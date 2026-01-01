Raneto là một cơ sở tri thức mã nguồn mở, nhẹ, được xây dựng trên Node.js, biến một thư mục chứa các tệp Markdown thành một trang tài liệu gọn gàng, có thể tìm kiếm. Không có cơ sở dữ liệu nào để quản lý — nội dung tồn tại dưới dạng các tệp .md thuần túy trong một thư mục mà bạn kiểm soát, điều này giúp việc quản lý phiên bản, sao lưu và tạo nội dung bằng trình soạn thảo yêu thích của bạn trở nên đơn giản. Trình soạn thảo web đi kèm xử lý việc chỉnh sửa trong trình duyệt cho người dùng không chuyên về kỹ thuật, trong khi các nhà phát triển có thể tạo nội dung trực tiếp bằng công cụ Markdown ưa thích của họ và để git xử lý lịch sử.

Tự lưu trữ Raneto trên một VPS cung cấp cho bạn một cơ sở tri thức riêng tư mà bạn hoàn toàn sở hữu, không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp, không có phí theo chỗ ngồi, và nội dung tồn tại dưới dạng các tệp di động thay vì cơ sở dữ liệu độc quyền.