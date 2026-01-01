Giảm giá lên đến 69% cho HortusFox

Triển khai HortusFox chỉ với một cú nhấp chuột.

Hệ thống quản lý thực vật tự lưu trữ để lập danh mục, lên lịch trình chăm sóc và tổ chức khu vườn của bạn một cách riêng tư.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai HortusFox chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho HortusFox

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với HortusFox

HortusFox là một ứng dụng web chuyên dụng dành cho những người yêu cây muốn quản lý cây trồng trong nhà và vườn của họ một cách có cấu trúc và riêng tư. Ứng dụng này cho phép bạn lập danh mục cây trồng với ảnh, tên loài và các thuộc tính tùy chỉnh, sắp xếp chúng theo vị trí, và đặt lời nhắc chăm sóc định kỳ cho việc tưới nước, bón phân và thay chậu. Tích hợp dữ liệu thời tiết giúp những người làm vườn ngoài trời điều chỉnh lịch chăm sóc theo điều kiện môi trường, trong khi tính năng nhận dạng cây trồng tích hợp sẵn hỗ trợ xác định các loài chưa biết.

Tự lưu trữ HortusFox trên VPS của bạn đảm bảo rằng hồ sơ tăng trưởng, lịch sử chăm sóc và ảnh cây trồng trong nhiều năm vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn — không có dịch vụ đám mây bên thứ ba nào có thể ngừng truy cập dữ liệu bộ sưu tập của bạn hoặc kiếm tiền từ thói quen làm vườn của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của HortusFox

Lời nhắc chăm sóc

Thiết lập các tác vụ định kỳ tưới nước, bón phân và thay chậu để không cây nào bị bỏ sót trong lịch trình chăm sóc bận rộn.

Tổ chức dựa trên địa điểm

Gán cây vào các phòng cụ thể hoặc không gian ngoài trời để nhanh chóng lọc bộ sưu tập của bạn và quản lý từng khu vực một cách độc lập.

Tích hợp thời tiết

Kết nối dữ liệu thời tiết địa phương để tự động điều chỉnh việc chăm sóc cây trồng ngoài trời theo điều kiện mưa và nhiệt độ.

Nhận dạng cây

Xác định các loài chưa biết từ ảnh trực tiếp trong ứng dụng, thêm dữ liệu loài đã xác nhận vào danh mục của bạn mà không cần rời khỏi HortusFox.

Quản lý hàng tồn kho

Theo dõi chậu, phân bón, dụng cụ và vật tư cùng với cây trồng của bạn để các tài nguyên làm vườn luôn được kiểm kê.

Trò chuyện hợp tác

Trò chuyện nhóm tích hợp sẵn cho phép các hộ gia đình và đội nhóm phối hợp các trách nhiệm chăm sóc cây trồng mà không cần các ứng dụng nhắn tin riêng biệt.

Tại sao lại chạy HortusFox trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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