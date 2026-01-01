Triển khai Công cụ IT với cài đặt một chạm.
Bộ sưu tập tiện ích dành cho nhà phát triển tự lưu trữ — bộ mã hóa, bộ định dạng, trình tạo mã băm và công cụ mạng trong một giao diện duy nhất.
Chọn gói VPS cho IT Tools
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với IT Tools
IT Tools tập hợp hàng chục tiện ích thiết yếu dành cho các nhà phát triển, quản trị viên hệ thống và chuyên gia IT vào một giao diện web duy nhất, gọn gàng. Từ các công cụ định dạng JSON và bộ giải mã JWT đến các công cụ tính toán subnet và tạo mật khẩu, mọi công cụ đều chạy hoàn toàn trong trình duyệt để dữ liệu nhạy cảm không bao giờ rời khỏi thiết bị của bạn.
Tự host IT Tools trên một VPS cung cấp cho nhóm của bạn một bộ công cụ riêng tư, luôn sẵn sàng mà không phụ thuộc vào các dịch vụ trực tuyến công cộng. Điều này đặc biệt có giá trị trong các tổ chức có chính sách bảo mật chống lại việc sử dụng các công cụ web của bên thứ ba hoặc trong các môi trường có quyền truy cập internet ra bên ngoài bị hạn chế.
Các tính năng chính của IT Tools
Xử lý phía máy khách
Tất cả các hoạt động chạy trực tiếp trong trình duyệt — dữ liệu nhạy cảm như token, hash và chứng chỉ không bao giờ đến được máy chủ.
Công cụ crypto và hash
Tạo mã băm MD5, SHA và bcrypt, tạo UUID, giải mã token JWT, và làm việc với Base64 và HMAC mà không cần rời khỏi giao diện.
Trình định dạng mã
Làm đẹp và tối giản JSON, SQL, XML, CSS, và JavaScript ngay lập tức để dọn dẹp đầu ra từ các API, nhật ký hoặc quy trình xây dựng.
Tiện ích mạng
IPv4 và IPv6, công cụ tính subnet, công cụ kiểm tra cổng và công cụ tra cứu địa chỉ MAC cho các tác vụ quản trị mạng hàng ngày.
Trình tạo và Bộ chuyển đổi
Tạo mật khẩu mạnh, lorem ipsum, chuyển đổi ngày tháng, chuyển đổi đơn vị và chuyển đổi cơ số trong một giao diện có thể tìm kiếm.
Tại sao lại chạy IT Tools trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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