Triển khai GitBucket với một nhấp cài đặt.
Nền tảng Git mã nguồn mở, tự lưu trữ với giao diện kiểu GitHub, chạy trên JVM.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với GitBucket
GitBucket là một nền tảng Git mã nguồn mở dựa trên Scala, cung cấp trải nghiệm quen thuộc theo phong cách GitHub trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Nó tích hợp tính năng lưu trữ kho lưu trữ, pull request, vấn đề, wiki và mô hình tài khoản phản ánh các quy ước của GitHub, giúp các nhóm hiện có dễ dàng áp dụng mà không cần đào tạo lại.
Chạy trên JVM với cơ sở dữ liệu H2 nhúng sẵn, GitBucket không cần dịch vụ bên ngoài để bắt đầu và có thể mở rộng thông qua các plugin cho xác thực LDAP, tích hợp CI và cơ sở dữ liệu bên ngoài. Tự lưu trữ giúp giữ mã nguồn, mã thông báo truy cập và lịch sử kiểm toán bên trong VPS của bạn thay vì một SaaS của bên thứ ba.
Các tính năng chính của GitBucket
Quy trình làm việc kiểu GitHub
Repositories, pull requests, issues, và milestones tương ứng trực tiếp với các quy ước của GitHub, giúp những người đóng góp làm việc hiệu quả ngay từ ngày đầu tiên.
Hệ sinh thái cắm vào
Các plugin chính thức và cộng đồng mở rộng GitBucket với trình chạy CI, thông báo, tìm kiếm mã và các nhà cung cấp xác thực.
Truy cập Git qua SSH và HTTPS
Các nhà phát triển đẩy và kéo thông qua Git tiêu chuẩn qua HTTPS hoặc SSH trên một cổng chuyên dụng cho các công cụ client thông thường.
Wiki và vấn đề tích hợp
Mỗi kho lưu trữ đi kèm với một wiki và trình theo dõi vấn đề đầy đủ, giúp giữ tài liệu và công việc dự án ngay bên cạnh mã nguồn.
Tính di động dựa trên JVM
Ứng dụng Scala single-WAR chạy ở bất cứ đâu mà JVM hoạt động, giúp việc nâng cấp và sao lưu trở nên dễ đoán trên bất kỳ VPS nào.
Tại sao lại chạy GitBucket trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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