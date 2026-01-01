Triển khai XBackBone với 1 nhấp.
Máy chủ chia sẻ tệp và ảnh chụp màn hình nhẹ, tự lưu trữ với hỗ trợ đầy đủ ShareX, ScreenCloud và Flameshot.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với XBackBone
XBackBone là một trình quản lý tệp PHP nhẹ và máy chủ hình ảnh được thiết kế dựa trên quy trình làm việc của trình tải lên ShareX phổ biến. Chỉ cần kéo và thả ảnh chụp màn hình hoặc tệp vào ShareX (hoặc ScreenCloud, Flameshot, hoặc bất kỳ ứng dụng khách tương thích nào) và XBackBone sẽ lưu trữ ngay lập tức phía sau một URL ngắn có thể chia sẻ — với tính năng xem trước markdown, hiển thị văn bản thô, chế độ xem thư viện và hạn ngạch cho mỗi người dùng được tích hợp sẵn.
Tự lưu trữ XBackBone trên một VPS sẽ thay thế các máy chủ hình ảnh thương mại và dịch vụ pastebin bằng cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát. Tài khoản đa người dùng, quyền dựa trên vai trò và tích hợp OAuth tích hợp sẵn giúp nó phù hợp cho cả cá nhân và các nhóm nhỏ muốn có một điểm cuối riêng tư để lưu trữ ảnh chụp màn hình và tệp.
Các tính năng chính của XBackBone
Tải lên gốc của ShareX
Kéo thả tệp vào ShareX, ScreenCloud, hoặc Flameshot và XBackBone sẽ lưu trữ chúng ngay lập tức thông qua API tải lên tiêu chuẩn.
Thư viện và xem trước
Chế độ xem thư viện trình duyệt với hình thu nhỏ được tạo tự động, cùng với hiển thị nội tuyến cho hình ảnh, video, âm thanh và nội dung Markdown.
Tài khoản đa người dùng
Tài khoản cho từng người dùng với quyền dựa trên vai trò và hạn ngạch cá nhân cho phép các nhóm hoặc gia đình chia sẻ một máy chủ mà không làm lẫn lộn các thư viện.
Liên kết công khai và riêng tư
Mỗi lần tải lên sẽ tạo ra một URL ngắn với tùy chọn bảo vệ bằng mật khẩu, thời gian hết hạn và chế độ truy cập một lần cho nội dung nhạy cảm.
Hỗ trợ OAuth và SSO
Tích hợp OAuth tích hợp sẵn với Google, Discord và GitLab loại bỏ việc quản lý tài khoản riêng biệt cho các nhóm đã sử dụng các nền tảng đó.
Tại sao lại chạy XBackBone trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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