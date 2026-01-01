Triển khai tích hợp với 1 nhấp.
Ứng dụng web tối giản để chia sẻ các ghi chú được mã hóa riêng tư với kiểm soát thời gian hết hạn và bảo vệ bằng mật khẩu.
Chọn gói VPS cho Enclosed
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Enclosed
Enclosed là một ứng dụng web mã nguồn mở để gửi các ghi chú riêng tư, được mã hóa end-to-end. Sử dụng các API mã hóa trình duyệt gốc, nó mã hóa nội dung client-side trước khi đến server — nghĩa là host không bao giờ có quyền truy cập vào văn bản chưa được mã hóa. Các ghi chú có thể được thiết lập để tự hủy sau khi được đọc một lần hoặc hết hạn sau một khoảng thời gian có thể cấu hình.
Tự host Enclosed trên VPS của bạn đảm bảo lưu trữ ghi chú được mã hóa hoàn toàn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Các tổ chức xử lý thông tin nhạy cảm như credentials, API keys hoặc thông tin bảo mật có toàn quyền kiểm soát về nơi lưu trú dữ liệu và có thể thực thi các chính sách hết hạn tùy chỉnh mà không cần dựa vào các dịch vụ được host bởi bên thứ ba.
Các tính năng chính của Enclosed
Mã hóa phía khách hàng
Ghi chú được mã hóa trong trình duyệt trước khi truyền đi sử dụng API Web Crypto gốc, do đó máy chủ không bao giờ nhìn thấy nội dung chưa được mã hóa.
Ghi chú tự hủy
Đặt ghi chú hết hạn sau một lần đọc hoặc một khoảng thời gian xác định, đảm bảo thông tin nhạy cảm không tồn tại lâu hơn mức cần thiết.
Bảo vệ mật khẩu
Thêm mật khẩu tùy chọn vào bất kỳ ghi chú nào, yêu cầu người nhận xác thực trước khi nội dung có thể được giải mã và hiển thị.
Liên kết chia sẻ được
Mỗi ghi chú tạo ra một URL duy nhất có thể được gửi qua email, chat hoặc SMS — người nhận không cần tài khoản hoặc đăng ký.
Triển khai gọn nhẹ
Một container duy nhất với yêu cầu tài nguyên tối thiểu giúp Enclosed dễ dàng chạy cùng với các dịch vụ khác trên cùng một VPS.
Tại sao lại chạy Enclosed trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
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