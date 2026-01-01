Triển khai HortusFox chỉ với một cú nhấp chuột.
Hệ thống quản lý thực vật tự lưu trữ để lập danh mục, lên lịch trình chăm sóc và tổ chức khu vườn của bạn một cách riêng tư.
Chọn gói VPS cho HortusFox
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với HortusFox
HortusFox là một ứng dụng web chuyên dụng dành cho những người yêu cây muốn quản lý cây trồng trong nhà và vườn của họ một cách có cấu trúc và riêng tư. Ứng dụng này cho phép bạn lập danh mục cây trồng với ảnh, tên loài và các thuộc tính tùy chỉnh, sắp xếp chúng theo vị trí, và đặt lời nhắc chăm sóc định kỳ cho việc tưới nước, bón phân và thay chậu. Tích hợp dữ liệu thời tiết giúp những người làm vườn ngoài trời điều chỉnh lịch chăm sóc theo điều kiện môi trường, trong khi tính năng nhận dạng cây trồng tích hợp sẵn hỗ trợ xác định các loài chưa biết.
Tự lưu trữ HortusFox trên VPS của bạn đảm bảo rằng hồ sơ tăng trưởng, lịch sử chăm sóc và ảnh cây trồng trong nhiều năm vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn — không có dịch vụ đám mây bên thứ ba nào có thể ngừng truy cập dữ liệu bộ sưu tập của bạn hoặc kiếm tiền từ thói quen làm vườn của bạn.
Các tính năng chính của HortusFox
Lời nhắc chăm sóc
Thiết lập các tác vụ định kỳ tưới nước, bón phân và thay chậu để không cây nào bị bỏ sót trong lịch trình chăm sóc bận rộn.
Tổ chức dựa trên địa điểm
Gán cây vào các phòng cụ thể hoặc không gian ngoài trời để nhanh chóng lọc bộ sưu tập của bạn và quản lý từng khu vực một cách độc lập.
Tích hợp thời tiết
Kết nối dữ liệu thời tiết địa phương để tự động điều chỉnh việc chăm sóc cây trồng ngoài trời theo điều kiện mưa và nhiệt độ.
Nhận dạng cây
Xác định các loài chưa biết từ ảnh trực tiếp trong ứng dụng, thêm dữ liệu loài đã xác nhận vào danh mục của bạn mà không cần rời khỏi HortusFox.
Quản lý hàng tồn kho
Theo dõi chậu, phân bón, dụng cụ và vật tư cùng với cây trồng của bạn để các tài nguyên làm vườn luôn được kiểm kê.
Trò chuyện hợp tác
Trò chuyện nhóm tích hợp sẵn cho phép các hộ gia đình và đội nhóm phối hợp các trách nhiệm chăm sóc cây trồng mà không cần các ứng dụng nhắn tin riêng biệt.
Tại sao lại chạy HortusFox trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.