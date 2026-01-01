Slink là một nền tảng chia sẻ hình ảnh tự host được xây dựng xoay quanh quyền riêng tư, quyền sở hữu và tính minh bạch. Không giống như các dịch vụ lưu trữ hình ảnh thương mại quét các nội dung tải lên để quảng cáo, tuyên bố quyền cấp phép rộng rãi hoặc áp đặt các chính sách nội dung tùy tiện, Slink đảm bảo bạn duy trì toàn quyền kiểm soát nội dung trực quan của mình — được lưu trữ cục bộ trên máy chủ của riêng bạn mà không có quyền truy cập của bên thứ ba.

Việc tự host Slink trên VPS của bạn có nghĩa là hình ảnh của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Việc loại bỏ siêu dữ liệu EXIF tự động sẽ xóa tọa độ GPS, thông tin thiết bị và dấu thời gian khỏi mỗi lần tải lên, bảo vệ quyền riêng tư theo mặc định. Với tính năng nén có thể cấu hình, quy trình phê duyệt người dùng và chính sách mật khẩu, Slink cung cấp một môi trường chia sẻ hình ảnh chuyên nghiệp theo các điều khoản của riêng bạn.