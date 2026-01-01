HortusFox là một ứng dụng web chuyên dụng dành cho những người yêu cây muốn quản lý cây trồng trong nhà và vườn của họ một cách có cấu trúc và riêng tư. Ứng dụng này cho phép bạn lập danh mục cây trồng với ảnh, tên loài và các thuộc tính tùy chỉnh, sắp xếp chúng theo vị trí, và đặt lời nhắc chăm sóc định kỳ cho việc tưới nước, bón phân và thay chậu. Tích hợp dữ liệu thời tiết giúp những người làm vườn ngoài trời điều chỉnh lịch chăm sóc theo điều kiện môi trường, trong khi tính năng nhận dạng cây trồng tích hợp sẵn hỗ trợ xác định các loài chưa biết.

Tự lưu trữ HortusFox trên VPS của bạn đảm bảo rằng hồ sơ tăng trưởng, lịch sử chăm sóc và ảnh cây trồng trong nhiều năm vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn — không có dịch vụ đám mây bên thứ ba nào có thể ngừng truy cập dữ liệu bộ sưu tập của bạn hoặc kiếm tiền từ thói quen làm vườn của bạn.