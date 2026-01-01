Triển khai Raneto cài đặt một nhấp.
Wiki cơ sở tri thức được hỗ trợ bởi Markdown cho Node.js — nội dung dựa trên tệp với trình đọc và trình chỉnh sửa trình duyệt gọn gàng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Raneto
Raneto là một cơ sở tri thức mã nguồn mở, nhẹ, được xây dựng trên Node.js, biến một thư mục chứa các tệp Markdown thành một trang tài liệu gọn gàng, có thể tìm kiếm. Không có cơ sở dữ liệu nào để quản lý — nội dung tồn tại dưới dạng các tệp
.md thuần túy trong một thư mục mà bạn kiểm soát, điều này giúp việc quản lý phiên bản, sao lưu và tạo nội dung bằng trình soạn thảo yêu thích của bạn trở nên đơn giản. Trình soạn thảo web đi kèm xử lý việc chỉnh sửa trong trình duyệt cho người dùng không chuyên về kỹ thuật, trong khi các nhà phát triển có thể tạo nội dung trực tiếp bằng công cụ Markdown ưa thích của họ và để git xử lý lịch sử.
Tự lưu trữ Raneto trên một VPS cung cấp cho bạn một cơ sở tri thức riêng tư mà bạn hoàn toàn sở hữu, không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp, không có phí theo chỗ ngồi, và nội dung tồn tại dưới dạng các tệp di động thay vì cơ sở dữ liệu độc quyền.
Các tính năng chính của Raneto
Nội dung dựa trên tệp
Bài viết là các tệp Markdown thuần túy trong thư mục nội dung — phiên bản bằng git, sao lưu bằng rsync, chỉnh sửa bằng bất kỳ công cụ nào bạn thích.
Trình chỉnh sửa trên trình duyệt
Trình chỉnh sửa tích hợp cho phép người dùng không chuyên về kỹ thuật cập nhật trang trực tiếp từ trình duyệt mà không cần chạm vào hệ thống tệp hoặc chạy git.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm nhanh trong bộ nhớ trên mọi trang cho phép người đọc tìm thấy nội dung ngay lập tức mà không cần rời khỏi trang tài liệu.
Hệ thống phân cấp danh mục
Cấu trúc thư mục trở thành cây điều hướng, với thứ tự sắp xếp tùy chỉnh thông qua siêu dữ liệu trên mỗi thư mục để IA của bạn phản ánh nội dung của bạn.
Bố cục theo chủ đề
Thay đổi hoặc mở rộng giao diện mặc định để phù hợp với thương hiệu của bạn — Giao diện Raneto là các gói HTML, CSS và JS đơn giản.
Tại sao lại chạy Raneto trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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