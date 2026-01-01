Giảm giá lên đến 69% cho pretix

Triển khai pretix chỉ với một nhấp chuột.

Nền tảng bán vé mã nguồn mở dành cho các hội nghị, lễ hội, hội thảo và bất kỳ sự kiện nào có vé vật lý hoặc vé điện tử.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
218.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai pretix chỉ với một nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho pretix

Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với pretix

pretix là một nền tảng bán vé mã nguồn mở giàu tính năng được xây dựng đặc biệt dành cho các nhà tổ chức sự kiện muốn bán vé mà không phải trả phí trên mỗi vé cho các dịch vụ thương mại như Eventbrite hoặc Ticketmaster. Được xây dựng và duy trì bởi pretix GmbH tại Đức, nó cung cấp năng lượng cho hàng nghìn sự kiện trên toàn thế giới — từ các hội thảo nhỏ đến các hội nghị và lễ hội lớn — và được thiết kế để xử lý các thời điểm bán hàng có lưu lượng truy cập cao mà không bị sập.

Tự lưu trữ pretix trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu người tham dự, cấu hình thanh toán và doanh thu dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. Thay vì phải trả một phần trăm trên mỗi vé cho cổng thanh toán bên thứ ba, bạn chỉ phải trả một khoản phí lưu trữ cố định — và bạn vẫn hoàn toàn tuân thủ GDPR bằng cách giữ dữ liệu cá nhân trong cơ sở hạ tầng mà bạn quản lý.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của pretix

Bán vé linh hoạt

Bán vé trả phí, miễn phí và dựa trên quyên góp với hạn ngạch, phiếu giảm giá, chọn chỗ ngồi và tính khả dụng theo thời gian trên nhiều sự kiện từ một cửa hàng.

Thanh toán tích hợp

Tích hợp sẵn với Stripe, PayPal, SEPA, chuyển khoản ngân hàng và nhiều cổng khác — không yêu cầu thị trường plugin của bên thứ ba.

Sơ đồ chỗ ngồi

Lựa chọn chỗ ngồi tương tác trực quan với các hạng mục, phân biệt giá và chỗ ngồi dành cho người khuyết tật cho nhà hát, hội trường và sân vận động.

Đăng ký tại chỗ

Ứng dụng quét trên di động và máy tính để bàn đi kèm xác thực vé có mã QR ngay tại cửa ra vào, bao gồm cả chế độ ngoại tuyến dành cho các địa điểm có kết nối kém.

Cửa hàng đa ngôn ngữ

Triển khai các cửa hàng bán vé đã bản địa hóa bằng hơn 30 ngôn ngữ, với email, bố cục vé và quy trình thanh toán đã được dịch sẵn có.

REST API & Webhooks

Tích hợp pretix với các hệ thống CRM, hệ thống kế toán và in thẻ thông qua API REST được tài liệu hóa và webhook dựa trên sự kiện.

Tại sao lại chạy pretix trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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