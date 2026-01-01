Giảm giá lên đến 69% cho SpacetimeDB

Triển khai SpacetimeDB với 1 nhấp cài đặt.

Cơ sở dữ liệu quan hệ và máy chủ ứng dụng tích hợp — máy khách kết nối trực tiếp và thực thi logic bên trong cơ sở dữ liệu với độ trễ dưới mili giây.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai SpacetimeDB với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho SpacetimeDB

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với SpacetimeDB

SpacetimeDB loại bỏ ngăn xếp backend truyền thống bằng cách kết hợp cơ sở dữ liệu quan hệ và máy chủ ứng dụng thành một quy trình triển khai duy nhất. Thay vì duy trì một lớp API riêng biệt giữa máy khách và dữ liệu của bạn, máy khách kết nối trực tiếp với SpacetimeDB và thực thi logic phía máy chủ — được gọi là module — bên trong chính cơ sở dữ liệu. Được xây dựng bằng Rust với trạng thái trong bộ nhớ và khả năng lưu trữ nhật ký ghi trước, nó mang lại thời gian phản hồi nhất quán dưới mili giây mà không cần các dịch vụ phụ trợ.

Tự lưu trữ SpacetimeDB trên một VPS cung cấp cho bạn CPU và RAM chuyên dụng — các đòn bẩy hiệu suất chính cho kiến trúc trong bộ nhớ của nó — trong khi giữ tất cả dữ liệu ứng dụng và mã module dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn mà không bị khóa nhà cung cấp.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của SpacetimeDB

Không có lớp API riêng biệt

Khách hàng kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu và thực thi các mô-đun bên trong đó, thay thế toàn bộ tầng máy chủ web, hàng đợi tin nhắn và API bằng một tiến trình.

Đăng ký thời gian thực

Khách hàng đăng ký theo dõi các thay đổi của bảng và nhận đồng bộ hóa delta tự động ngay lập tức — không cần thăm dò, không cần máy chủ WebSocket riêng biệt.

Logic dựa trên module

Viết logic ứng dụng phía máy chủ bằng Rust hoặc C# và triển khai nó dưới dạng một module đã biên dịch trực tiếp vào cơ sở dữ liệu để đạt hiệu suất và bảo mật chặt chẽ.

Trong bộ nhớ với khả năng lưu trữ bền vững

Tất cả trạng thái ứng dụng được lưu giữ trong bộ nhớ để đọc nhanh, trong khi nhật ký ghi trước đảm bảo dữ liệu tồn tại sau các lần khởi động lại và sự cố mà không cần thiết lập sao lưu phức tạp.

Đã được kiểm chứng trong thực tế

Vận hành toàn bộ hệ thống backend của BitCraft Online, một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi quy mô lớn, nơi tất cả trạng thái thời gian thực được quản lý bởi một phiên bản SpacetimeDB duy nhất.

Tại sao lại chạy SpacetimeDB trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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