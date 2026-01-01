XBackBone là một trình quản lý tệp PHP nhẹ và máy chủ hình ảnh được thiết kế dựa trên quy trình làm việc của trình tải lên ShareX phổ biến. Chỉ cần kéo và thả ảnh chụp màn hình hoặc tệp vào ShareX (hoặc ScreenCloud, Flameshot, hoặc bất kỳ ứng dụng khách tương thích nào) và XBackBone sẽ lưu trữ ngay lập tức phía sau một URL ngắn có thể chia sẻ — với tính năng xem trước markdown, hiển thị văn bản thô, chế độ xem thư viện và hạn ngạch cho mỗi người dùng được tích hợp sẵn.

Tự lưu trữ XBackBone trên một VPS sẽ thay thế các máy chủ hình ảnh thương mại và dịch vụ pastebin bằng cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát. Tài khoản đa người dùng, quyền dựa trên vai trò và tích hợp OAuth tích hợp sẵn giúp nó phù hợp cho cả cá nhân và các nhóm nhỏ muốn có một điểm cuối riêng tư để lưu trữ ảnh chụp màn hình và tệp.