Triển khai Slink với 1 nhấp.
Nền tảng chia sẻ hình ảnh tự host ưu tiên quyền riêng tư, với tính năng loại bỏ EXIF tự động và nén có thể cấu hình.
Chọn gói VPS cho Slink
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Slink
Slink là một nền tảng chia sẻ hình ảnh tự host được xây dựng xoay quanh quyền riêng tư, quyền sở hữu và tính minh bạch. Không giống như các dịch vụ lưu trữ hình ảnh thương mại quét các nội dung tải lên để quảng cáo, tuyên bố quyền cấp phép rộng rãi hoặc áp đặt các chính sách nội dung tùy tiện, Slink đảm bảo bạn duy trì toàn quyền kiểm soát nội dung trực quan của mình — được lưu trữ cục bộ trên máy chủ của riêng bạn mà không có quyền truy cập của bên thứ ba.
Việc tự host Slink trên VPS của bạn có nghĩa là hình ảnh của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Việc loại bỏ siêu dữ liệu EXIF tự động sẽ xóa tọa độ GPS, thông tin thiết bị và dấu thời gian khỏi mỗi lần tải lên, bảo vệ quyền riêng tư theo mặc định. Với tính năng nén có thể cấu hình, quy trình phê duyệt người dùng và chính sách mật khẩu, Slink cung cấp một môi trường chia sẻ hình ảnh chuyên nghiệp theo các điều khoản của riêng bạn.
Các tính năng chính của Slink
Loại bỏ siêu dữ liệu EXIF
Tự động xóa tọa độ GPS, thông tin thiết bị và dấu thời gian khỏi mọi hình ảnh được tải lên để bảo vệ quyền riêng tư theo mặc định.
Nén có thể cấu hình
Đặt chất lượng nén và giới hạn kích thước tải lên để cân bằng độ trung thực của hình ảnh với hiệu quả lưu trữ cho trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.
Quản lý người dùng
Quy trình phê duyệt tùy chọn và các chính sách độ mạnh mật khẩu có thể cấu hình cho phép bạn kiểm soát ai có thể tải lên và chia sẻ hình ảnh.
Bộ nhớ cục bộ
Tất cả hình ảnh được lưu trữ trực tiếp trên VPS của bạn — không có bộ chứa đám mây, không có CDN của bên thứ ba, không có phụ thuộc bên ngoài cho nội dung của bạn.
URLs độc đáo có thể chia sẻ
Mỗi lượt tải lên nhận được một URL duy nhất để chia sẻ dễ dàng, giúp người nhận truy cập trực tiếp mà không cần tài khoản hoặc cài đặt ứng dụng.
Tại sao lại chạy Slink trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.