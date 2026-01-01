Quickwit là một công cụ tìm kiếm phân tán mã nguồn mở được viết bằng Rust và được xây dựng chuyên biệt cho việc quản lý nhật ký, truy vết phân tán và các tác vụ quan sát ở mọi quy mô. Nó tách biệt tính toán khỏi lưu trữ, lập chỉ mục dữ liệu trực tiếp vào bộ lưu trữ đối tượng để các nhóm có thể giữ dữ liệu đo từ xa (telemetry) trực tuyến trong nhiều tháng hoặc nhiều năm với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các hệ thống nhật ký truyền thống.

Tự host Quickwit trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát pipeline quan sát của mình, khả năng tương thích gốc với OpenTelemetry và Jaeger, cùng một nguồn dữ liệu Grafana — mà không phải chịu giá theo từng host, giới hạn lưu giữ hoặc bị khóa nhà cung cấp gắn liền với các nền tảng quan sát SaaS.