính xác trên các bộ sưu tập tài liệu lớn.
Tương thích MySQL
Kết nối bằng bất kỳ MySQL client, ORM, hoặc BI tool nào — không yêu cầu SDK mới, và các công cụ dựa trên MySQL hiện có sẽ hoạt động ngay lập tức.
Tìm kiếm vector
HNSW vector index tích hợp sẵn hỗ trợ semantic similarity search và hybrid keyword + vector queries mà không cần một vector database riêng biệt.
Lập chỉ mục thời gian thực
Tài liệu trở nên có thể tìm kiếm ngay lập tức khi được chèn vào mà không có độ trễ xây dựng lại chỉ mục, giúp kết quả luôn cập nhật trong các tập dữ liệu thay đổi nhanh chóng.
Lưu trữ dạng cột
Định dạng cột tăng tốc phân tích, tổng hợp và tìm kiếm theo khía cạnh trên các tập dữ liệu lớn với chi phí bộ nhớ thấp.
Tại sao lại chạy Manticore Search trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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