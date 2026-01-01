Giảm giá lên đến 69% cho autobrr

Triển khai autobrr chỉ với một cú nhấp chuột.

Công cụ tự động hóa tải xuống hiện đại giám sát các kênh IRC của bộ lập chỉ mục theo thời gian thực để lấy torrent ngay khi chúng được công bố.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai autobrr chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho autobrr

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với autobrr

autobrr là một nền tảng tự động hóa tải xuống thế hệ tiếp theo dành cho torrent và usenet, hợp nhất chức năng của các công cụ như autodl-irssi, trackarr và flexget thành một giải pháp hiện đại duy nhất. Nó kết nối với các kênh IRC của trình lập chỉ mục, nơi các bản phát hành mới được thông báo ngay khi chúng được tải lên, áp dụng các quy tắc lọc của bạn và chuyển tiếp các tệp torrent phù hợp đến ứng dụng khách tải xuống bạn đã chọn — tất cả đều theo thời gian thực, không có độ trễ thăm dò.

Tự lưu trữ autobrr trên một VPS đảm bảo giám sát kênh IRC 24/7 với các kết nối liên tục mà một máy tính gia đình có IP động hoặc thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình không thể duy trì một cách đáng tin cậy. Chạy liên tục trên cơ sở hạ tầng chuyên dụng có nghĩa là quá trình tự động hóa của bạn không bao giờ bỏ lỡ một freeleech window, một bản phát hành limited-seeder, hoặc một cơ hội tỷ lệ nhạy cảm về thời gian trên các private tracker.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của autobrr

Giám sát IRC thời gian thực

Kết nối liên tục đến các kênh thông báo IRC của bộ lập chỉ mục phát hiện các bản phát hành mới ngay khi chúng được tải lên, trước khi nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc thăm dò API có thể nhìn thấy chúng.

Các quy tắc lọc nâng cao

Xây dựng các bộ lọc phức tạp dựa trên kích thước, danh mục, người tải lên, nhóm phát hành, độ phân giải và các mẫu regex tùy chỉnh để lấy chính xác những gì bạn muốn và không gì khác.

Hỗ trợ đa khách hàng

Gửi các torrent đã lấy trực tiếp đến qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, hoặc các thư mục theo dõi — tự động định tuyến các bộ lọc khác nhau đến các máy khách khác nhau.

tích hợp arr

Tích hợp gốc với Radarr, Sonarr, Lidarr và Whisparr cho phép autobrr kiểm tra liệu một bản phát hành có thực sự được mong muốn hay không trước khi tải xuống, loại bỏ lãng phí băng thông.

Thống kê và lịch sử

Theo dõi số lượt tải xuống, lọc tỷ lệ truy cập và lấy lịch sử thông qua giao diện web để bạn có thể điều chỉnh các quy tắc của mình và hiểu hiệu suất tự động hóa của bạn theo thời gian.

Tại sao lại chạy autobrr trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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