autobrr là một nền tảng tự động hóa tải xuống thế hệ tiếp theo dành cho torrent và usenet, hợp nhất chức năng của các công cụ như autodl-irssi, trackarr và flexget thành một giải pháp hiện đại duy nhất. Nó kết nối với các kênh IRC của trình lập chỉ mục, nơi các bản phát hành mới được thông báo ngay khi chúng được tải lên, áp dụng các quy tắc lọc của bạn và chuyển tiếp các tệp torrent phù hợp đến ứng dụng khách tải xuống bạn đã chọn — tất cả đều theo thời gian thực, không có độ trễ thăm dò.

Tự lưu trữ autobrr trên một VPS đảm bảo giám sát kênh IRC 24/7 với các kết nối liên tục mà một máy tính gia đình có IP động hoặc thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình không thể duy trì một cách đáng tin cậy. Chạy liên tục trên cơ sở hạ tầng chuyên dụng có nghĩa là quá trình tự động hóa của bạn không bao giờ bỏ lỡ một freeleech window, một bản phát hành limited-seeder, hoặc một cơ hội tỷ lệ nhạy cảm về thời gian trên các private tracker.