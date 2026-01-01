BugSink là một nền tảng theo dõi lỗi tự host, giúp thu thập, nhóm và hiển thị các ngoại lệ ứng dụng trên các dịch vụ của bạn theo thời gian thực. Được xây dựng bằng Django và Python, nó cung cấp các stack trace, ngữ cảnh lỗi và tính năng chống trùng lặp mà các nhóm phát triển cần để chẩn đoán và giải quyết vấn đề nhanh chóng — mà không cần gửi thông tin gỡ lỗi nhạy cảm đến dịch vụ bên thứ ba.

Việc tự host trên VPS của riêng bạn giúp loại bỏ định giá theo số lượng lỗi, xóa bỏ các lo ngại về nơi lưu trữ dữ liệu cho các ngành công nghiệp được quản lý và cho phép bạn tích hợp tính năng theo dõi lỗi trực tiếp với hạ tầng hiện có của mình. Triển khai này kết hợp BugSink với MySQL để lưu trữ lỗi bền vững và tự động tạo người dùng quản trị khi khởi động lần đầu.