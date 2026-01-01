Triển khai BugSink với cài đặt một nhấp.
Nền tảng theo dõi lỗi tự host để giám sát các ngoại lệ ứng dụng với toàn quyền kiểm soát dữ liệu gỡ lỗi nhạy cảm.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với BugSink
BugSink là một nền tảng theo dõi lỗi tự host, giúp thu thập, nhóm và hiển thị các ngoại lệ ứng dụng trên các dịch vụ của bạn theo thời gian thực. Được xây dựng bằng Django và Python, nó cung cấp các stack trace, ngữ cảnh lỗi và tính năng chống trùng lặp mà các nhóm phát triển cần để chẩn đoán và giải quyết vấn đề nhanh chóng — mà không cần gửi thông tin gỡ lỗi nhạy cảm đến dịch vụ bên thứ ba.
Việc tự host trên VPS của riêng bạn giúp loại bỏ định giá theo số lượng lỗi, xóa bỏ các lo ngại về nơi lưu trữ dữ liệu cho các ngành công nghiệp được quản lý và cho phép bạn tích hợp tính năng theo dõi lỗi trực tiếp với hạ tầng hiện có của mình. Triển khai này kết hợp BugSink với MySQL để lưu trữ lỗi bền vững và tự động tạo người dùng quản trị khi khởi động lần đầu.
Các tính năng chính của BugSink
Tự động phân nhóm lỗi
Loại bỏ trùng lặp và nhóm các ngoại lệ tương tự để nhóm của bạn thấy một vấn đề có thể xử lý thay vì hàng nghìn cảnh báo giống hệt nhau làm ngập bảng điều khiển.
Stack Traces chi tiết
Ghi lại toàn bộ dấu vết ngăn xếp với ngữ cảnh nguồn và trạng thái biến tại thời điểm xảy ra mỗi lỗi, cung cấp cho nhà phát triển mọi thứ cần thiết để tái tạo và sửa lỗi.
Hỗ trợ SDK đa ngôn ngữ
Tích hợp với các SDK phổ biến trên nhiều ngôn ngữ lập trình và frameworks để bạn có thể gom tất cả lỗi từ các dịch vụ của mình vào một nơi.
Thông báo thời gian thực
Cảnh báo được kích hoạt ngay khi các loại lỗi mới được phát hiện, giúp các nhóm phản ứng trước khi sự cố trở nên phức tạp và ảnh hưởng đến nhiều người dùng hơn.
Chủ quyền dữ liệu hoàn toàn
Tất cả dữ liệu lỗi, thông tin ngăn xếp và ngữ cảnh người dùng đều được lưu trữ trên VPS của bạn, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ và ngăn chặn thông tin nhạy cảm rời khỏi hạ tầng của bạn.
Tại sao lại chạy BugSink trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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