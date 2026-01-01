Triển khai SpacetimeDB với 1 nhấp cài đặt.
Cơ sở dữ liệu quan hệ và máy chủ ứng dụng tích hợp — máy khách kết nối trực tiếp và thực thi logic bên trong cơ sở dữ liệu với độ trễ dưới mili giây.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SpacetimeDB
SpacetimeDB loại bỏ ngăn xếp backend truyền thống bằng cách kết hợp cơ sở dữ liệu quan hệ và máy chủ ứng dụng thành một quy trình triển khai duy nhất. Thay vì duy trì một lớp API riêng biệt giữa máy khách và dữ liệu của bạn, máy khách kết nối trực tiếp với SpacetimeDB và thực thi logic phía máy chủ — được gọi là module — bên trong chính cơ sở dữ liệu. Được xây dựng bằng Rust với trạng thái trong bộ nhớ và khả năng lưu trữ nhật ký ghi trước, nó mang lại thời gian phản hồi nhất quán dưới mili giây mà không cần các dịch vụ phụ trợ.
Tự lưu trữ SpacetimeDB trên một VPS cung cấp cho bạn CPU và RAM chuyên dụng — các đòn bẩy hiệu suất chính cho kiến trúc trong bộ nhớ của nó — trong khi giữ tất cả dữ liệu ứng dụng và mã module dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn mà không bị khóa nhà cung cấp.
Các tính năng chính của SpacetimeDB
Không có lớp API riêng biệt
Khách hàng kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu và thực thi các mô-đun bên trong đó, thay thế toàn bộ tầng máy chủ web, hàng đợi tin nhắn và API bằng một tiến trình.
Đăng ký thời gian thực
Khách hàng đăng ký theo dõi các thay đổi của bảng và nhận đồng bộ hóa delta tự động ngay lập tức — không cần thăm dò, không cần máy chủ WebSocket riêng biệt.
Logic dựa trên module
Viết logic ứng dụng phía máy chủ bằng Rust hoặc C# và triển khai nó dưới dạng một module đã biên dịch trực tiếp vào cơ sở dữ liệu để đạt hiệu suất và bảo mật chặt chẽ.
Trong bộ nhớ với khả năng lưu trữ bền vững
Tất cả trạng thái ứng dụng được lưu giữ trong bộ nhớ để đọc nhanh, trong khi nhật ký ghi trước đảm bảo dữ liệu tồn tại sau các lần khởi động lại và sự cố mà không cần thiết lập sao lưu phức tạp.
Đã được kiểm chứng trong thực tế
Vận hành toàn bộ hệ thống backend của BitCraft Online, một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi quy mô lớn, nơi tất cả trạng thái thời gian thực được quản lý bởi một phiên bản SpacetimeDB duy nhất.
Tại sao lại chạy SpacetimeDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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