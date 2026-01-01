Giảm giá lên đến 69% cho XBackBone

Triển khai XBackBone với 1 nhấp.

Máy chủ chia sẻ tệp và ảnh chụp màn hình nhẹ, tự lưu trữ với hỗ trợ đầy đủ ShareX, ScreenCloud và Flameshot.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai XBackBone với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho XBackBone

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với XBackBone

XBackBone là một trình quản lý tệp PHP nhẹ và máy chủ hình ảnh được thiết kế dựa trên quy trình làm việc của trình tải lên ShareX phổ biến. Chỉ cần kéo và thả ảnh chụp màn hình hoặc tệp vào ShareX (hoặc ScreenCloud, Flameshot, hoặc bất kỳ ứng dụng khách tương thích nào) và XBackBone sẽ lưu trữ ngay lập tức phía sau một URL ngắn có thể chia sẻ — với tính năng xem trước markdown, hiển thị văn bản thô, chế độ xem thư viện và hạn ngạch cho mỗi người dùng được tích hợp sẵn.

Tự lưu trữ XBackBone trên một VPS sẽ thay thế các máy chủ hình ảnh thương mại và dịch vụ pastebin bằng cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát. Tài khoản đa người dùng, quyền dựa trên vai trò và tích hợp OAuth tích hợp sẵn giúp nó phù hợp cho cả cá nhân và các nhóm nhỏ muốn có một điểm cuối riêng tư để lưu trữ ảnh chụp màn hình và tệp.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của XBackBone

Tải lên gốc của ShareX

Kéo thả tệp vào ShareX, ScreenCloud, hoặc Flameshot và XBackBone sẽ lưu trữ chúng ngay lập tức thông qua API tải lên tiêu chuẩn.

Thư viện và xem trước

Chế độ xem thư viện trình duyệt với hình thu nhỏ được tạo tự động, cùng với hiển thị nội tuyến cho hình ảnh, video, âm thanh và nội dung Markdown.

Tài khoản đa người dùng

Tài khoản cho từng người dùng với quyền dựa trên vai trò và hạn ngạch cá nhân cho phép các nhóm hoặc gia đình chia sẻ một máy chủ mà không làm lẫn lộn các thư viện.

Liên kết công khai và riêng tư

Mỗi lần tải lên sẽ tạo ra một URL ngắn với tùy chọn bảo vệ bằng mật khẩu, thời gian hết hạn và chế độ truy cập một lần cho nội dung nhạy cảm.

Hỗ trợ OAuth và SSO

Tích hợp OAuth tích hợp sẵn với Google, Discord và GitLab loại bỏ việc quản lý tài khoản riêng biệt cho các nhóm đã sử dụng các nền tảng đó.

Tại sao lại chạy XBackBone trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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