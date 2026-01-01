Triển khai pretix chỉ với một nhấp chuột.
Nền tảng bán vé mã nguồn mở dành cho các hội nghị, lễ hội, hội thảo và bất kỳ sự kiện nào có vé vật lý hoặc vé điện tử.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với pretix
pretix là một nền tảng bán vé mã nguồn mở giàu tính năng được xây dựng đặc biệt dành cho các nhà tổ chức sự kiện muốn bán vé mà không phải trả phí trên mỗi vé cho các dịch vụ thương mại như Eventbrite hoặc Ticketmaster. Được xây dựng và duy trì bởi pretix GmbH tại Đức, nó cung cấp năng lượng cho hàng nghìn sự kiện trên toàn thế giới — từ các hội thảo nhỏ đến các hội nghị và lễ hội lớn — và được thiết kế để xử lý các thời điểm bán hàng có lưu lượng truy cập cao mà không bị sập.
Tự lưu trữ pretix trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu người tham dự, cấu hình thanh toán và doanh thu dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. Thay vì phải trả một phần trăm trên mỗi vé cho cổng thanh toán bên thứ ba, bạn chỉ phải trả một khoản phí lưu trữ cố định — và bạn vẫn hoàn toàn tuân thủ GDPR bằng cách giữ dữ liệu cá nhân trong cơ sở hạ tầng mà bạn quản lý.
Các tính năng chính của pretix
Bán vé linh hoạt
Bán vé trả phí, miễn phí và dựa trên quyên góp với hạn ngạch, phiếu giảm giá, chọn chỗ ngồi và tính khả dụng theo thời gian trên nhiều sự kiện từ một cửa hàng.
Thanh toán tích hợp
Tích hợp sẵn với Stripe, PayPal, SEPA, chuyển khoản ngân hàng và nhiều cổng khác — không yêu cầu thị trường plugin của bên thứ ba.
Sơ đồ chỗ ngồi
Lựa chọn chỗ ngồi tương tác trực quan với các hạng mục, phân biệt giá và chỗ ngồi dành cho người khuyết tật cho nhà hát, hội trường và sân vận động.
Đăng ký tại chỗ
Ứng dụng quét trên di động và máy tính để bàn đi kèm xác thực vé có mã QR ngay tại cửa ra vào, bao gồm cả chế độ ngoại tuyến dành cho các địa điểm có kết nối kém.
Cửa hàng đa ngôn ngữ
Triển khai các cửa hàng bán vé đã bản địa hóa bằng hơn 30 ngôn ngữ, với email, bố cục vé và quy trình thanh toán đã được dịch sẵn có.
REST API & Webhooks
Tích hợp pretix với các hệ thống CRM, hệ thống kế toán và in thẻ thông qua API REST được tài liệu hóa và webhook dựa trên sự kiện.
Tại sao lại chạy pretix trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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