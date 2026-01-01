SpacetimeDB loại bỏ ngăn xếp backend truyền thống bằng cách kết hợp cơ sở dữ liệu quan hệ và máy chủ ứng dụng thành một quy trình triển khai duy nhất. Thay vì duy trì một lớp API riêng biệt giữa máy khách và dữ liệu của bạn, máy khách kết nối trực tiếp với SpacetimeDB và thực thi logic phía máy chủ — được gọi là module — bên trong chính cơ sở dữ liệu. Được xây dựng bằng Rust với trạng thái trong bộ nhớ và khả năng lưu trữ nhật ký ghi trước, nó mang lại thời gian phản hồi nhất quán dưới mili giây mà không cần các dịch vụ phụ trợ.

Tự lưu trữ SpacetimeDB trên một VPS cung cấp cho bạn CPU và RAM chuyên dụng — các đòn bẩy hiệu suất chính cho kiến trúc trong bộ nhớ của nó — trong khi giữ tất cả dữ liệu ứng dụng và mã module dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn mà không bị khóa nhà cung cấp.