Triển khai autobrr chỉ với một cú nhấp chuột.
Công cụ tự động hóa tải xuống hiện đại giám sát các kênh IRC của bộ lập chỉ mục theo thời gian thực để lấy torrent ngay khi chúng được công bố.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với autobrr
autobrr là một nền tảng tự động hóa tải xuống thế hệ tiếp theo dành cho torrent và usenet, hợp nhất chức năng của các công cụ như autodl-irssi, trackarr và flexget thành một giải pháp hiện đại duy nhất. Nó kết nối với các kênh IRC của trình lập chỉ mục, nơi các bản phát hành mới được thông báo ngay khi chúng được tải lên, áp dụng các quy tắc lọc của bạn và chuyển tiếp các tệp torrent phù hợp đến ứng dụng khách tải xuống bạn đã chọn — tất cả đều theo thời gian thực, không có độ trễ thăm dò.
Tự lưu trữ autobrr trên một VPS đảm bảo giám sát kênh IRC 24/7 với các kết nối liên tục mà một máy tính gia đình có IP động hoặc thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình không thể duy trì một cách đáng tin cậy. Chạy liên tục trên cơ sở hạ tầng chuyên dụng có nghĩa là quá trình tự động hóa của bạn không bao giờ bỏ lỡ một freeleech window, một bản phát hành limited-seeder, hoặc một cơ hội tỷ lệ nhạy cảm về thời gian trên các private tracker.
Các tính năng chính của autobrr
Giám sát IRC thời gian thực
Kết nối liên tục đến các kênh thông báo IRC của bộ lập chỉ mục phát hiện các bản phát hành mới ngay khi chúng được tải lên, trước khi nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc thăm dò API có thể nhìn thấy chúng.
Các quy tắc lọc nâng cao
Xây dựng các bộ lọc phức tạp dựa trên kích thước, danh mục, người tải lên, nhóm phát hành, độ phân giải và các mẫu regex tùy chỉnh để lấy chính xác những gì bạn muốn và không gì khác.
Hỗ trợ đa khách hàng
Gửi các torrent đã lấy trực tiếp đến qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, hoặc các thư mục theo dõi — tự động định tuyến các bộ lọc khác nhau đến các máy khách khác nhau.
tích hợp arr
Tích hợp gốc với Radarr, Sonarr, Lidarr và Whisparr cho phép autobrr kiểm tra liệu một bản phát hành có thực sự được mong muốn hay không trước khi tải xuống, loại bỏ lãng phí băng thông.
Thống kê và lịch sử
Theo dõi số lượt tải xuống, lọc tỷ lệ truy cập và lấy lịch sử thông qua giao diện web để bạn có thể điều chỉnh các quy tắc của mình và hiểu hiệu suất tự động hóa của bạn theo thời gian.
Tại sao lại chạy autobrr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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