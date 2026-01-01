pretix là một nền tảng bán vé mã nguồn mở giàu tính năng được xây dựng đặc biệt dành cho các nhà tổ chức sự kiện muốn bán vé mà không phải trả phí trên mỗi vé cho các dịch vụ thương mại như Eventbrite hoặc Ticketmaster. Được xây dựng và duy trì bởi pretix GmbH tại Đức, nó cung cấp năng lượng cho hàng nghìn sự kiện trên toàn thế giới — từ các hội thảo nhỏ đến các hội nghị và lễ hội lớn — và được thiết kế để xử lý các thời điểm bán hàng có lưu lượng truy cập cao mà không bị sập.

Tự lưu trữ pretix trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu người tham dự, cấu hình thanh toán và doanh thu dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. Thay vì phải trả một phần trăm trên mỗi vé cho cổng thanh toán bên thứ ba, bạn chỉ phải trả một khoản phí lưu trữ cố định — và bạn vẫn hoàn toàn tuân thủ GDPR bằng cách giữ dữ liệu cá nhân trong cơ sở hạ tầng mà bạn quản lý.