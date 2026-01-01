Enclosed là một ứng dụng web mã nguồn mở để gửi các ghi chú riêng tư, được mã hóa end-to-end. Sử dụng các API mã hóa trình duyệt gốc, nó mã hóa nội dung client-side trước khi đến server — nghĩa là host không bao giờ có quyền truy cập vào văn bản chưa được mã hóa. Các ghi chú có thể được thiết lập để tự hủy sau khi được đọc một lần hoặc hết hạn sau một khoảng thời gian có thể cấu hình.

Tự host Enclosed trên VPS của bạn đảm bảo lưu trữ ghi chú được mã hóa hoàn toàn nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Các tổ chức xử lý thông tin nhạy cảm như credentials, API keys hoặc thông tin bảo mật có toàn quyền kiểm soát về nơi lưu trú dữ liệu và có thể thực thi các chính sách hết hạn tùy chỉnh mà không cần dựa vào các dịch vụ được host bởi bên thứ ba.