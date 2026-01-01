Triển khai Quickwit với 1 nhấp.
Công cụ tìm kiếm Cloud-native cho observability — một giải pháp thay thế mã nguồn mở cho Datadog, Elasticsearch, Loki và Tempo.
Chọn gói VPS cho Quickwit
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Quickwit
Quickwit là một công cụ tìm kiếm phân tán mã nguồn mở được viết bằng Rust và được xây dựng chuyên biệt cho việc quản lý nhật ký, truy vết phân tán và các tác vụ quan sát ở mọi quy mô. Nó tách biệt tính toán khỏi lưu trữ, lập chỉ mục dữ liệu trực tiếp vào bộ lưu trữ đối tượng để các nhóm có thể giữ dữ liệu đo từ xa (telemetry) trực tuyến trong nhiều tháng hoặc nhiều năm với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các hệ thống nhật ký truyền thống.
Tự host Quickwit trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát pipeline quan sát của mình, khả năng tương thích gốc với OpenTelemetry và Jaeger, cùng một nguồn dữ liệu Grafana — mà không phải chịu giá theo từng host, giới hạn lưu giữ hoặc bị khóa nhà cung cấp gắn liền với các nền tảng quan sát SaaS.
Các tính năng chính của Quickwit
OpenTelemetry gốc
Thu thập nhật ký và dấu vết trực tiếp qua OTLP gRPC và HTTP mà không cần sidecar hoặc ánh xạ lược đồ, sau đó truy vấn chúng trong vài giây.
Tương thích với Jaeger
API Jaeger gRPC tích hợp sẵn cho phép Jaeger UI và các client hiện có truy vấn các dấu vết được hỗ trợ bởi Quickwit mà không cần thay đổi ứng dụng.
Tìm kiếm dưới một giây
Tính năng lập chỉ mục được hỗ trợ bởi Tantivy cung cấp các truy vấn toàn văn và có cấu trúc trên hàng terabyte nhật ký và spans với phản hồi độ trễ thấp.
Object storage backend
Lập chỉ mục dữ liệu trực tiếp vào bộ nhớ tương thích S3 để việc lưu giữ rẻ và linh hoạt — lưu trữ dữ liệu đo lường từ xa trong nhiều tháng mà không cần SSD đắt tiền.
Nguồn dữ liệu Grafana
Plugin Grafana chính thức biến Quickwit thành một nguồn nhật ký và dấu vết hàng đầu cùng với các bảng điều khiển Prometheus và Loki.
Thu nạp schemaless
Ánh xạ động cho phép bạn nhập JSON bán cấu trúc mà không cần định nghĩa lược đồ trước, với các lược đồ nghiêm ngặt tùy chọn khi cần.
Tại sao lại chạy Quickwit trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.